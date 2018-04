Všichni přijdeme o platební kartu. Proč?

Kopírování dat bylo doposud poměrně náročnou záležitostí a zloděj musel mít složité zařízení sestávající se z kamery a čtecího zařízení, které magnetické proužky karet kopírovalo. Nyní je ale všechno jinak.

Zloději začali používat zařízení, které je schopné data uložená na platební kartě přečíst a zkopírovat na dálku několika metrů. Stačí, aby se ke kartě přiblížilo a během několika vteřin jsou data bezpečně uložena v zlodějově databance a připravena pro výrobu kopie vaší platební karty.

To, že byla karta zkopírována, si klient ani neuvědomí, protože nejčastěji k získání dat z magnetického proužku je používán moment, kdy kartou její majitel platí za zboží či služby. Než obsluha stačí autorizovat platbu a kartu vrátit majiteli, data jsou zkopírována. Takto získané kopie platebních karet se nejprve začaly objevovat v Asii, bohužel nyní už vlna padělků dorazila i do Evropy a České republiky.

Banky denně zaznamenávají nárůst zneužití platebních karet řádově ve stovkách procent. Velká pětka bank oznámila, že zastavuje vydávání všech platebních karet (jak hybridních tak i s magnetickým pruhem) do odvolání. Naštěstí je již známé řešení, které by hromadné kopírování dat zastavilo. Řešením je čip. Ten zatím nelze zkopírovat tak jednoduše jako magnetický proužek a banky nyní urychleně zjišťují, jak začít vydávat pouze čipové platební karty a zajistit k nim bankomaty a platební terminály, které by je akceptovaly.

Bankám tak vznikají náklady, se kterými nepočítaly. Ještě není jasné, jak rychle je promítnou do bankovních poplatků, které by tím pádem citelně zvýšily. Tiskoví mluvčí pěti oslovených bank na náš dotaz svorně odpovídali, že banky s takovým opatřením počítají, avšak nejprve je nutné celkové náklady vyčíslit a následně s plánovaným navýšením cen seznámit klienty.

Majitelé platebních karet se tak mohou těšit, že opět sáhnou hlouběji do kapes, pokud budou chtít využívat komfort bezhotovostních plateb v obchodech, nebo si hotovost vybrat u bankomatu místo toho, aby navštěvovali pobočky své banky.

Pěkný první aprílový den.