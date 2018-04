Výběr pojišťovny

Každý před tím, než se rozhodne pro konkrétní produkt nějaké pojišťovny, by se s produktem a pojistnými podmínky měl pečlivě seznámit a porovnat nabídky jednotlivých pojišťoven. V úvahu je třeba brát pouze nabídky finančně silných a renomovaných pojišťoven. Bylo by velmi nemilé po velkých záplavách zjistit, že pojišťovna, které jste platili pojistné a která by Vám teď měla nahradit škody vzniklé při záplavách, se ocitla ve finančních těžkostech a prostě na výplatu plnění nemá.

Pečlivé studium všeobecných pojistných podmínek a smluvních ujednání velmi sníží případné nedorozumění nebo i rozčarování v případě pojistné události. Zájemce o pojištění může využít služeb nezávislých pojišťovacích makléřů či poradců, kteří mají o nabídkách jednotlivých pojišťoven lepší přehled než má většinou laik, který si chce nechat něco pojistit. Důležitá je však nezávislost pojišťovacích poradců. Poradci totiž mnohdy nedoporučí pro klienta nejvýhodnější produkt, ale ten, ze kterého mají největší provizi. Je dobré uvědomit si rozdíl mezi nezávislým makléřem, který by měl mít přehled o produktech více pojišťoven a mezi výhradním agentem pojišťovny, který prodává produkty pouze jediné pojišťovny.

Dalším způsobem, jak si poradit s výběrem správného pojištění, je najít si potřebné informace sám. Ptát se svých známých na jejich praktické zkušenosti s jejich pojišťovnou – především jak byli spokojeni s vyřízením pojistné události poté, co se jim stala nějaká škoda. (Rychlost vyřízení, výše vyplaceného pojistného plnění, jednání pracovníků pojišťovny…) Musíte ale obíhat jednotlivé pojišťovny a žádat informace a pak je porovnat mezi sebou. Bohužel není vždy jednoduché všechny potřebné informace z pojišťoven „dostat“. Například Vás nemusí nechat prohlédnout si jejich sazebník, potíže můžete mít i jen se samotným získáním smluvního ujednání! Občas se totiž setkáte s tím, že smluvní ujednání mají vytištěno na rubu smlouvy, a tu z konkurenčních důvodů poskytují pouze při sepsání smlouvy. Zde je třeba zdůraznit, že smluvní ujednání mohou modifikovat i zcela pozměnit ustanovení všeobecných pojistných podmínek – tedy zkrátka že všeobecné pojistné podmínky Vám pro získání všech potřebných informací nemusí stačit.

Další a mnohem pohodlnější možnost, jak se orientovat v nabídce pojišťoven, pro Vás chystá Fincentrum. Naše stránky o pojištění se budou postupně rozšiřovat a najdete zde informace v podobné podobě jakou mají ostatní sekce. Nebudete tedy muset obíhat pojišťovny, potřebné informace naleznete v přehledném uspořádání na stránkách Fincentra. Údaje jednotlivých pojišťoven si budete moci porovnat a vybrat si pro Vás nejvhodnější produkt. Prozatím jsme pro Vás připravili stručné základní vzdělávací texty, které Vám přiblíží jednotlivé druhy pojistných produktů a seznámí Vás s některými základními pojmy a termíny.