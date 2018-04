Všechno mě naučila praxe

„Jsem možná dobrý podnikatel, ale cítím se jako velmi špatný manažer. Mám však dobrou vlastnost – obklopuji se lidmi, kteří jsou dobrými manažery,“ říká. Známou společnost Student Agency, která nabízí zahraniční pobyty a provozuje autobusovou dopravu, založil jako student vysoké školy, aniž měl nějakou praxi v byznysu. „Manažera ze mne udělala až firma samotná, když jsem přijal prvního zaměstnance,“ tvrdí majitel společnosti, která dnes zaměstnává na 800 lidí.

Můj životopis je prázdný

Radim Jančura říká, že jeho životopis je „prázdný“. Jediný zaměstnavatel v životě – Student Agency a její sesterské společnosti. Netají se ani tím, že nemá oficiální vzdělání v oboru, v kterém jeho firmy působí. „Ve škole jsem se vyhýbal ekonomii i jazykům.“ Vystudoval elektrotechnickou fakultu. Přestože se technikou nikdy nezabýval, je rád, že ho škola naučila logicky myslet. To považuje za jeden z pilířů svého úspěchu. Stačí však logické myšlení k vybudování firmy, která má dnes tři miliony zákazníků ročně? Jančura připouští, že k úspěchu v byznysu je třeba mít určité vrozené schopnosti a vlastnosti.

„Je to především pevná vůle, sebevědomí a pracovitost. To platí jak pro manažera, tak pro podnikatele. A manažer by měl mít navíc schopnosti vést lidi. Nemámeli ale to štěstí být vychováni jako přirození vůdci, určitě nás mohou ‚nakopnout‘ manažerské kurzy,“ připouští.

Radim Jančura podle svých slov závidí lidem, kteří prošli vzděláním v byznysu. „A to proto, že téměř vše, co je geniální, už někdo vymyslel a někdo jiný popsal. Naučíte se, jak motivoval lidi Baťa, jak to dělal Ford...“ zamýšlí se. Sám tyto znalosti neměl, učil se metodou pokusů a omylů. „Takto získané poznatky jsou sice silnější, ale život není natolik dlouhý, abyste si mohli dovolit vymýšlet již vymyšlené.“

Přestože se Jančura nepovažuje za dobrého manažera, k výsledkům jeho firem nepochybně přispívá i jeho manažerský styl. Práci podřízených kontroluje netradičně. Každý nespokojený klient má nárok na to, aby dostal číslo jeho mobilního telefonu. „Je to důsledek rychlého vývoje firmy. Ještě nedávno jsem měl několik zaměstnanců a kontrola spokojenosti zákazníků byla vždy na prvním místě. A tato praxe zůstala,“ svěřuje se. Na telefonu je 24 hodin denně, ale osobní schůzku si s ním jen tak nesjednáte. Tu vám třeba i sám domluví s některým z dalších manažerů společnosti. „Za 30 minut klábosení na schůzce mohu vyřešit desítky e-mailů a hovorů,“ vysvětluje.

Zpětnou vazbu od zaměstnanců získává Jančura pomocí dotazníků. „Všichni naši manažeři vyrostli ze zaměstnanců Student Agency. Nejsou to ti velcí vystudovaní manažeři, jsou to ‚manažeři z lidu‘, kteří dostali šanci a firmu dokonale znají.“ Dobrý manažer musí podle Jančury poznat, že je zaměstnanec nespokojený, i bez vyplněného dotazníku. „Pro mě je důležitější zpětná vazba od klientů,“ doplňuje.

Radim Jančura

Narozen: 12. ledna 1972 v Ostravě.

Vzdělání: fakulta elektrotechniky.

Cesta vzhůru: Hned po škole založil úspěšnou firmu Student Agency. Začínala jako agentura na zahraniční pobyty, později se přidala i autobusová doprava s typickými žlutými autobusy. V roce 2005 získal Jančura titul Podnikatel roku, zatím nejnovějším oceněním pro firmu je 4. místo v anketě Nejobdivovanější firma ČR. Kromě Student Agency je také majitelem společnosti Orbix.