Na co dát pozor při výběru účtu vedeného zadarmo

"Přestěhovala jsem se a změnu adresy šla nahlásit na pobočku své banky. Vše proběhlo bez problémů. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem na výpisu zjistila, že si za to strhli šestadvacetikorunový poplatek," vypráví třicetiletá Alena z Prahy a dodává, že kdyby změnu zadala přes web, stála by osm korun, jenže její internetbanking měl nějaký problém a adresu přepsat nedovolil. "A musí se za to bance vůbec platit?" ptá se mladá žena. Tento neuvěřitelný poplatek si účtuje Era.

Absurdními už se dnes stávají i ty poplatky, které byly donedávna běžné: za odchozí a příchozí platbu nepožaduje peníze téměř nikdo. Stejně tak nebudete platit za zadání trvalého příkazu či inkasa, pokud k němu využijete internetové bankovnictví.

Chcete-li přejít k bance, která vás nebude zatěžovat zbytečnými poplatky, zvažte i maličkosti. Přechod sice není složitý, ale také to není žádná velká zábava. Čeho si tedy všímat?

1. Jak komfortní je obsluha přes internet

Všechny banky poskytují zdarma internetbanking. A jestli máte chytrý telefon, ve většině se chytnete i s požadavkem na smartbanking. Jde spíš o to, jestli vám budou uživatelsky vyhovovat. Vyzkoušejte si demoverzi nebo požádejte v pobočce o představení aplikace.

Život dokáže značně ulehčit třeba snadné vytvoření šablony platby, abyste nemuseli opisovat údaje při opakovaných, leč nepravidelných platbách v nestejné výši. Anebo vygenerování potvrzení o uskutečněné platbě či jednoduché vyhledání platby podle filtračního klíče, abyste nemuseli projíždět výpisy několik měsíců dozadu, když si nejste jistí, zda jste zaplatili složenku.

V internetovém bankovnictví máte uloženy také výpisy z účtu. Pro většinu lidí však jako by nebyly. Lepší je, když vám banka pošle výpis zabezpečeným e-mailem, je tak šance, že si jej nezapomenete zkontrolovat. Výpis, či upozorňovací e-mail posílají například Air Bank, Citibank, Era, GE Money, LBBW, mBank, Raiffeisenbank nebo Zuno.

2. Karta zdarma? Ne vždy

LBBW Bank je jediná, která nedá klientovi ani jednu platební kartu zdarma. Platí se u ní 40 korun měsíčně.

Naopak Air Bank, Citibank, ČSOB a Fio nabídnou bezplatně karty dvě, i pro partnera. Raiffeisenbank dá k eKontu Komplet dokonce karty tři, ale účet je veden zdarma, jen když si na vaše doporučení u banky zřídí některý z účtů alespoň dva další lidé.

Všechny karty k účtu zdarma jsou debetní, banka vám obvykle nedá na výběr, zda kontaktní, či bezkontaktní. Volit můžete u mBank či ČSOB. GE Money Bank dá k účtu kontaktní kartu a bezkontaktní nálepku třeba na peněženku či mobil. Klienti O 2 mohou mít v mobilu i platební NFC kartu.

3. Alespoň nějaké výběry gratis

Placení kartou u obchodníků je sice zdarma a bezkontaktními kartami uhradíte i pár korun, ale úplně bez hotovosti se zatím existovat nedá.

Kolik mají v Česku bankomatů Air Bank: 50

Citibank: 210

Česká spořitelna: 1 543

ČSOB: 1 006

Equa bank: 0 *

Era Poštovní spořitelna: 1 006 **

Fio: 144

GE Money Bank: 688

Komerční banka: 728

LBBW Bank: 0

mBank 0

Raiffeisenbank: 143

Sberbank: 27

UniCredit Bank: 212 *

Zuno: 0 * Poznámka: * výběry zdarma ze všech bankomatů;

** výběry zdarma na pobočkách České pošty

Banky většinou nabízejí alespoň nějaké množství výběrů z vlastních bankomatů zdarma. Neuspějete jen u České spořitelny, LBBW a Sberbank. Kdybyste u nich chtěli vybírat zadarmo, můžete si obvykle koupit speciální balíček, který tuto možnost zahrnuje. Naopak UniCredit Bank, Raiffeisenbank a Zuno nabídnou výběry zdarma z jakéhokoli bankomatu, a to i v cizině.

Podmínky ostatních bank jsou takové, že s volnými výběry bez problémů vystačíte.

Fio jich poskytuje deset z vlastních bankomatů měsíčně plus až pět z cizích za každé čtyři tisíce korun zaplacených kartou.

Komerční banka poskytuje jeden výběr z vlastního bankomatu za každou platbu kartou a třeba mBank podmiňuje tři výběry z jakéhokoli bankomatu zaplacením alespoň čtyř tisíce korun kartou (platby se sčítají).

4. Limity a PIN se dají měnit. Většinou bezplatně

Proč byste měli měnit limity na kartě? U plateb u obchodníka a u výběrů z bankomatů si je stanovujete při zakládání účtu. U plateb přes internet je to však jiné. Mnoho lidí si limit nastavuje na nízkou částku, nebo rovnou nulový, aby při odcizení karty nemohl nikdo tohoto způsobu placení zneužít. Limity se mění snadno v internetovém bankovnictví a obvykle zdarma.

LBBW službu zatím neumožňuje, ale už od 9. června to půjde, i když za poplatek 20 korun. UniCredit Bank požaduje dokonce stokorunu. Era službu nabízí za 26 korun. Obě však platby přes internet jistí SMS kódem na mobil v systému 3D Secure.

Změnu PIN banky umožňují prostřednictvím bankomatu či internetbankingu. Osm bank za ni neúčtuje nic. Poplatek zaplatíte u Fio, Komerční banky, LBBW, mBank, Sberbank, Raiffeisenbank, a Zuno a je od 20 do 50 korun. Je fakt, že PIN člověk nemění každý měsíc, ale může se stát, že ho nechtěně prozradíte nebo vám ho někdo v obchodě odkouká přes rameno.

5. I běžný účet může vydělávat

Naprosto běžné je, že peníze na účtu nevydělávají nic, nebo skoro nic (0,01 procenta). Banky však umožňují snadné zřízení spořicího konta a okamžitý převod prostředků.

Výjimkou je Air Bank. Klientům, kteří banku využívají aktivně (stačí k tomu pět plateb kartou, jejich výše není nijak omezena), úročí i zůstatek na běžném účtu do 100 tisíc korun sazbou 1,3 procenta ročně. "Při průměrné mzdě a normálním provozu na účtu může člověk očekávat úrok kolem dvanácti korun měsíčně," říká Vladimír Komjati z Air Bank.

Sberbank sice zůstatek podle svých slov "úročí minimálně", dělá však pro klienty jinou věc: při každé platbě zaokrouhlí částku na desetikoruny nahoru a rozdíl mezi zaplacenou a zaokrouhlenou cifrou pošle ze svého (= z bankovního) klientovi na spořicí účet. Měsíčně až 500 korun.