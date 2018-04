Výběr zbývající loňské dovolené

Vzhledem k tomu, že jste do zaměstnání nastoupila až v průběhu kalendářního roku, mohlo dojít k tomu, že vám zaměstnavatel neurčil dobu čerpání dovolené. Zákoník práce totiž stanoví, že musí určit termín jejího čerpání pouze v případě zaměstnanců, jejichž pracovní poměr v téže firmě, podniku a podobně trval po celý kalendářní rok. Takovému pracovníkovi pak musí umožnit čerpání dovolené alespoň v rozsahu čtyř týdnů.

Pokud vám zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené do konce loňského roku, což mohl učinit pouze s ohledem na vaše oprávněné zájmy - tedy na základě dohody s vámi, je možné dovolenou převést bez obav do roku letošního a čerpat ji nejpozději do jeho konce!

Nárok na dovolenou na zotavenou má zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň šedesát dnů v kalendářním roce. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku, má zaměstnanec nárok na její poměrnou část. Toto je právě váš případ.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle plánu dovolených stanoveného s předchozím souhlasem příslušného odborového orgánu tak, aby lidé mohli dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku.

Při stanovení plánu dovolených je nutno přihlížet k úkolům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Pokud se mu poskytuje dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny. Samozřejmě se pracovníci se zaměstnavatelem mohou dohodnout i jinak.