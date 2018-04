Vybavení na dovolenou se dá půjčit. Leckdy se to ale nevyplatí.

„Největší zájem je o lodě, ty je vhodné rezervovat předem, zvlášť o prázdninách,“ míní Luboš Kycler z pražské půjčovny ABC Sport. Za závaznou rezervaci se zde platí záloha ve výši 20 až 40 procent, ta se při placení odečte od půjčovného.

K létu patří cestování, zájemci si nemusí lámat hlavu ani s přepravou či sháněním ubytování, pokud si půjčí obytný automobil nebo přívěs. Zvlášť o obytná auta je velký zájem. „Lidé si je objednávají už od ledna, na přelom července a srpna už jsou z osmdesáti procent zadaná,“ říká majitel stejnojmenné půjčovny obytných vozů a přívěsů Vladimír Horký.

Podle vyjádření pracovníků půjčoven je vedle lodí velká poptávka po všem, co souvisí s vodáckou turistikou, zatímco například o karimatky lidé příliš nestojí. A není ani divu, za jejich týdenní půjčení zaplatí zájemci okolo 40 korun, nová se dá pořídit od 75 korun, takže se půjčení ani nevyplatí. Podobné je to se stany či spacími pytli. Nové lze koupit zejména v akcích hypermarketů okolo 500 korun, půjčovné na týden se pohybuje okolo 250 korun, navíc musí zájemce složit vratnou zálohu.

Platí se předem

Půjčovné musí zájemce uhradit předem. Levněji mu v přepočtu na jeden den vyjde půjčení na delší dobu - například kánoe Vydra stojí na jeden den 150 korun, ale má-li ji zákazník na tři a více dní, vychází denní půjčovné na sto korun. Některé půjčovny započítávají víkend jen jako dva dny, i když si zájemce přijde pro vybavení v pátek a vrací je v pondělí, podobně při týdenním půjčení naúčtují pouze šest dnů. Slevu až 10 procent získávají stálí klienti nebo lidé, kteří si naráz půjčí větší množství vybavení. Naopak o prázdninách mohou být sazby půjčovného vyšší než mimo ně.

Vedle zaplacení půjčovného je potřeba složit v mnoha případech, a to zejména u dražších věcí, ještě vratnou zálohu. Ta slouží k úhradě případných škod, které způsobí zákazník, a je mu obvykle vrácena v den odevzdání půjčené věci. „Zálohu vracíme například u lodí až druhý den, když se důkladně přesvědčíme, že je loď v pořádku,“ uvádí Luboš Kycler. Pokud zákazník vrátí například spacák či stan ušpiněný, strhne si půjčovna ze zálohy peníze za vyčištění, a to konkrétně u půjčovny ABC v rozmezí 50 až 250 korun. Vyšší částky platí klienti za ušpinění obytných přívěsů či automobilů. Za jejich mírné znečištění účtuje firma Horký 1000 korun, za velké až 5000 korun.

Půjčovny turistického vybavení nejsou většinou pojištěny, takže také případnou škodu vymáhají na klientovi. Podle Hany Jelínkové z libereckého Adrenalin Centra nejsou škody většinou vysoké. „Obvykle se jedná o díru v lodi, jejíž oprava stojí okolo dvou tří set. Horší je to se škodami z nedbalosti, kdy například praskne na sluníčku z horka zcela nafouknutý raft. Pak jde oprava do tisíců,“ upozorňuje Jelínková s tím, že jsou na to klienti předem upozorněni. „Sepisuji se zákazníkem předem dohodu o náhradě způsobené škody, a když ji způsobí, snažím se s ním dohodnout,“ vysvětluje majitel firmy WS-SKI-RENT Bedřich Smetana.

Klienti musí většinou zaplatit škodu z vlastní kapsy, protože pojistit ji obvykle nelze. Existuje sice pojistka za škodu způsobenou třetí osobě, ale z ní jsou například u České pojišťovny či Generali právě půjčené věci vyloučeny a pojistka domácnosti se vztahuje jen na věci, které jsou poškozeny při použití v domácnosti.

Půjčit se dá všechno

Kdo se věnuje vysokohorské turistice či sjíždění divokých řek jednou za čas, nevyplatí se mu pořizovat si kvůli tomu nové vybavení. V půjčovnách se dá najít všechno potřebné pro vysokohorskou turistiku, rafting, stanování či cyklistiku. Potřebné věci však nemusí mít v první půjčovně, navíc se vyplatí ve větších městech mezi půjčovnami vybírat - podmínky půjčení mohou být dost odlišné. Hodně informací se může zájemce dozvědět i na internetu.

Orientační ceny týdenního půjčovného (Kč) Zboží Cena za týden Záloha karimatka 40 0 spací pytel 250 500 kempinkové křesílko 150 200 dvouvařič 250 300 bomba 100 100 stan pro 4 osoby 700 1 000 autobox 500 2 000 raft pro 4 osoby 2 800 5 000 kánoe Vydra 1 000 2 000 cepín 250 500 mačky 250 1 000 karabina 80 100 horské kolo 1 000 2 000 cyklohelma 180 200 cyklistická brašna 50 100 obytný přívěs 8 400 15 000 obytný automobil 2 0000 15 000 Zdroj: půjčovny

Orientační ceny nového vybavení (Kč) spací pytel od 500 raft pro 4 osoby od 4000 stan pro 4 osoby od 2000 horské kolo od 2000 kempinkové křesílko od 500 karimatka od 75 Zdroj: obchody