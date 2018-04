Varování analytiků: Na bankrot jsme zralí už za 17 let

Na tyto a spoustu dalších otázek odpovídají srozumitelně, vtipně a jednoduše ekonomové Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora ve své knize Všechno je jinak aneb co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti, která právě vychází v nakladatelství Grada.

Jejich odpovědi jdou proti většinovému proudu, což se ovšem dalo čekat. Svými kontroverzními názory se nikdy netajili. Kriticky se od začátku stavěli třeba k právě schvalované penzijní reformě.

Poselství Pikory a Šichtařové - používejte selský rozum

- nevzpírejte se přírodě

- nevěřte slepě politikům

- poznejte souvislosti

A právě důchodům vyhradili také první část knihy. "Stát se nás snaží přesvědčit, že spoření na důchod s penzijními fondy je jedinou správnou možností. Ale nepřesvědčil nás," míní autoři. Oba jsou známí tím, že dávají přednost průběžnému důchodovému systému - a vysvětlují proč.

Nicméně nějaká reforma nutná je, na tom se shodují a opět následuje podrobné vysvětlení, doplněné výpočty, příklady s malou školou investování i doporučením pro koho se ten či onen způsob nejlépe hodí. Což dává tvrzení, že je lepší se postarat sám, konkrétnější podobu.

Zajímavý je i nový pohled na státní dluhopisy. To, co bylo ještě nedávno považováno za super bezpečnou a jistou investici, dnes už neplatí. A na historických a geografických souvislostech ekonomové dokazují, proč tomu tak je.

Krize na časové ose

Druhá, nejkratší, ale také výživná kapitola je jakýmsi průvodcem krizí. Od historie až po dnešek mapuje svět a plynule přechází do třetí části knihy. Ta už si bere na paškál nejpalčivější současnost a rozebírá to, co by bylo, kdyby...

Rozpadne se eurozóna, nebo se ji podaří politikům udržet? A za jakou cenu? Dozvíte se, že státní bankrot není žádnou novinkou, že nechat padnout Řecko není tak jednoduché. Protože všechno souvisí se vším. Autoři si neberou servítky. Tvrdě kritizují počínání nejen českých, ale i světových politiků.

Co je vlastně špatně

Za všechno můžou dluhy, lži a opakovaná populistická rozhodnutí politiků. Že by nám politici vědomě lhali? Ano, nebo alespoň podle názorů mnohých jen výjimečně říkají pravdu. A co hůř, varují lidi před tím, že nejhorší je půjčovat si na splácení starých dluhů a sami dělají přesně totéž. Veřejný deficit financí je pro politiky lákavý, negativní důsledky totiž neponesou jejich současní voliči, ale až jejich děti a vnuci.

V této části Pikora a Šichatřová na příkladech dokazují a analyzují všechna možná i zdánlivě nemožná řešení.

Ještě to není v háji

Česko zatím odolává. Podle analýz autorů nás jistý bankrot čeká za 17 let. V každém případě bude další vývoj bolestivý pro všechny, nejvíce pro běžné daňové poplatníky a důchodce.

Všechno je jinak aneb Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti Autoři: Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora Vydalo: Grada Publishing, 21.11.2011 224 stran Cena: 249 Kč

Scénáře dalšího osudu Česka, Evropy, eura i koruny mohou být tři. Od optimistického, přes pesimistický až po ultrapesimistický. Pozorný čtenář jistě vycítí, že pesimistické řešení je autorům nejbližší.

Suma sumárum, záchranný mechanismus je pro kočku, dluh nijak nezmenší. Jen ho posune o úroveň výš, aby byl ještě hůř řešitelný. Nikde se to sice naplno neříká, ale je jasné, že část dluhu prostě nebude splacena. A neříkat to je hloupé, protože čím dříve se tak stane, tím menší částka to bude. Odklad odpuštění dluhu totiž celkovou nesplacenou částku jen vyšroubuje - a na to doplatí kdo? No přece důchodce.

Závěr je napsaný téměř celý v holých větách a působivě shrnuje to podstatné, co by se každému mělo zavrtat do mozku. A co je důležité, dává do budoucna naději. Oba ekonomové si totiž myslí, že jedna cesta, jak z toho průšvihu ven, tu je. Spoustě lidí se ale nebude líbit.

Manželské jiskření

Pikora se Šichtařovou, jak se i oni sami v knize titulují, jsou manželé. Což je pro psaní výhoda. Kniha je tak výsledkem nejenom odborných analýz, ale také mnoha každodenních konzultací a hádek. Najdete tu jak mužský pohled okořeněný nezbytnou trochou ješitnosti, tak i ten věčně oponující ženský.

Nepřehlédněte Poslední šance na uzavření penzijního připojištění - spoření na stáří se státní podporou Penzijnísrovnávač.cz

Odbornou ekonomiku doplňuje mnoho příkladů nejen z manželského života. Dozvíte se, že ani oni nejsou neomylní, že musejí překonávat různé překážky a ne vždy to dopadne dobře. Což ke stravitelnosti knihy výrazně přispívá - každý snáz přijme názor toho, o kom ví, že také zápasí se sousedy, že se občas chová naivně, nebo třeba se celý den snaží neúspěšně vyhnat krtka ze své zahrady.

Přestože se kniha zabývá vážnými tématy, nuda to není a dokonce se i zasmějete. Souhlasit s autory nemusíte. Kniha ale obsahuje spoustu informací, které varují a jistě vyvolají diskusi. A myslím, že o to autorům šlo.