Výběr pracovníka: nedejte na první dojem

Ne každá firma si může dovolit využívat služeb personalistů, kteří by pro ni vybírali nové pracovníky. Ani kvalitní testy nejsou snadno dostupné, většinou i ty vyžadují odborné vyhodnocení. Jak tedy vybírat nové lidi?

Podnikatel Jan Doležal, který zaměstnává deset pracovníků, při výběru spoléhá na vlastní manažerské kvality. „Stačí mi s uchazečem pár minut mluvit a vím, jestli se do firmy hodí, nebo ne,“ tvrdí. Neformální pohovor si předem nijak nepřipravuje a domnívá se, že se zatím nikdy zásadně nespletl. Všichni pracovníci totiž obstojně plní své povinnosti. Kde však bere jistotu, že dané pozice nemohl obsadit ještě výkonnějšími pracovníky, kteří by firmě přinesli mnohem větší obrat? „Tu samozřejmě nemám,“ přiznává.

Personální konzultant a psycholog Tomáš Libert z personální společnosti Force 1 radí: „Nenechte se ovlivnit prvním dojmem!“ Přestože mnoho šéfů spoléhá na svou intuici, první setkání s uchazečem toho o jeho pracovních kvalitách moc nevypoví. Váš celkový dojem bude ovlivněn tím, co jste předem očekávali, předsudky i předchozí zkušeností s lidmi, kteří se uchazeči v něčem podobali.

Koho vlastně hledám?

Dobře vedený výběr pracovníků by měl vynahrazovat skutečnost, že si uchazeče obvykle nemůžete dostatečně vyzkoušet v praxi. Tříměsíční zkušební doba se vztahuje už jen na toho vyvoleného, se kterým uzavřete pracovní smlouvu. Řešením mohou být vzorové „zkušební dny“. Uchazeče si po jednom pozvete na jednotlivé pracovní směny a sledujete je, jak přistupují k pracovním úkolům nebo jak komunikují s kolegy i klienty. Tento způsob se však pro svou zdlouhavost a nákladnost hodí jen pro nejužší okruh vybraných uchazečů v posledním kole. Aby se právě do něj dostali ti nejkvalitnější uchazeči, neměli byste podcenit přípravu základních výběrových kol.

Prvním krokem není pohovor ani třídění životopisů. Vše začíná ještě před otevřením dopisu od prvního uchazeče. „Nejprve si ujasněte, koho vlastně hledáte. Podle obsazované pozice sestavte pracovní a osobnostní profil nejvhodnějšího uchazeče,“ doporučuje Tomáš Libert. Zamyslete se, co přesně bude dotyčný ve firmě dělat. Stanovte a klidně si sepište, co vše je třeba k dané činnosti umět a znát i jaké by měl mít lidské vlastnosti, temperament, postoj k týmové či samostatné práci.

Mnoho prozradí i otázky

Sestavený profil pracovníka, kterého byste rádi našli, si ponechte jako kritérium pro konečný výběr. Pak začněte vybírat podle životopisů ty uchazeče, kteří mají pro práci dostatečnou kvalifikaci, a pozvěte je na pohovor. „Měl by sloužit zejména k tomu, abychom je co nejlépe poznali. Ne, jak to často bývá, abychom se chvástali vlastními úspěchy a detailně popisovali, koho chceme a potřebujeme,“ zdůrazňujte Tomáš Libert.

Při pohovoru byste neměli ani hovořit o svých špatných zkušenostech s předchozími uchazeči. „Je lépe nechat odkrýt karty druhou stranu, aby uchazeč neodpovídal podle toho, jak jsme mu pozici popsali, ale podle skutečnosti,“ doplňuje Libert. V tomto ohledu se chovejte spíše jako personální než reklamní agentura. Otázkami se snažte vysledovat, zda uchazeč splňuje předpoklady, které jste předem stanovili. Nechte mu prostor, aby se sám zeptal, co ho na firmě zajímá. Z toho poznáte jeho zájem o společnost i to, co v práci považuje za nejdůležitější.

Nikdo nesplní všechno

Až proběhnou pohovory, porovnejte jednotlivé uchazeče podle toho, nakolik splňují vaše stanovená kritéria. „Smiřte se však s tím, že se ve skutečnosti nevyskytuje uchazeč, který by splňoval všechno, co chcete,“ varuje Tomáš Libert. Proto si předem ujasněte, které vlastnosti jsou pro danou pozici klíčové a které je možné oželet. Má-li být váš nový kolega zaměřen například na brilantní analytické myšlení, tolerujte jeho případné nedostatky v kreativitě nebo společenské komunikaci.

Výběr podle toho, jak sympatický vám uchazeč byl nebo podle počtu jeho titulů, je sice poměrně snadný, lehce se však připravíte o odborníky, kteří by firmě prospěli daleko více.

Na co byste se měli uchazečů ptát:

Proč jste v minulosti měnili práci a jakou jste hledali?

Jak a s čím jste byli na různých pozicích spokojení, či nespokojeni?

Jak jste se cítili v předchozích pracovních kolektivech?

Co se vám líbilo, nebo nelíbilo na šéfech?

Jak by vypadalo vaše ideální pracovní místo?

Jaký by byl váš ideální šéf?

Zdroj: Tomáš Libert, Force 1