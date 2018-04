Všichni v práci pijou! volá opilec

Namol zpití družstevníci v pracovní době mu do mikrofonu agresivně nadávali: "Čo vystrájate? Veď sme nič zlé neurobili! Všetci pijú." Opilci se s maximální halasností bránili tomu, aby měli v práci horší postavení oproti střízlivým. Druhá je z mých prvních let na základní škole. V českém jazyce jsme četli na známky. Jeden žák četl, druhý - většinou jeden z nejlepších češtinářů ve třídě - mu počítal chyby. Svému spolužákovi Zdeňkovi jsem v malém úseku napočítal čtrnáct chyb. To bylo na pětku. Druhý den jsem četl já a učitelka zkusila stanovit coby hlídače chyb Zdeňka. Dával jsem si opravdu velký pozor a četl bez jediné chybičky. Zdeněk vznesl ovšem jiný verdikt: "Tak jsem Davidovi napočítal patnáct chyb." Tehdy mne ta nehorázná lež šokovala. Ještě že zasáhli ostatní spolužáci...

Až o mnoho let později, při sestavování knížky o řečnických tricích a manipulacích, jsem si uvědomil, jak úporná je touha všech lenochů a vyložených darebáků vytvořit dojem, že slušní lidé nejsou o nic lepší než oni. Mizery poznáte už podle nenápadných poznámek. Nedovedou si představit, že některé státy jsou vedeny ke svým činům ušlechtilými zásadami. Proto podsouvají každé vládě nízké pohnutky: "Vždyť to dělají jen pro prachy a moc!"

Stejné je to s nimi i v zaměstnání. Zkrátka: podle sebe soudím tebe. Například notorický pirát silnic se dozví, že jste jednou výjimečně jeli přes obec sedmdesátkou: "Vidíte," řičí vítězně a sebejistě, "vy překračujte rychlost taky - nemáme si co vyčítat." Mírou jeho darebáctví je hlasitost, agresivita, s jakou zveličuje i malou chybu vás slušnějších. Slušný člověk přistižený i při malé chybě se za ni aspoň trochu stydí. Čím hlasitěji však někdo při přistižení volá "já nic, já jen stejně jako všichni", tím spolehlivěji si jej můžete zařadit. Tím více se můžete v práci varovat spoléhání se na takového člověka. Neopřeli byste si o něj ani kolo - a dobře děláte.