Výbava pro miminka: levnější díky věcem z druhé ruky

Nově pořizovaná základní výbavička přijde zhruba na třicet až šedesát tisíc korun, podle toho, kolik věcí rodiče svému potomku koupí a zda trvají na známých značkách nebo jim stačí levnější „bezejmenné“. Často však kočárek, postýlku či autosedačku, tedy věci patřící ve výbavě mezi nejdražší, dostanou od příbuzných s odrostlými potomky nebo si je koupí z druhé ruky za poloviční či třetinovou cenu.

Velké rozdíly jsou i v cenách papírových plenek, jednu lze pořídit za pět, ale i za osm korun. Jestliže se jejich spotřeba v prvním roce vyšplhá v průměru na šest denně, zaplatí rodiče používající levnější typ ročně o šest a půl tisíce korun méně.

Ušetřit se dá také na zdánlivých drobnostech. Miminko spotřebuje mimo jiné hodně kosmetických přípravků. Například lahvička dětského olejíčku vydrží zhruba dva měsíce. Na trhu je k mání v přepočtu sto mililitrů za 35, ale i 13 korun. Roční úspora při používání levnějšího činí asi 130 korun.

Co potřebuje miminko?

prvních šest měsíců kočárek 7500 korun postýlka 2500 korun deky, povlečení, matrace 2000 korun přebalovací pult 2000 korun vanička 200 korun autosedačka 2000 korun lehátko 1500 korun fusak 700 korun elektronický hlídací přístroj 2000 korun nůžky, zdravotní pomůcky 100 korun osušky 750 korun dudlík 100 korun látkové plenky 1200 korun papírové plenky 5400 korun hračky 500 korun oblečení 7160 korun kosmetika, ubrousky, podložky 2160 korun druhých šest měsíců oblečení 7000 korun hračky 500 korun sportovní kočárek 2000 korun dudlík 50 korun sada lahví 200 korun hrnek s oušky 90 korun bryndák 60 korun nočník 80 korun ohrádka 1500 korun podložka na lezení 1400 korun lžička 100 korun zábrany 300 korun kosmetika, ubrousky 1260 korun jídlo 3480 korun plenky 5400 první rok života celkem oblečení 14 160 korun výbava 27 130 korun plenky 12 000 korun hračky 1000 korun kosmetika 3420 korun jídlo 3480 korun CELKEM 61 190 korun

Batolata a předškoláci - hodně peněz se platí za hlídání

Koloběžka, tříkolka, kolo, stavebnice... Rodiče si sotva vydechnou po nákupu kočárku, postýlky či autosedačky a už na ně číhají další větší vydání. Několik stovek, ale spíše tisícikorun budou platit za volný čas svých potomků. I v tomto případě platí, kdo chce ušetřit, měl by se pídit po známých nebo nakupovat v bazarech.

Další velkou položkou je mezi prvním a šestým rokem jídlo. Dětské instantní kaše či přesnídávky nepatří k nejlevnějším a dítě jich denně spořádá třeba i za dvacet nebo třicet korun. V tomto věku je důležité dbát i na přísun vitaminů, a to hlavně v ovoci a zelenině. V tomto případě se šetřit rozhodně nevyplatí.

Dost peněz si musí připravit i rodiče, kteří se rozhodnou, že se žena brzy po narození potomka vrátí do práce. O tom, že to pro dítě není příliš dobrá varianta, není třeba diskutovat. Pokud matka nemá dostatečně vysoký příjem, nemusí se to vyplatit ani z finančního hlediska. Pokud se totiž stará o dítě celodenně do jeho čtyř let, dostává od státu příspěvek 2552 korun měsíčně, k tomu si může přivydělat necelé tři a půl tisíce korun. Jestliže tuto částku překročí nebo umístí potomka do jeslí na více než pět dní v měsíci, o státní peníze přijde. Kdo nemá babičku na hlídání, musí navíc počítat s výdaji za jesle, školku nebo chůvu. Například pražské školky stojí včetně stravy i okolo devíti tisíc korun ročně. Mimo hlavní město může být cena mnohem nižší. Mnohem dražší než školky je individuální hlídání. Za hodinu se totiž obvykle platí šedesát až sto dvacet korun. Pokud by si například rodina najala paní na hlídání na pět hodin v týdnu po sedmdesáti korunách, utratí za rok necelých sedmnáct tisíc korun.

Kolik spotřebuje předškolák?