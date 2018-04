Výběr leasingové společnosti: neměla by rozhodovat jen cena

Pozornost se vyplatí zaměřit i na doplňkové služby: možnost předčasného ukončení leasingové smlouvy, výběr pojišťovny nebo třeba delší dobu financování. Využijte kalkulaček na internetových stránkách jednotlivých společností a spočítejte si různé varianty: například kolik složit na akontaci či jak dlouho splácet.

Právě otázka počátečního vkladu je velmi důležitá. Vycházejte z toho, jak vysokou akontaci můžete složit, jak velké splátky váš rodinný rozpočet utáhne a na jak dlouho si vozidlo pronajmete. „Nízká akontace a dlouhá doba splatnosti prodražují celý smluvní vztah. Za takové situace si fakticky půjčujeme více a na delší dobu. To je samozřejmě dražší a leasingové společnosti to v cenách promítnou,“ upozorňuje Zdražil. „Máme-li ovšem prostředky na vyšší akontaci a její úhrada nám nezpůsobí další problémy s financováním ostatních potřeb domácnosti, pak lze doporučit její úhradu, neboť je to z pohledu klienta levnější varianta,“ dodává.

Co je ale podstatné, je to, kolik zaplatíte leasingové společnosti navíc. Počítat musíte s poplatkem za uzavření smlouvy - vesměs jedno procento z pořizovací ceny vozu, ale například i za sankce při předčasném doplacení nebo převodu leasingu. Pokud narazíte na výhodnou nabídku, mohou být některé z těchto poplatků nižší, anebo dokonce i nulové.





Na kolik přijde pořízení nové Škody Fabia Combi Classic 1,2 (pořizovací cena v Kč: 301 400) Společnost měsíční splátka celkem ŠkoFIN 7429 357 983 S Autoleasing 7261 322 116 * ČP Leasing 7426 360 769

ceny jsou v korunách, zahrnují havarijní pojištění i povinné ručení, doba splácení 36 měsíců, akontace 30 %*) celková suma úhrady bez pojistnéholeasingové společnosti