Vsaďte na dluhopisové fondy

Obligace neboli dluhopis je cenným papírem. Princip je jednoduchý: jeho prodejce chce získat na kapitálovém trhu volné finanční prostředky. Kupující má naopak záruku, že po uplynutí stanovené lhůty může odprodat dluhopisy zpět. Možný výnos se zvyšuje ještě o vyplácení úroků z dluhopisů. Individuální investor však na kapitálovém trhu těžko uspěje, proto je výhodnější zvolit podílový fond.

Tento typ fondů se zaměřuje především na státní a firemní dluhopisy, které obvykle poskytují vyšší zisky než aktiva směřovaná na peněžní trh. Maximálně deset procent aktiv může být uloženo v akciích. Riziko je o něco větší, než u fondů peněžního trhu, ale i výnosy jsou vyšší. Přesto dluhopisové fondy patří mezi bezpečné investice a lze je tedy doporučit střadatelům, kteří vyhledávají jisté uložení svých prostředků. Dlouhodobé výnosy jsou ale nižší než u akciových fondů.

Všechny české dluhopisové fondy skončily v minulém roce se ziskem. Nejvýnosnějším za dvanáct měsíců byl Dluhopisový fond Investiční společnosti Je výhodné dávat peníze do dluhopisových fondů? Zeptali jsme se Martina Burdy, náměstka generálního ředitele Investiční společnosti České spořitelny Pro laika je výhodné investice do dluhopisů prostřednictvím podílových fondů. Snižuje se tak riziko špatné investice a svůj podíl může během několika dní proměnit zpátky v hotové peníze. Samozřejmě, že zájemce může do dluhopisů investovat přímo. V některých českých bankách si tak může koupit například hypoteční zástavní listy. Komerční banky - s výkonností 7,86 procenta spolehlivě porazil nejen inflaci, ale převýšil i výnosy například termínovaných vkladů. Ze zahraničních fondů na tom byl nejlépe Raiffeisen Eurovision, který dosáhl zhodnocení 21,46 procenta. I některé zahraniční fondy skončily se ztrátou, například European High Yield Bond - dividendový, který za dvanáct měsíců vykázal mínus 26,86 procenta. Při investování do zahraničních dluhopisů kromě rizika propadu cen podstupuje investor i kurzové riziko - to znamená, že jeho výnos je závislý nejen na vývoji cen dluhopisů, ale i na aktuálním kurzu měny.

Optimální doba uložení prostředků v dluhopisových fondech se pohybuje mezi jedním až třemi roky. Kdybyste zde chtěli nechat peníze déle, bylo by pravděpodobně výnosnější zvolit spíše fondy fondů nebo smíšené fondy.

Odborníci doporučují, aby člověk, který nemá zkušenosti s podílovými fondy, ze začátku vybíral mezi fondy peněžního trhu a dluhopisovými. Zde totiž není potřeba tolik vědět o kapitálovém trhu ani o strategii fondů.

Poplatky za správu se pohybují mezi jedním až třemi procenty. Za vstup a odchod z fondu zaplatíte investiční společnosti v rozmezí od nuly do šesti procent.

Stejně jako pro všechny ostatní druhy podílových fondů platí, že je potřeba pravidelně sledovat vývoj ceny podílových listů a ve vhodném okamžiku, kdy je cena vysoká, prodat své podílové listy. Jinak totiž nemusí vaše investování skončit se ziskem.

