Bankéři o penězích s nadhledem. Dejte hlas finančním vtipům

Na rozjezd pár přeřeků a hlášek z call centra Citibank:

Operátorka: "Neodcházejte prosím od telefonu." Klient: "Já si vás jen položím na stůl, abych mohl šátrat oběma rukama."

Operátor argumentuje, aby si klient pojistil svou platební kartu: "Máte poměrně vysoký limit, hodně riskujete." Klient: "Riskuji rád, už jsem se i oženil..."

Klient: "Jste živej?" Operátor: "Ano, jsem." Klient: "To je dobře, nerad mluvím s magneťákem."

"Promiňte, že vám skáču do řeky..."

"PIN bude sloužit ke komunikaci s bankou, tak si ho laskavě zapomeňte…"

"A pán je vdaný, nebo rozvedený?"

"Poštička.... ehm, kartička Vám přijde do týdne."

"... výpisy vám budeme zasílat na adresu generála Úchyla, pardon Uchytila..."

"Jaký je Váš čistý měsíční průjem?"

Originální rozloučení klienta s bankéřem: "Hezký den, pěknou neděli, hodně milenek a na shledanou."

Moudrost: Jestliže dlužíte bance 1 000 korun, jste ve srabu. Dlužíte-li bance

100 000 000 korun, je ve srabu banka.

Hitparáda vtipů, které kolují v bankách

Do silvestrovské hitparády vtipů přispěla Air Bank, Citibank, Equa Bank, UniCredit Bank a Volksbank.

1. Ze života bankéře

Budoucí tatínek šel s nastávající maminkou na první ultrazvuk svého prvního syna a doktor mu ukazuje: "Tady se klubou maličký nožičky, tady hezounká hlavička, tady bude srdíčko, ale to ještě nemá…" A tatínek mu do toho šišlavého příběhu skočí: "Hmm, super, takže bankéř…" (příběh skutečného bankéře)

2. Dědictví

"Dobrý den, pane! Jak vám můžeme pomoci?"

Klient: "Dobrý den! Dědil jsem a chtěl bych si vybrat peníze z dědictví, co přišly na můj účet".

Banka: "Jistě, samozřejmě, máte tam teda pěknou sumičku! A nechtěl byste si u nás, když už jste tady, založit termínovaný účet nebo vstoupit do našich podílových fondů a nebo vám nabídneme nějaký jiný výhodný spořicí produkt…?"

Klient: "Vy jste mi asi špatně rozuměl, já jsem říkal, že jsem dědil, a ne, že jsem debil!"

3. Sto dolarů k ničemu

Přijde žid do švýcarské banky. "Chci si půjčit 100 dolarů na měsíc a do zástavy dám nový mercedes," žádá úvěr. Bankéř se podiví, ale kvůli dobré pověsti banky obchod uzavře.

Za měsíc přijde žid znovu, přinese 103 dolarů a vyzvedne si auto.

"A k čemu vám bylo 100 dolarů?" ptá se bankéř.

"K ničemu. Odjel jsem na měsíc do zahraničí, tak mi řeknou, kde jinde bych sehnal levnější hlídané parkoviště pro svoje auto?"

4. Tichý klient

Muž přijde ve Švýcarsku do banky a tiše povídá u přepážky: "Chtěl bych si u vás uložit sedm milionů dolarů." Pracovník banky se na něj podívá a říká: "Ale pane, můžete mluvit nahlas. Tady se za chudobu nikdo nestydí."

5. O manželkách

Dva bankéři se navzájem svěřují. "Moje manželka nikdy nevyjde s penězi, které vydělám."

"To ta moje s nimi vždycky vyjde, ale pokaždé se vrátí bez nich."

6. Arabský student

Syn arabského šejka se rozhodl studovat v Česku. Po měsíci píše domů: "Čechy jsou krásné, lidé jsou tu příjemní a vůbec - moc se mi tady líbí. Jen se občas trošku stydím, když přijedu do školy svým pozlaceným Mercedesem, zaparkuju u školy a potkám některého ze svých profesorů, jak vystupuje z tramvaje. Tak je to docela trapné."

Za pár dní mu přijde šek na milion dolarů a krátká zpráva od rodičů: "Nedělej nám ostudu a kup si taky tramvaj!"

7. Hypotéka

Přijde pracovník banky s autogenem k eskymákovi a povídá: "Už tři měsíce nesplácíte hypotéku! Bohužel vám musíme rozpustit vaše iglú..."

