Vyberte si lepší spořicí účet, pořiďte si stavební spoření

Podle analytičky Miriam Hanákové však zvládnou manželé ještě ledacos dohnat. Dokonce si mohou splnit sen a podívat se do Ameriky, přitom si ponechat i rezervu na průběžné opravy domku.

Čistý měsíční příjem rodiny je 22 000 korun. Na běžný život, bydlení, energie a pojištění vydají 14 600 korun, stranou pak mohou dávat takřka 7 500 korun každý měsíc.



MOHOU ZÍSKAT 1 249 KORUN MĚSÍČNĚ

Pokud budou ukládat měsíčně 3 400 korun na stavební spoření a 1 000 korun na penzijní připojištění, na nečekané výdaje jim zbudou ještě tři tisíce korun. Po šesti letech pak mohou na účtech čekat o 100 000 korun víc, než kdyby stejné peníze nechávali na spořicím účtu. "Oba produkty jsou dotované státem, stavební spoření navíc je pojištěné a z úroků se neplatí daně," konstatuje Miriam Hanáková.





manželé markovi * Jaroslav Marek, 62 let

V důchodu, dříve pracoval ve státní správě. Přivydělává si rozvozem letáků.



* Věra Marková, 62 let

V důchodu, dříve pracovala jako zdravotní sestra.



Rodina z minulého dílu seriálu MF DNES se pokračování o finančním hospodaření nezúčastnila, proto jsme jako modelový případ zvolili dvojici jinou.



Markovi žijí v rodinném domku v menším městě na Moravě. Chovají se šetrně, nicméně velmi konzervativně, jako většina jejich vrstevníků. Například odmítají řídit své účty přes internet, do banky si raději zajdou osobně.

Nikdy neměli dluhy a na stáří je nemíní dělat, půjčky ze zásady odmítají na cokoli, nikdy nevyužili kontokorent.



Každý měsíc jim dohromady přijde na účet 22 000 korun, oba důchody a výdělek z Jaroslavovy brigády.



Jejich snem je podívat se za oceán, ale přitom myslí na to, že domek bude potřeba průběžně opravovat, čeká je i výměna oken a dveří. Musí tedy tvořit rezervy. Neradi by se však vzdali každoročního krátkého pobytu u moře.

"Teď vidím, že jsem udělal chybu, stavební spoření už mi nabízeli, já jsem k němu však měl nějakou nedůvěru. Ale když se sečtou státní příspěvky a úrok, je to zajímavé. Stejně tak penzijní připojištění. Nebyly mi úplně jasné podmínky," lituje Jaroslav Marek.

Účty mají dva, to měnit nebudou

Manžele nikdy nenapadlo, že by mohli mít jeden společný účet a případně tak jedny poplatky ušetřit. Pokud by si účty sdružili, přineslo by jim to zhruba 30 korun měsíčně, v tom žádnou velkou výhodu nevidí.

O to, jak budou pojištěni a kde uloží "přebytečné" peníze, se stará muž. Jaroslav si sice rozumí s počítačem a internetem, ale ovládat účet po síti se bojí. Už teď mu na e-mail chodí všelijaké spamy, nemá prostě k takovému placení důvěru. Nevyužívá ani telefonní bankovnictví, vždy si raději dojde s papírovým příkazem na pobočku banky. Že by ušetřil na změně účtu či banky, která se ovládá výhradně přes internet, nepřipadá v úvahu.





Účet rodiny Produkt Měsíční platba

(v korunách) * účty

- poplatky za vedení běžných účtů 130 * pojistky

- kapitálové ŽP, KP, jednorázově vloženo 100 000 korun v roce 2003, úrok 3 %

- pojištění auta (havarijní, povinné ručení), ČP

- pojištění nemovitosti, Kooperativa

0

1 000

200 * spoření

- spořicí účet, Komerční banka, jednorázově vloženo 150 000 korun, úrok 1,42 %

- zajištění podílový fond, IKS KB, jednorázově vloženo 89 000 korun v roce 2007, předpokládaná doba spoření 5 let

0

0 * půjčky

- žádné nemají

0 Celkem 1 330

Velká banka = jistota

Protože Jaroslava kdysi zklamala jak Česká spořitelna, tak družstevní záložna, rozhodl se přejít jinam. A jak vybíral? Řídil se heslem čím větší instituce, tím větší jistota. Volba padla na Komerční banku. Když se na běžném účtu sešlo více peněz, než se ženou průběžně utráceli, zašel jednoduše do "své" banky a poradil se.

Co řekl bankovní poradce, tím se řídil. Výsledkem je pětileté životní pojištění s jednorázovým vkladem a úrokem necelá tři procenta a investice do zajištěných podílových fondů. Investiční horizont má nastavený na pět let. Kdyby chtěl nyní investici s předstihem prodat, prodělal by asi 12 000 korun. Sleduje pravidelně kurzy a je si vědom, že pokud se nechce smířit se ztrátou, bude ve fondu muset peníze nechat po celou dobu.

Ne vždy se sázka na jednu banku vyplatí

Další peníze už chtěli mít Markovi jako rezervu, tedy kdykoli dostupné. A tady se konzervativní chování Jaroslavovi už nevyplácí.

Zůstal opět věrný své bance a založil si spořicí účet. Uložil na něj 150 000 korun. V tomto případě moc dobře neudělal, na dnešní poměry se mu peníze úročí málo, pouze 1,42 procenta. Vyšší zhodnocení nabízejí téměř všechny banky.



V úvahu pro něj připadá Poštovní spořitelna, protože chce chodit na pobočku, a ne účet řídit přes internet. Na malém městě nemá jinou možnost. Pokud by se smířil s dojížděním přibližně 20 kilometrů do většího města, mohl by využít i LBBW či nejlépe úročeného spořícího účtu u Oberbank.

Změnou spořicího účtu získá ročně až 2 715 korun

Uloženo jednorázově 150 000 korun Banka Úrok (v %) Zisk (v korunách) ČSOB 1,6 2 040 GE Money Bank 1 1 275 ING 3 3 825 Komerční banka 1,42 1 810 LBBW 3,3 4 267 mBank 2,7 3 443 Oberbank 3,55 4 525 Poštovní spořitelna 3,3 4 267 Raiffeisenbank 2 2 550 UniCredit Bank 1,45 1 849 Volksbank 2 2 550 Zdroj: banky

Expertka radí Markovým

Oba manželé žijí ze svých důchodů velmi spořádaně a ještě jsou schopni pěknou částku ušetřit – právě tolik, aby za rok mohli na dovolenou asi za 40 000 korun.

Udělejte peníze dostupnými pro oba

Najděte si lépe úročený spořicí účet. Těch 1,42 procenta je na dnešní poměry hodně málo, úrokové sazby se pohybují o dost výš. Také byste měli zajistit přístup k finančním rezervám stejnoměrně pro oba tak, abyste se dostali k penězům i v případě, že by druhý nebyl schopný s nimi disponovat, třeba by byl delší dobu v nemocnici.



Zajděte do banky a zařiďte si navzájem s účty dispoziční práva.



Využijte podpory od státu

Založte si každý své stavební spoření. Z důchodu dokážete každý měsíčně ukládat 1 700 korun a využít tak plně státní podporu. Za šest let si můžete splnit sen a podívat se do Ameriky, naspořeno budete mít téměř 300 000 korun. Pokud by to nestačilo, budete ještě moci sáhnout do rezerv. Při svém způsobu života budete totiž schopni spořit ještě další peníze.



Můžete využít třeba penzijního připojištění se státním příspěvkem. Myslete však i na to, že už nejste nejmladší. Pokud by jeden z vás zemřel v prvním roce trvání smlouvy, není nárok na odbytné. Zpočátku tedy vkládejte pouze minimální stokorunu a úložku zvyšte až po 12 měsících. Efektivní výnos za pět let může být při pravidelném příspěvku 500 korun asi 12 procent, a to díky státnímu příspěvku. Protože je vám již přes šedesát let, stačí dodržet povinnou lhůtu spoření. U penzijního připojištění je to pět let.