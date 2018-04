Všechno se ze stavebního spoření pořídit nedá

Úvěr ze stavebního spoření smí být spořitelnou poskytnut a jejím klientem použit vždy pouze na. To je stanoveno v §5 odst. 3 zákona o stavebním spoření . V § 6 je pak uveden výčet těchto bytových potřeb. Co všechno tedy lze z úvěru ze stavebního spoření financovat?

Zákon uvádí pouze stručný přehled celých skupin bytových potřeb, co přesně se jimi ale rozumí, na to existují různé výklady. Stavební spořitelny mají sestavené celé seznamy různých účelů, které lze nebo nelze považovat za bytovou potřebu odpovídající zákonu.

Co jsou to bytové potřeby

V podstatě se jedná o ty případy, kdy jsou financovány koupě a výstavba bytu či domu, různé rekonstrukce a modernizace, získání stavebního pozemku. Úvěr lze také použít na splacení jiných závazků, které souvisejí s bydlením (například jiných úvěrů, poplatků). Uvedeme si několik příkladů.

Úvěr může být použit na úpravu nebytového prostoru na byt. Je také možné řešit situaci, kdy část nemovitosti slouží k podnikání a současně část k bydlení. V tomto případě se posuzuje poměr podlahových ploch. Pokud je větší plocha, která slouží k bydlení, větší než plocha určená k podnikání, pak je možné z úvěru ze stavebního spoření financovat celou nemovitost. Pokud ale převažuje část určená k podnikání, pak může být úvěr použit pouze k financování té části, která slouží na bydlení.

Pokud jde o rekonstrukce a opravy, přibližně se dá říci, že je možné pořídit to, co je „pevně spojeno“ se součástmi bytu či domu, jako jsou zdi a podlahy. Je třeba možné úvěru použít k nákupu kuchyňské linky - včetně zabudovaného sporáku - pokud linka tvoří trvalou součást bytu. ("Nemůže se s ní hýbat.") Kdyby ale sporák nebyl s linkou spojen napevno, pak by těmto účelům nevyhovoval. Nebo třeba lustr. Je sice spojen napevno se stropem, účel ale nesplňuje, z prostředků poskytnutého úvěru jej zaplatit nelze, stejně tak jako například volně položené podlahové krytiny. Také si z úvěru není možné pořizovat takové doplňky a vybavení, jako je nábytek nebo různé elektrospotřebiče.

Z úvěrů ze stavebního spoření se mohou financovat věci a záležitosti, které jsou důležité nebo nezbytné pro zajištění bydlení, ne však různé nadstandardní a zbytné potřeby, které si můžeme odpustit. Nelze si tedy za úvěr ze stavebního spoření pořídit například rekreační chatu.

Prostě není to jednoduché, sporné případy se řeší jednotlivě. V seznamu různých účelů jsou zahrnuty buď jako přípustné nebo nepřípustné. Kromě toho se výklad může průběhem času měnit a co z úvěru mohlo být uhrazeno, příště již být nemusí.

Účel, na který bude úvěr použit, musí účastník spoření řádně doložit správnými, aktuálními a úplnými doklady, dokumenty a potvrzeními. Nejprve je musí spořitelně předložit spolu s žádostí o úvěr. Často se stává, že právě neúplné nebo nesprávné doklady, které účastník spořitelně předkládá, jsou hlavním důvodem zpoždění výplaty úvěru, na které si občas lidé stěžují. Pokud je vše v pořádku, může být podepsána úvěrová smlouva a pak teprve může dojít k výplatě prostředků. V této fázi čerpání úvěru musí dlužník spořitelně opět předkládat další doklady, kterými se potvrzuje, že úvěr byl skutečně použit ke správným účelům. Jedná se především o kupní a nájemní smlouvy, dohoda o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu, list vlastnictví, faktury, účtenky, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí. Pokud se předkládají kopie dokladů, musí být úředně ověřené, všechny doklady musí být samozřejmě aktuální.

Pokud by byl úvěr použit na jiné než vymezené bytové potřeby, může stavební spořitelna požadovat, aby byl úvěr, nebo jeho neoprávněně použitá část, okamžitě splacen. Hovoří o tom přímo zákon o stavebním spoření v §5 odstavec 9.

Měli jste problém s prokazováním účelu pro použití úvěru ze stavebního spoření? Na co jste svůj úvěr použili? Jak obtížné bylo předložit všechna potvrzení a doklady?