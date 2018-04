Vyberte si, co nabízejí pojišťovny v povinném ručení

Allianz pojišťovna

www.allianz.cz

infolinka: 800 170 000

limity pojištění zdraví/majetek: základní 35/35, zvýšený 50/50, nejvyšší 100/100 milionů korun

maximální bonus: 50 % + 5 % bonus Plus

maximální malus: 150 %

segmentace: objem motoru, bydliště, věk, IČO

slevy: 10 % pro klienty s dětmi, pro podnikatele, klienty nad 40 let, pro klienty s pojištěním nebo penzijním připojištěním u Allianz, až 11 % při sjednání spoluúčasti pojistníka na škodě;

doplňkové služby: zdarma základní asistenční služby vztahující se na případy, kdy vozidlo zůstane následkem nehody, ale i pouhé poruchy nepojízdné, a to jak v ČR, tak v zahraničí

AXA pojišťovna

www.axa.cz

infolinka: 142 92

limity majetek/zdraví: Standard 35/35, Standard Plus 70/70 milionů korun

maximální bonus: 50 %

maximální malus: 150 %

segmentace: výkon motoru, zvýšení sazby při kombinaci věku držitele (do 24 let) a výkonu vozidla (vyšší než 110 kW)

doplňkové služby: bezplatné asistenční služby, například zdarma dotankují benzin nebo vymění pneumatiku, zajistí i otevření vozidla v případě, že si klient zabouchne klíčky, každý klient dostane Help box.

Česká podnikatelská pojišťovna

www.cpp.cz

infolinka: 841 444 555

limity pojištění zdraví/majetek: Sporopov 35/35, Speciál Plus 50/50, Super Plus 100/100 milionů korun

maximální bonus: 50 % + zvláštní prémie nejvýše však do 65 % celkem

maximální malus: 150 %

segmentace: objem motoru (8 tarifních skupin), bydliště, věk motoristy a stáří vozidla;

slevy: 7 % za roční platby, 10 % pro handicapované, 75 % pro vozidla do roku výroby 1975 včetně, 15 % sjednání přes internet, 5 až 15 % za jiné pojištění u pojišťovny, při

sjednání povinného ručení pro auto zdarma pojištění malého motocyklu nebo vozíku

doplňkové služby: zdarma úrazové pojištění řidiče vozidla u produktu Super Plus, vysoké bezplatné limity na asistenční služby v případě nehody i v případě poruchy vozidla

Česká pojišťovna

www.ceskapojistovna.cz

infolinka: 841 114 114

limity pojištění zdraví/majetek: Start 35/35,

Standard 50/50, Bonus Exklusive 100/100 milionů korun

maximální bonus: 50 %

maximální malus: 150 %

segmentace: objem motoru, bydliště, věk, IČO

slevy: 10 % při sjednání přes internet, 5 % pro klienty s dítětem v autosedačce,

doplňkové služby: od ledna zvýší limit právní ochrany na 20 tisíc korun, rozšíří zdarma poskytovanou asistenci Speciál z havárie i na poruchu a poskytne úrazové pojištění na všechny přepravované osoby

ČSOB Pojišťovna

www.csobpoj.cz

infolinka: 800 100 777

limity pojištění zdraví/majetek: Standard 44/35, Dominant 60/60, Premiant 100/100 milionů korun

maximální bonus: 50 % + 5 až 30 % sleva dobrého řidiče

maximální malus: 100 %

segmentace: objem motoru, bydliště, stáří auta

slevy: 3 % za roční četnost placení, 5 % za jiné pojištění u pojišťovny, 30 % sleva dobrého řidiče;

doplňkové služby: zdarma asistenční služby po celé Evropě v případě nehody i poruchy vozidla, úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí řidiče a osob jemu blízkých, ve variantě Premiant navíc pojištění škod na vlastním vozidle v případě střetu, pádu a nárazu

Direct Pojišťovna

www.direct.cz

infolinka: 221 221 221

limity pojištění zdraví/majetek: základní 35/35, rozšířené 70/70 milionů korun

maximální bonus: 50 %

maximální malus: 200 %

segmentace: značka vozu, objem motoru, výkon motoru, užití vozidla, pohlaví řidiče, bydliště, věk, řidičská zkušenost

slevy: 15 % při pojištění druhého vozidla, 20 % při pojištění dalšího vozu, 3 % při půlroční platbě, 5 % při roční frekvenci placení;

doplňkové služby: základní asistenční služby v ceně, za příplatek pomoc i v případě odcizení vozidla, možnost ubytování posádky vozidla v hotelu, zapůjčení automobilu či jízdenka na náhradní dopravu

Generali Pojišťovna

www.generali.cz

infolinka: 844 188 188

limity pojištění zdraví/majetek: Standard a Venkov 35/35, Plus 70/70 milionů korun

maximální bonus: 50 %

maximální malus: 150 %

segmentace: objem motoru, bydliště (rozlišují obce do a nad 30 tisíc obyvatel, Praha), věk, právnické osoby

slevy: internetová sleva platí i na pobočkách, sleva Plus pro druhé vozidlo u pojišťovny, 5 % na havarijní pojištění

doplňkové služby: asistenční služby v tuzemsku i zahraničí, pojištění skel

Hasičská vzájemná pojišťovna

www.hvp.cz

infolinka: 844 114 411

limity pojištění zdraví/majetek: Standard 35/35, nadstandard 54/54 milionů korun

maximální bonus: 50 %

maximální malus: 30 %

segmentace: objem motoru (8 skupin), bydliště

slevy: za roční a pololetní platbu pojistného, slevu pro držitele průkazu ZTP, pro dobrovolné hasiče a slevu pobočky;

doplňkové služby: základní asistence a úrazové pojištění řidiče v ceně, za příplatek dodatkové asistenční služby a čelní sklo

Kooperativa pojišťovna

www.koop.cz

infolinka: 800 105 105

limity pojištění zdraví/majetek: Standard 54/35, Benefit 70/70 milionů korun

maximální bonus: 50 %

maximální malus: 120 %

segmentace: pouze objem motoru

slevy: 5 % za roční placení, pro vozy v kategorii 1 351–1 400 ccm, sleva pro klienty na majetkové, havarijní a cestovní pojištění, 100 Kč na první pojistné období při platbě prostřednictvím SIPO nebo inkasa;

doplňkové služby: asistenční služby a živelní pojištění vozidla zdarma, za příplatek pojištění (čelní sklo, úraz, pomoc při nehodě, zavazadla, právní ochrana)

Slavia pojišťovna

www.slavia-pojistovna.cz

infolinka: 221 803 444

limity pojištění zdraví/majetek: Základ 35/35, Profi 100/100 milionů korun

maximální bonus: 60 %

maximální malus: 250 %

segmentace: objem motoru, zvýhodnění pro řidiče starší 30 let

slevy: 5 % za používání zimních pneumatik, 15 % novým řidičům (24 měsíců nesmějí zavinit nehodu), 35 % pro zemědělce, 30 % pro invalidy, 11 % pro druhé až čtvrté auto v rodině;

doplňkové služby: varianta Profi asistence zdarma

Wüstenrot pojišťovna

www.wustenrot.cz

infolinka: 800 225 555

limity pojištění zdraví/majetek: Základní 35/35, Zvýšený 70/70 milionů korun

maximální bonus: 60 %

maximální malus: 150 %

segmentace: výkon motoru, stáří auta, věk, IČO

slevy: 10 % pro stávající klienty Wüstenrot

doplňkové služby: základní asistenční služby v ceně, za příplatek připojištění skel a úrazu