Všeobecná stavební spořitelna KB: nechceme být nejlevnější

Stavební spoření prošlo s příchodem roku 2004 zásadními změnami, které zahýbaly kdysi tak pevnou základnou popularity tohoto produktu. Co bude teď - po poklesu státního příspěvku a prodloužení doby spoření? Dokáží stavební spořitelny opět vzbudit silný zájem klientů? Co lze v tomto ohledu očekávat pozitivního? A co pak lze očekávat konkrétně od VSS KB?

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky vstoupila na trh koncem roku 1993 jako čtvrtá stavební spořitelna v České republice. Ke konci loňského roku měla uzavřeno více než jeden milion platných smluv.

Čím se VSS KB odlišuje od konkurenčních spořitelen? Může se pochlubit například zvýhodněným programem JUNIOR pro mladé lidi do třiceti let, kteří automaticky získávají 25% slevu na úhradě za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Jako první přivedla na trh překlenovací úvěr IMPULS s nulovou akontací (o tento úvěr může požádat ihned po uzavření smlouvy o stavebním spoření i klient, který nemá žádné vlastní úspory).

Názor čtenáře: Stavebním spořitelnám zvýšené poplatky neplaťte! Více ZDE.

Ovšem VSS KB drží také negativní prvenství. Jako první totiž loni zavedla poplatek za správu úrokového zvýhodnění, který platí spořitelně klienti vlastnící starší smlouvy s vyššími sazbami pro úročení vkladů. S nesouhlasem veřejnosti se také v polovině loňského roku setkalo zpoplatnění klientského časopisu, které spořitelna svým klientům předem neoznámila.

Manažerka komunikace VSS KB odpovídala na dotazy ohledně výše uvedených poplatků spořitelny. Uvedla, že cílem spořitelny není být nejlevnější. Co tedy chce VSS KB nabídnout svým klientům především? Co může klient dělat, pokud nesouhlasí s poplatkem za správu úrokového zvýhodnění? A co srážková daň z úroků, na čem závisí její případné zavedení? Na tyto a další dotazy odpovídala Hana Vaněčková ZDE.

Kdo vám odpovídal na dotazy?

Osmačtyřicetiletá PhDr. Hana Vaněčková absolvovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy. Do roku 1992 pracovala ve zpravodajství Československé televize jako redaktor a moderátor, na pozici tiskové mluvčí Modré pyramidy působí od 1.ledna 1996 (po mateřské dovolené), kde je v současné době zodpovědná za vnější i vnitřní komunikaci společnosti. Má dvě dcery (24, 12), jejím koníčkem je sportovní výcvik psů - především její čtyřleté feny velkého černého knírače.