Vyzkoušeli jsme banku „v bedně“, samoobslužný kiosek přichází z Číny

V červnu představila firma Huawei na českém trhu inteligentní víceúčelovou samoobslužnou pobočku eSpace Virtual Teller Machine (VTM). Do konce srpna je na testování jeden přístroj v pobočce České spořitelny na pražském Smíchově. Vyzkoušeli jsme ho také.

Na první pohled vypadá jako větší bratr bankomatu, umí však daleko víc.

"Česky bychom stroji mohli říkat třeba samoobslužný kiosek," říká Tomáš Zloch z firmy Huawei Enterprise a dodává, že je přístroj primárně určen bankám, které mají problém se zatížením poboček, ať už s přetížením (mnoho lidí ve frontě), nebo naopak s malou vytížeností pobočky.

Nahradí služby úředníků

Co všechno umí, zajímá mě ještě předtím, než si stroj vyzkouším. "Je toho hodně, konkrétní využití záleží na samotné bance, která bude VTM provozovat, aplikace se totiž napíše jejím klientům na míru," říká Richard Žlebek z firmy Atos, která připravila software pro Českou spořitelnu a vyjmenovává jednotlivé funkce, jako je například uzavření smlouvy včetně elektronického a fyzického podpisu, zaplacení cestovního pojištění, uhrazení složenky, nebo díky speciální vestavěné tiskárně vydání platební karty. Výborně, tak jdeme na to.

Aplikace je přehledná, vlastně ani žádnou nápovědu nepotřebuju. Podívat se na zůstatek na účtu, vystavit kreditku a uzavřít cestovní pojištění zvládám během několika minut. Samozřejmě fiktivně, přístroj pracuje "naslepo" a v pobočce v obchodním centru v Praze na Smíchově ho může vyzkoušet každý, tedy i ten, kdo není klientem banky.

S testováním bance pomáhají pracovníci výzkumné agentury TNS Aisa. "Někoho oslovím sám, jiný se zastaví a se zájmem si stroj prohlíží," říká mi Filip Murček z agentury. Výsledky průzkumu pak bance pomohou v rozhodování, zda přístroje pořídí, nebo ne.

Dál mě zajímá co se lidem líbí a co naopak ne: "Spokojeni jsou především starší klienti. Pochvalují si přehlednost displeje a velká písmena, oceňují jednoduchost obsluhy. Někteří jsou však nedůvěřiví a u mašiny jim chybí setkání s živým člověkem. Přeci jen operátor v call centru, kterého vidí přes obrazovku, jim nestačí. Co však všichni oceňují hodně, je to, že mohou své bankovní potřeby vyřídit, když mají čas oni a ne kdy, je otevřená pobočka," uvádí pracovník agentury.

Přestože vše šlape, napadá mě, proč mám ale chodit ke kiosku, když dnes můžu založit a obsluhovat účet jednoduše přes internet? Co má proti tomu tenhle přístroj navíc?

"Hlavní předností oproti internetu je možnost okamžité komunikace s operátorem (pracovníkem videocall centra), který vidí vaši pracovní obrazovku a může vám s čímkoliv pomoci nebo jen obecně poradit. Další možností je sdílení dokumentů, ať už skenování originálních dokumentů pro potřeby banky, nebo okamžité podepsání dokumentu a jeho uschování v bance a odeslání kopie například na váš e-mail. Velkou výhodou je možnost návštěvy banky kdykoliv, protože u kiosku předpokládáme nepřetržitý provoz," vypočítává Tomáš Zloch a uvádí příklady:

Představte si situaci, kdy vaše dítě odjíždí třeba na tábor, potřebujete mu dát peníze, ale zároveň chcete vědět, zač je utratilo a případně sumu během průběhu tábora navýšit. Samoobslužná pobočka je schopná vám třeba hodinu před odjezdem během sedmi minut vydat krátkodobou bezkontaktní platební kartu, uhradí cestovní pojištění nebo úrazové pojištění a je-li to potřeba, může si pak vaše dítě platební kartu nechat a vy mu na ni posíláte třeba kapesné či peníze na dárky.

Nebo vám přestane fungovat lednice a vy nemáte našetřeno na novou. I když nemáte dostatek peněz, vyberete si novou ledničku, navštívíte samoobslužnou pobočku, ta vám schválí krátkodobý úvěr se splátkovým kalendářem, peníze převede na bezkontaktní platební kartu, kterou vám rovnou vydá na místě. Kartou pak novou věc zaplatíte a už jen hradíte splátky. Pokud, si to však rozmyslíte a nebudete chtít peníze čerpat do určité doby (například 48 hodin), půjčka se sama zruší.

Bankomat nenahradí, s hotovostí nepočítá

Co umí VTM Například platební příkaz, platbu složenky, žádost o kreditní kartu, cestovní pojištění, změnu hesla, půjčku, změnu adresy, vydání potvrzení, založení trvalého příkazu, převod finančních prostředků. Počet služeb se bude postupně rozšiřovat.

Přijímá a vydává elektronické platební karty (embosované neumí), SIM karty na mobil, tiskne papíry, smlouvy, dodatky a následně je opět odebírá.

Dokáže snímat (skenovat) doklady, platební příkazy, složenky, poštovní příkazy…

Pro klienta je k dispozici 24 hodin denně a to i o víkendech a svátcích..

Nenahrazuje bankomat, nepracuje s hotovostí.

VTM umí ledacos, ale s penězi pracovat neumí. Nemůžete je do stroje ani vložit, ani si je vybrat. Pro někoho nevýhoda, pro budoucnost však podle Tomáše Zlocha spíš výhoda.

Je to jeden z trendů, kam bankovní sektor směřuje - minimalizovat hotovostní transakce. Přístroj umožňuje zaplatit za provedenou operaci pomocí platební karty, nebo například převodem z účtu.

Navíc prý kiosek nemá nahrazovat bankomat. "Představa, že jdu do bankomatu vybrat peníze, což je operace zhruba na půl minuty a zákazník přede mnou bude promlouvat s operátorem 10 minut nad výhodností cestovního pojištění, není zrovna ideální," vysvětluje Tomáš Zloch.

Podle něj trend směřuje k tomu, že banky nebudou muset složitě zavádět časově náročné aplikace do bankomatů (a tím natahovat fronty před bankomaty a pokoušet trpělivost zákazníků jdoucích jen pro peníze), ale tyto aplikace přenesou na kiosek, který je k tomu určen a tím odlehčí přepážkám a bankomatům.

Bude samoobslužná pobočka fungovat v Česku?

Virtual Teller Machine zatím fungují v Číně (vlastní je Bank of China), jak dopadají jednání v Evropě? "Co vím, velký zájem je v Polsku, u nás zájem zjišťujeme. Oslovili jsme největší banky, pro které by mohla být nabídka zajímavá," uvádí Tomáš Zloch z firmy Huawei.

Redakce požádala o vyjádření zástupce velkých bank, jak se na čínskou mašinku tváří. Zatím to vypadá, že se do projektu banky příliš nehrnou. Koncept neodsuzují, spíš vyčkávají, jak se mezi lidmi uchytí.

"Jde o zajímavý koncept, o kterém již nějakou dobu interně vedeme diskusi. Jde však o poměrně významnou investici, jejíž návratnost zatím nebyla prokázána, a proto v nejbližší budoucnosti budeme rozvíjet internetové a mobilní bankovnictví, které mají potenciál zastat i některé funkcionality konceptu VTM," uvádí mluvčí GE Money Bank Pavel Zúbek. V ČSOB zatím o této technologii neuvažují, v jejich bankovní skupině se klienti mohou setkat s virtuální pobočkou Hypoteční banky nebo samoobslužnou zónou Era svět.

Podle mluvčího UniCredit Bank Petra Plocka je myšlenka VTM zajímavá a své místo na trhu do budoucna může mít. "Vnímáme to spíše jako doplňkový servis stávající sítě kamenných poboček a bankomatů," říká zástupce banky, která nedávno spustila svou virtuální pobočku na Facebooku. "Jako banka s důrazem na kvalitní poradenství určitě vidíme budoucnost ve virtuálním poradenství, spíše ale v tom směru, aby se klient mohl se svým bankéřem spojit z pohodlí domova," doplňuje mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň.

Uvítali byste samoobslužné kiosky?