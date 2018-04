Vše o novinkách v mateřské

1. Nastoupím mateřskou v půlce listopadu. Budu od ledna následujícího roku dostávat menší peníze?

Ano, budete pobírat dvě různé částky. Jednu do konce roku a další, nižší v roce 2010.

2. Jsem na rodičovské dovolené s dávkami na dva roky do listopadu. Nemohu však sehnat hlídání a jít do práce. Když zůstanu dále doma, jak to bude s placením sociálního a zdravotního pojištění?

Zdravotní pojištění za vás bude do sedmi let dítěte platit stát. Sociální se nehradí, ale péče o dítě do čtyř let se započítává pro budoucí důchod.

3. Jsem na mateřské dovolené s dvouapůlletou dcerou, dávky mám na tři roky. Týká se i mě snížení mateřské?

Peněžitá pomoc v mateřství trvá 28 týdnů, pak nastupujete na rodičovskou dovolenou. Rodičovského příspěvku se změny netýkají, o žádné peníze tedy nepřijdete.

4. V současné době mám rizikové těhotenství, takže pobírám nemocenské dávky. Dítě očekáváme v dubnu 2010. Z jakého období se mi bude vypočítávat výše mateřské?

Mateřská se vám bude vypočítávat ze mzdy za posledních 12 měsíců. Z rozhodného období se odečtou dny pracovní neschopnosti, aby vám nerozmělňovaly příjem. Nemocenská tedy výši mateřské nijak neohrozí.

5. Na jaké příspěvky má nárok studující matka, která ještě nebyla zaměstnaná?

Na peněžitou podporu v mateřství nárok nemáte vůbec. Po porodu dostanete třináct tisíc korun porodného a pak hned nastoupíte

"rodičák". Nemůžete si však vybrat ze tří variant, ale musíte nastoupit na 4 roky za 7 600 korun do 21 měsíců dítěte a pak za 3 800 korun do čtyř let.

co se měnit nebude Porodné

Úsporný návrh snížit tuto dávku ze třinácti na deset tisíc korun neprošel.

- Porodné se násobí. Za každé narozené dítě je to 13 000 Kč,

když budete mít dvojčata, dostanete 26 000 korun.

- Jestliže matka zemře, má na dávku nárok otec dítěte. Rodičovský příspěvek

- Zůstává nezměněn Podpora v nezaměstnanosti

- zůstává nezměněna

Podpora se vyplácí

– do 50 let věku 5 měsíců,

– do 55 let věku 8 měsíců,

– nad 55 let věku 11 měsíců. Výše podpory:

V prvních dvou měsících ve výši 65 % průměrného měsíčního čistého

výdělku z posledního zaměstnání,

– další dva měsíce ve výši 50 %,

– po zbývající dobu maximálně do 11 měsíců ve výši 45 %,

– 60 % průměrného čistého příjmu po dobu rekvalifikace. Příspěvek na péči o postižené osoby

- Pokud jste závislí na pomoci druhých a pobíráte tak příspěvek na péči, nemusíte se obávat, že byste od Nového roku dostávali peněz méně.

6. Ráda bych na rodičovskou dovolenou volně navázala mateřskou s druhým dítětem, aniž bych nastoupila do práce. Bude se mi mateřská počítat z rodičovského příspěvku, nebo z platu 24 000 korun, který jsem měla před porodem prvního dítěte?

Mateřská se vám bude počítat z platu, respektive z vyměřovacího základu, ze kterého se vypočítávala i vaše první mateřská.

7. V listopadu mi končí tříletá rodičovská. Pracovní smlouvu jsem měla na dobu určitou, po rodičovské se budu hlásit na úřadu práce. Z čeho se bude počítat má podpora v nezaměstnanosti a jak dlouho ji budu pobírat?

Pokud jste byla před mateřskou alespoň rok zaměstnaná, budete mít nárok na podporu. První dva měsíce 3 440 korun, další dva měsíce 2 753 korun a poslední měsíc 2 524 korun.

8. Tříletý "rodičák" mi končí posledního dubna. Jsem však těhotná, a pokud na mateřskou dovolenou nastoupím šest týdnů před porodem, měla bych správně na 14 dnů nastoupit do práce. Je to pro výpočet mateřské výhodnější?

Práce na 14 dní se ve vašem případě nevyplatí. Aby se vám vyplatilo jít do práce a zvýšit si tak mateřskou, musela byste pracovat už v březnu (přesně: alespoň část kalendářního měsíce před měsícem, ve kterém nastoupíte na další mateřskou).

9. V dubnu 2010 mi končí rodičovská. Zaměstnavatel se mnou rozvázal pracovní poměr, protože přestal působit v ČR. Budu mít nárok od úřadu práce na nějaký příspěvek, když do školky vezmou syna až od září?

Pokud jste si vybrala model tříleté rodičovské dovolené, která vám v dubnu skončí, pak už žádný rodičovský příspěvek mít nebudete.

10. Dotknou se nějak změny výše mateřské dovolené i u mne, pokud jsem OSVČ?

Mateřská je dávka nemocenského pojištění, její výše je tedy závislá na výši vašich odvodů na nemocenské pojištění. Od nového roku se však bude vypočítávat podle nových parametrů a plošně se sníží všem matkám. Tedy i podnikatelkám. Rodičovského

příspěvku se změny netýkají, zůstává stále ve stejné výši.