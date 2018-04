Všechno lze zvládnout

Denní rutina neznamená nudu, ale je způsobem, který vám pomůže efektivně využít váš čas a dostat z každého dne to nejlepší. Zorganizujte si svůj čas, zbavíte se stresu, zbytečných zmatků a rozčilování. Je dobré mít věci pod kontrolou.

Před usnutím

■ Než půjdete spát, připravte si vše, co s sebou druhý den do práce potřebujete. Především doklady a písemnosti se v ranním zmatku mohou zapomenout někde na poličce.

■ Rozmyslete si, co vás další den čeká, a podle toho uvažte, co si vezmete na sebe. Nebývá od věci si oblečení už večer připravit.

Ranní probuzení

■ Vstávejte včas. Pokud nejste schopni vyskočit z postele, jakmile zazvoní budík, nařiďte jej raději o deset minut dříve nebo s opakovaným buzením a chvilku se v posteli ještě povalujte nebo se protáhněte.

■ V koupelně se na sebe usmějte do zrcadla a řekněte si něco hezkého nebo veselého. Optimisticky vás to naladí.

■ Snídani nevynechávejte.

■ Rádio je po ránu lepší než televize. Je příjemnou ranní kulisou, ale neodvádí vaši pozornost tak, abyste vyšli z domu pozdě.

Sepište si úkoly

■ Po příchodu do kanceláře si udělejte seznam důležitých úkolů, které je třeba ten den vyřídit. Jejich pořadí určuje stupeň důležitosti, to znamená nejprve se pusťte do těch důležitých a obtížnějších, na konec nechte méně podstatné. Seznam nedělejte příliš dlouhý, aby pro vás nebyl počet úkolů demotivující.

■ Jakmile si utřídíte myšlenky, zkontrolujte příchozí maily. Urgentní vyřiďte ihned. Obratem odpovězte i na ty jednoduché, prořídne vám doručená pošta a zkrátí se seznam úkolů.

■ Nesnažte se zvládnout příliš věcí najednou, ale stanovte si priority.

■ Nepříjemné úkoly neodkládejte. Pokud je vyřídíte, budete mít dobrý pocit, že máte obtížný kus práce za sebou.

■ Mějte stále po ruce diář a používejte ho.

■ Neberte na sebe všechny úkoly, ale ty, které můžete, delegujte.

■ Naučte se říkat ne. Pokud nestíháte, úkol zdvořile, ale bez zbytečného omlouvání odmítněte.

■ Pokud jste se pustili do důležitého úkolu, nenechte se vyrušovat štěbetáním kolegů.

■ Po dokončení úkolu si udělejte krátkou přestávku, uvařte si kávu, protáhněte se.

■ Nezapomínejte na oběd, a pokud nečekáte životně důležitou zprávu, vypněte si raději během jídla mobil.

■ Každý den počítejte s půlhodinou na neočekávané úkoly.

■ Mějte úctu k práci druhých. Pokud někam nemůžete přijít včas (nebo vůbec), oznamte to co nejdříve, aby si druhá osoba mohla změnit plány.

■ Na konci pracovního dne si zkontrolujte svůj seznam úkolů. Nesplněné přepište na další den, splněné jsou důvodem, abyste se pochválili, jak jste to dobře zvládli.