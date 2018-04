Výběr pojištění mohou zjednodušit produktové listy

Lidé by si neměli vybírat finanční produkty podle reklamy, ale především na základě jejich obsahu. To však není jednoduché. Finanční produkty se různí v řadě parametrů včetně ceny. Většinovou snahou finančních institucí je vytvářet produkty a různé balíčky, které budou obtížně porovnatelné. Naopak, snahou běžných spotřebitelů by mělo být získání možnosti co nejvíce se ve finančních produktech vyznat.

Odlišnosti v produktech si můžeme ukázat například na životním pojištění, které patří k nejsložitějším finančním produktům vůbec. Navíc, dnes již je nabízeno nepřeberné množství různých pojistek. Pojišťovny při jejich tvorbě nejsou na rozdíl například od penzijních fondů nebo stavebních spořitelen nijak limitovány zákonem.

To vede často až k zásadním odlišnostem mezi jednotlivými produkty. Ty se různí nejen v základních parametrech, ale i v rozsahu pojistného krytí, konstrukci, flexibilitě a v neposlední řadě samozřejmě v ceně či nákladovosti.

Základní parametry definují segment možných zájemců. Jde o minimální vstupní věk, minimální a maximální možnou dobu trvání pojištění, minimální výši pojistného nebo minimální pojistné krytí. Pojištění je smlouvou na dlouhou dobu, proto je dobré vědět, jak vysokou minimální platbu bude pojišťovna vyžadovat nebo jak vysoké pojistné krytí budete muset mít například i v době, kdy pojistnou ochranu nebudete vůbec potřebovat.

Dále je důležité znát rozsah pojistného krytí, tedy v jakých situacích pojištění pomůže a kdy nikoliv. Odlišnosti nalezneme ve výlukách i v různých omezeních pojistných plnění, rovněž v rozsahu možných připojištění a jejich kvalitě, například v odlišné definici úrazu, závažné nemoci či invalidity.

více na www.finmag.cz