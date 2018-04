Vstup do EU nám zisky z vkladů asi nesníží

Je zřejmé, že úrokové sazby komerčních bank se odvíjí především od celkové makroekonomické situace země a potažmo od měnové politiky centrální banky. Manévrovací prostor centrální banky, popřípadě vlády u země, jejímž cílem je vstup do EU a následně i měnové unie, je ovšem značně omezen Maastrichtskými kritérii. Dříve nebo později budou naše úrokové sazby shodné s těmi, které jsou či budou v ostatních zemích EU. Poohlédnutí zpět do minulosti naznačuje, že tomu tak bude i v případě odložení vstupu do měnové unie na pozdější dobu.

Díky přísné měnové politice ČNB a relativní makroekonomické stabilitě (především nízká inflace) se ovšem naše úrokové sazby již velmi přiblížily úrovni sazeb v EU. Do budoucna však určité vychýlení a podoba s ostatními zeměmi, které v posledních 20 letech vstupovaly do EU, nejsou vyloučeny.

1986 – výrazný pokles sazeb na jihu Evropy

Španělsko a Portugalsko se staly členy EU při jejím v pořadí třetím rozšíření 1. ledna 1986. Podívejme se nejprve na graf zachycující vývoj komerčních úrokových sazeb na vklady splatné do jednoho roku v obou vstupujících zemích v porovnání s průměrnými sazbami bank v rámci států EU (mimo Lucemburska). Data jsou čerpána ze zdrojů OECD.

Jak lze z grafu snadno vyčíst, hodnota úrokových sazeb se začala u obou nově vstupujících zemí přibližovat k průměru EU již v průběhu roku 1984. Na tomto místě je třeba upozornit, že nevýhodou zde uvedeného grafu je nedostatečný počet pozorování, jelikož se řada skládá pouze z ročních průměrů (přesnější data se nám bohužel nepodařilo sehnat). Při větším počtu pozorování by totiž byla zřetelnější akcelerace přibližování úrokových sazeb k evropskému průměru zejména po podepsání asociačních dohod mezi EU a Španělskem a Portugalskem.