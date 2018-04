Všichni musí doplňovat zboží do regálu. I ředitel

"Dokážu pak lépe posoudit různé podněty, náměty na zlepšení, požadavky i případné stížnosti pracovníků. Vím totiž, jak jejich práce funguje," říká personální ředitel Karel Foltýn, který v Tesco Stores ČR řídí 14 tisíc lidí. Kdo si chce v Tesku zajistit profesní postup, musí si vyzkoušet i práci v provozu. "Ta mladé lidi od kariéry odrazuje," poznamenává Foltýn.

Vizitka Karel Foltýn Personálním ředitelem Tesco Stores je od září 2009.

Je absolventem Ekonomické fakulty Technické univerzity Ostrava.

To byl váš nápad, jít podřízeným blíž?

Ne, to je běžná praxe firmy jak ve Velké Británii, tak v dalších zemích. Těsně před Vánocemi a Velikonocemi, kdy zákazníci nakupují nejvíce, mohou jít lidé z centrály pracovat do jednotlivých provozů. Každý z nás si vybere obchod, v němž stráví den nebo dva doplňováním zboží či prodáváním. Je důležité, aby manažeři viděli, jak to v provozu v tak exponovaném období vypadá. Je to i určitá forma teambuildingu. A zároveň tím vyřešíme i problém s nedostatkem zaměstnanců, nemusí se přijímat brigádníci.

Baví vás být prodavačem?

Musím říci, že ano. I když jsem minule dostal od zákaznic vyhubováno, že nemáme kopr a že nemohou najít majonézu. Jedna taková směna v plném nasazení mi vyčistí hlavu. A ještě se dozvím řadu věcí. Kolegyně Maruška mě například zasvětila do toho, jak přesně vypadá plánování dovolených, jak jsou v praxi uplatňována pravidla z centrály. Dozvím se, co funguje a co ne, co by mi při té velikosti firmy mohlo uniknout. Rád si povídám s provozními zaměstnanci, a i když jsou záležitosti, které okamžitě nevyřeším, tak je alespoň mohu posunout dál.

Jak jste si vedl?

Musím se pochlubit - minulý rok jsem měl největší denní prodej v tričkách. Opravdu jsem se snažil. O loňských Vánocích jsem zase doplňoval šampaňské.

Vědí kolegové v obchodě, že nejste brigádník, ale personální ředitel?

Dosud to nevěděli. Mělo to své výhody, bavili se se mnou o věcech, které by personálnímu řediteli do očí neřekli. Na konci směny jsem ale před kolektiv nastoupil, představil se a pobavil se s nimi o strategii firmy, o jejich každodenních problémech a nápadech, co zlepšit. Teď už jsem ale v podniku známější, tak mě o Velikonocích asi poznají.

Jak vypadá ta skutečná práce personálního ředitele?

Řeším různé, i nečekané situace. Musím například sledovat, zda dodržujeme směrnice, snažím se řídit změny, které v tak velké firmě přicházejí každý den, ať už je to zavádění nových pokladen či vybírání nových talentů. Koučuji svůj tým, který má zhruba 50 lidí. Každý pátek také vyjíždím na návštěvu do obchodů po celé republice a zjišťuji, jak se lidem pracuje a co je třeba zlepšit.

Jaké to je, hledat v dnešní době zaměstnance?

Pokud chcete kvalitní pracovníky, tak je to těžké. Zvláště v některých lokalitách - v Praze, Brně, ve středních Čechách. Tam, kde je nižší nezaměstnanost, lidé nemají velký zájem o práci v obchodě. Naopak tam, kde je těžké sehnat zaměstnání, si lidé místa v Tesku váží, v řadě měst máme stabilní, sehrané týmy. Maloobchod bohužel nemá mezi lidmi dobrou reputaci a my se tu negativní image snažíme měnit tím, že chceme být dobrým zaměstnavatelem. Nabízíme celou řadu benefitů - penzijní připojištění, věrnostní odměny, prémie za pracovní výročí, stravenky. Každý zaměstnanec má nárok na rekondiční volno, které roste s odpracovanými lety.

Snažíte se nové zaměstnance lákat na rychlý pracovní postup?

Jen v loňském roce postoupilo do vyšších pozic 192 pracovníků. Preferujeme interní zaměstnance - jsou pak k firmě loajálnější než ti, kteří přijdou "z ulice". Snažíme se také získat schopné absolventy škol, které si vychováme. U nich je ale problém, že jejich očekávání neodpovídají realitě. Když se s absolventy bavím, říkají: Chceme pracovat v mezinárodní firmě, mluvit anglicky, cestovat do Británie, do pěti let chceme být řediteli zeměkoule. To všechno ale z Brna. Jinými slovy, nechtějí slevit ze svých nároků, odmítají se stěhovat, dojíždět do práce.

Lákat by je mělo hlavně to, že nepožadujete praxi, jiní zaměstnavatelé ji chtějí.

Ano, dáme jim praxi u nás. Loni jsme vzali 19 vysokoškoláků do jednoho roku od ukončení studia a nabídli jim rychlý kariérní postup. Chceme do nich investovat. Bohužel někteří nám prchají poté, co si vyzkoušejí práci v provozu. A to je naše podmínka - musí poznat, jaké to je. Budou rozhodovat o něčem, co skutečně znají. Je to náročná zkušenost, ale po ní už se dostávají dál rychle.

Kolik absolventů chcete letos přijmout?

Minimálně dvacet absolventů vysokých škol. Chceme chodit na přednášky a představovat možnosti práce v Tesku. Vysvětlovat, že u nás lze pracovat ve výrobě, v distribuci, v oblasti nákupu, marketingu, financí, stavebnictví, kvality - ve všech těchto oborech lze začít kariéru. To číslo není strop, můžeme jich přijmout i víc, ale chceme jen ty kvalitní. Investice do hledání talentů se podle mého názoru nesmí omezovat. Mám velkou ambici - rád bych, aby bylo do dvou let v tuzemském Tesku výhradně české vedení. Nyní je v něm Čechů jen polovina.

Je to reálný plán?

Věřím, že ano. Problém našich lidí je v tom, že neumějí prodat své nápady a přitáhnout pozornost. Přitom mají skvělé analytické schopnosti, selské uvažování, někdy i potřebné nadšení. Oproti kandidátům ze zahraničí - Polákům, Turkům, Maďarům, kteří se k nám hlásí - jim ale chybí právě to umění prodat se. V současnosti běží roční program, který má vytipované zaměstnance dostat do vedení. Je v něm zhruba 15 Čechů, kteří mají v centrálách po celé Evropě naplánované mentorování a podle mě jsou všichni dobří. Věřím, že své schopnosti prodají a doplní naše řady.

Jak jste zvládli krizi?

Krize pro nás byla výzvou, jak ještě více zlepšit služby. Náš byznys je hodně o nákladech, musíme se stále dívat na efektivitu. To platilo před krizí a platí to i po ní. Nepropouštěli jsme, nezavírali jsme obchody. Loni jsme dokonce navýšili celkové mzdové náklady o 3,5 procenta, lidé v provozech si polepšili ještě o víc. Otevřeli jsme 25 obchodů a vytvořili 970 nových pracovních míst.

Konkurence je v oblasti rychloobrátkového zboží asi velká...

Český maloobchod patří v Evropě mezi trhy s největší konkurencí, na našem území je nejvíce řetězců na počet obyvatel. Velká konkurence se odráží například i na otevíracích dobách, které jsou o Vánocích zbytečně dlouhé. Jsme jediný řetězec, jenž zkrátil otevírací dobu na Štědrý den. Někteří konkurenti na to reagovali tím, že prodávali až do pěti jen proto, aby získali těch pár hodin výhody. Myslím, že tohle by měl ošetřit zákon, jako je to například na Slovensku. Tam se prostě musí zavřít ve vybraných dnech v poledne a je to správné.

A co kdybyste se dohodli s ostatními velkými řetězci?

Snažil jsem se kolegy z jiných firem oslovit. Rád bych s nimi například diskutoval o tom, jak zvýšit prestiž v odvětví, jak postupovat vůči novému zákoníku práce či jak se společně zaměřit na budoucí vychovávání cukrářů, pekařů a prodavačů. Žádné tajné informace bychom nesdíleli. Bohužel zatím nemají o takový networking zájem.

Kolik zaměstnanců hodláte letos přijmout?

Chceme dále růst, otevírat nové obchody a zaměstnávat víc lidí. Vytvoříme až 900 pracovních míst. Přibudou k nám ale také zaměstnanci z řetězců Koruna a Žabka, jež jsme koupili. Ze Žabky k nám přechází celá centrála, jednotlivé obchody zůstávají jako franšízy. Z Koruny, která má obchody zvláště na severní Moravě a na Valašsku, přebíráme všechny zaměstnance, tedy zhruba 600 lidí.

Nabízíte zaměstnancům řadu flexibilních úvazků...

Na flexibilitu se hodně zaměřujeme, pětina všech úvazků v naší firmě je zkrácených. Lidé mohou pracovat i jen v určitých hodinách, které si vyberou třeba podle toho, jak mají jejich děti zájmové kroužky. Ačkoliv tuto možnost nabízíme, velký zájem o ni není. Naše návyky jsou jiné, Češi preferují jeden plný úvazek, nejsou schopni pracovat na dva tři zkrácené. Naplánovat si to tak, aby měli dostatečný příjem a zároveň čas na své věci. Na druhou stranu, celkem oblíbené je víkendové zaměstnávání žen na mateřské, seniorů i studentů.