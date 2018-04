Výběrové řízení zaměstnavatelé stále podceňují

Jiní se zase domnívají, že jakýkoli vklad do nových i stávajících zaměstnanců stojí daleko v pozadí za snahou bičovat je k vyšším a vyšším výkonům. "Investice v podobě posilování vztahů nových zaměstnanců k firmě rozhodně smysl mají," říká Blažena Kohoutová, ředitelka divize Triton Effex společnosti MC. Triton.



Lze uchazeče o zaměstnání prověřit i jiným způsobem než pohovorem?



Existuje celá řada možností, jak zhodnotit zkušenosti a dovednosti nových uchazečů o zaměstnání. K nejkomplexnějším z nich patří takzvané hodnotící centrum, odborně assessment centrum.



Jak takový výběr probíhá?



Vlastní výběr probíhá až na konci zvláštního programu pro uchazeče, v jehož rámci procházejí simulacemi situací, do nichž se mohou v novém zaměstnání dostat. Výsledky uchazečů sledují hodnotitelé a společně je s budoucími nadřízenými projednávají předtím, než se rozhodnou pro výběr konkrétního uchazeče.



Co je výhodou této metody?



Výhodou této metody je, že uchazeč má možnost požadované dovednosti předvést v praxi ještě před nástupem na pracovní pozici. Zaměstnavatel se tak rozhoduje na základě více informací a noví pracovníci zase mají ucelenější představu o své budoucí práci.



V čem je tento způsob lepší než třeba pohovor?



Klasická forma rozhovoru neumožní uchazeči vytvořit si o svém budoucím zaměstnání adekvátní představu. A současně praxe často odhalí skryté nedostatky některých z takto přijatých zaměstnanců.



Zdá se, že pak mají obě strany opravdu více jasno. Ale přesto má cenu posilovat vztahy nových zaměstnanců k firmě? Co když je brzy vystřídají jiní?



Dovolím si tvrdit, že investice v podobě posilování vztahů nových zaměstnanců k firmě rozhodně smysl mají. Kvalitní a loajální zaměstnanec je vždy pro firmu velkým přínosem, ať to posuzujeme pomocí měkkých měřítek, jako je úroveň týmové spolupráce, nebo tvrdých měřítek - nákladů spojených s nahrazováním pracovníků, respektive prací přesčas u náhradníků za neobsazená místa. Dnes už pouze v některých sezonních odvětvích mohou zaměstnavatelé vidět něco pozitivního ve střídání pracovníků. Jejich správný výběr je jen první krok k vytvoření dlouhodobého vztahu mezi nimi a zaměstnavatelem.