Všechny příspěvky od zaměstnavatele nejsou výhodné

Zaměstnanci lze na náklady zaměstnavatele včetně jejich daňové účinnosti zařídit v podstatě jakékoli plnění, avšak na straně zaměstnance toto plnění musí podléhat běžnému režimu zdanění. Zaměstnanec se může benefitů vzdát a po dohodě se zaměstnavatelem využít nějaké jiné formy podpory.



Příklad č.1: Zaměstnavatel poskytne v roce 2008 v souladu s vnitřním předpisem zaměstnanci úhrnný příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve výši 27 tisíc korun. Jaký bude daňový pohled na celou transakci?

Na straně zaměstnavatele bude celý úhrnný příspěvek výdajem daňovým (viz paragraf 24 odst.2, písm. J). Na straně zaměstnance bude částka do limitu 24 tisíc osvobozena a zbývající tři tisíce budou podléhat režimu zdanitelného příjmu.



Příklad č.2: Zaměstnanci je ze strany zaměstnavatele poskytnut příspěvek ve výši 40.000 Kč na soukromé životní pojištění. Penzijní připojištění zaměstnanec nemá s žádným penzijním fondem sjednáno.

Postupuje se podobně jako v předcházejícím příkladu. Testuje se hranice 24 tisíc a vše nad ní je pro zaměstnance zdanitelným příjmem. Na straně zaměstnavatele je celý příspěvek daňově účinným nákladem.

Pozor na podmínky smluv s penzijním fondem a životní pojišťovnou uvedené v ZDP

Osvobození na straně zaměstnance ovšem nemůže být aplikováno na příspěvky v jakékoli podobě. V případě příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění musí být takový příspěvek poukázán na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu, který má s fondem uzavřenou řádnou smlouvu. Ještě komplikovanější je situace u soukromého životního pojištění.

Soukromé životní pojištění zahrnuje tři druhy pojištění: · Pojištění pro případ dožití určitého věku

· Pojištění pro případ smrti nebo dožití určitého věku

· Důchodové pojištění

Kromě toho musí být smlouva uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou. Zde dávejte pozor na to, aby se nejednalo o smlouvu uzavřenou zaměstnavatelem ve prospěch třetí osoby. Důležitou a nezbytnou podmínkou smlouvy pro její daňovou účinnost je sjednání výplaty pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně v roce dosažení věku 60 let.



Je nerozumné si nechat vyplácet ročně více než 24 tisíc. Jestliže vám zaměstnavatel tak vysoký benefit nabízí, tak se s ním zkuste dohodnout na příspěvku do limitu a prostředky nad limitem zkuste čerpat jiným způsobem. V závislosti na zaměření konkrétního pracovníka může přicházet v úvahu například příspěvek na nadstandardní lékařskou péči, příspěvek na kulturní vyžití nebo kupříkladu na návštěvu zajímavých kulturních a sportovních akcí.