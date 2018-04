Vyberte si dovolenou už teď, ušetříte

„Zákazníci, kteří se rozhodnou do 15. 2., získají deset procent slevy, do 15. 3. je to pět,“ upozorňuje obchodní ředitel cestovní kanceláře ATIS Petr Krč. Dodává, že lze slevu za včasný nákup kombinovat také s některými dalšími slevami například pro rodiny či seniory a dá se tak ušetřit několik tisíc korun



Cestovatelé, kteří se rozhodnou k rezervaci brzy, ušetří víc než ti, kteří vyčkávají. Například u Čedoku klesají slevy za rychlý nákup po měsíci. Kdo objedná zájezd do konce ledna, získá 6 procent, kdo rozhodnutí odloží do konce dubna, už jen tři procenta.

Úspora se samozřejmě projeví nejvíce u rodinných zájezdů. Osmidenní pobyt s vlastní dopravou přijde pro dva od Čedoku o prázdninách za plnou cenu na 17 280 korun. S nejvyšší slevou 6 procent pobyt stojí zhruba o tisíc korun méně - 16 260 korun. Cestovní kancelář Blue Style zvýhodňuje rychlý nákup do 28. 2. buď slevou až 2000 korun z ceny zájezdu, nebo s ní do některých lokalit cestují děti do 15 let let jen za cenu letištních a bezpečnostních tax.

Proč už teď?

Slevy v obchodech se rozjely naplno! Více ZDE .

Jestli se vám z duše protiví už teď, kdy ani nevíte, kam pojedete na hory, rozhodovat o letní dovolené, riskujete, že později, pokud nepojedete na last minute zájezd, nakoupíte za více peněz. „Klient, který se rozhodne rychle, má možnost si vybrat z nejširší nabídky. A to jak termínů, tak míst. Je to důležité třeba u lokalit, kde kancelář obsazuje třeba jen několik různě velkých pokojů,“ zdůvodňuje výhody nákupu v prvních okamžicích Petr Krč. Podle Dity Stejskalové z CK Fischer je zájem o nákupy v první minutě o dvacet procent vyšší než oproti loňskému roku, zájezdy v předstihu pořizují zejména rodiny s dětmi.

Jenom rezervace nestačí

Podmínky přiznání slev za včasný nákup jsou různé. Některým cestovním kancelářím stačí závazná objednávka bez zálohy, obvyklé je zaplacení minimálně třiceti procent z ceny zájezdu. Například cestovní kancelář Fischer, u které lze dosáhnout při rychlé rezervaci do 15. ledna až 15 procentní slevu, požaduje dva dny po zamluvení pobytu složení peněz ve výši 50 procent z ceny zájezdu, u Blue Stylu se platí záloha při rezervaci 5000 korun na osobu.

Kolik ušetříte při časném nákupu letní dovolené Cestovní kancelář výše slevy ATIS do 15. 2. 10 % do 15. 3. 5 % Čedok do 31. 1. 6 % do 28. 2. 5 % Fischer do 15. 1. až 15 % Blue Style do 28. 2. 2000 korun na objednávku *

Poznámka: nebo děti do 12 či 15 let zdarma

Zdroj: cestovní kanceláře

Budete si zamlouvat dovolenou dopředu, nebo se naopak spolehnete na nabídku last minute? Co je podle vás výhodnější? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.