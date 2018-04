Pět důležitých otázek, než vyplníte přihlášku na školu

Sedm rodičů z deseti zvažuje, že pošle své děti na střední odbornou školu. Profesní vzdělávání zažívá největší boom v polistopadové historii. Vyplynulo to z průzkumu, který pro Asociaci středních a malých podniků nedávno provedla agentura IPSOS. Aby byl váš výběr střední školy správný, odpovězte si na pět důležitých otázek, které pomohou ujasnit si priority.

1 Co vaše dítě baví a zajímá?

Ačkoliv chcete mít z dítěte lékaře či právníka, nejdůležitější je jeho názor, přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy, ale i nedostatky, slabá místa či zdravotní stav. Promluvte si s ním, nechte si vysvětlit všechny jeho nápady.

O čem přemýšlet: Co ho zajímá a čemu se věnuje ve volném čase? Jak mu jde učení? Jak si poradí, když něčemu nerozumí? Je spíš manuálně zručný, tělesně zdatný, přemýšlivý? Nemá nemoci či alergie, které ho mohou omezovat v budoucím povolání?

2 Co bude po škole dělat?

Pokud máte pár vybraných oborů, dejte se společně s dítětem do pozorování. Sledujte, co bude jednou dělat, jestli ho to bude bavit. Všímejte si detailů, promluvte si s konkrétními řemeslníky, cechmistry, profesionály.

O čem přemýšlet: Jak namáhavá je to profese? Najde váš potomek uplatnění? Jaká je prestiž povolání? Je potřeba výuční list, maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom? Je to riziková či nebezpečná profese?

3 Který konkrétní obor vyberete?

Jestliže jste spolu vybrali profesi, která odpovídá předpokladům, zájmům a očekáváním vašeho dítěte, musíte vybrat konkrétní obor. Vždycky myslete na to, jak je důležité, aby dítě studium zvládlo, aby na ně škola nebyla příliš náročná.

O čem přemýšlet: Víte, na kterých školách je možné obor studovat? Zvládne vaše dítě maturitu? Je to typ, kterého bude bavit spíš praktická výuka a práce rukama?

4 Máte všechny informace?

Informací není nikdy dost, takže si sedněte k internetu a hledejte. Nespěchejte a vyhraďte si na hledání a srovnávání dost času. Chce to minimálně jeden víkend usilovné práce.

Kde hledat: www.infoabsolvent.cz, www.nsp.cz (stránky Národní soustavy povolání včetně filmových ukázek), www.nuv.cz (Národní ústav pro vzdělávání), www.atlasskolstvi.cz, www.stredniskoly.com, www.rokremesel.cz (projekt Rok řemesel 2016)

5 Byli jste se ve škole podívat?

Jestliže jste se jako rodina domluvili, která škola a obor budou ty nejlepší, vyplňte přihlášku, podepište a pošlete ji řediteli. Pokud ovšem chcete mít jistotu, že jste vybrali dobře, jděte nebo jeďte se do školy osobně podívat. To je obzvlášť důležité, když mají vaše děti nějaké zdravotní znevýhodnění nebo jiný handicap.

O čem přemýšlet: Jak daleko je škola, jaké je sem dopravní spojení? Platí se školné? Jaké jsou přijímačky? Jakou má dítě šanci na přijetí? Jaké předměty se tu učí, jakou mají praxi a co všechno absolventi umějí? Jak škola spolupracuje se zaměstnavateli?