Vyberte si překlenovací úvěr

Pro financování bydlení pomocí úvěru nejsou určeny pouze hypotéky, ale také úvěry poskytované stavebními spořitelnami. Nacházejí uplatnění především při potřebě nižších částek, kde hypotéku použít nelze.

Jedná se často o rekonstrukce, modernizace bydlení nebo odkup bytu do osobního vlastnictví. Ovšem spořitelny se snaží klientům nabízet úvěry i pro ostatní situace, jako je třeba koupě či stavba bytu a domu, tedy tam, kde je potřeba finančních prostředků mnohem vyšší. Svou nabídku proto neustále rozšiřují.

Na přidělený („řádný“) úvěr ze stavebního spoření je však třeba nejdříve několik let čekat, a to jej v boji s hypotečním úvěrem značně znevýhodňuje. Proto stavební spořitelny nabízejí překlenovací úvěry (říká se jim také meziúvěry), které překlenou dobu, po kterou klient spoří a čeká na přidělení úvěru. Speciálně pro případ financování vyšších částek jsou určeny překlenovací úvěry s nulovou akontací, které je možné čerpat ihned po uzavření smlouvy i bez naspoření počátečního vkladu.

Co je překlenovací úvěr (meziúvěr)

Pro získání překlenovacího úvěru je nutné nejdříve splnit některé podmínky. Nejčastěji se překlenovací úvěry rozlišují podle výše počátečního vkladu (akontace), který musí být na účet nejprve naspořen. Platí, že čím vyšší zůstatek je na účtu, případně čím delší doba uplynula od sjednání smlouvy o stavebním spoření, tím nižší úrokovou sazbou bude překlenovací úvěr úročen. Sazby jsou garantované pro všechny klienty ve stejné výši. Výše akonatce se pohybuje v rozmezí od nuly až do 40 % (50 %) cílové částky – zbytek do plné výše cílové částky pak tvoří řádný úvěr. Před několika lety bývala nejnižší akontace překlenovacího úvěru dvacetiprocentní. Dnes spořitelny nabízejí překlenovací úvěry i při naspoření pouhých deseti procent cílové částky a navíc ještě výše zmíněné úvěry s nulovým počátečním vkladem.

Překlenovací úvěr může být čerpán až do výše cílové částky. Zatímco klient spoří na svůj vkladový účet, získává státní podporu, připisují se mu úroky od stavební spořitelny a narůstá hodnotící číslo, může požádat o překlenovací úvěr. Ten se nesplácí, pouze se z něj platí úroky. Nejsou to úroky z vlastních peněz klienta, jak se někdy říká. Ty leží na spořicím účtu, překlenovací úvěr je otevřen vedle něj jako druhý účet. Podobně jako kdyby byl čerpán jakýkoli jiný úvěr. Překlenovací úvěr se však narozdíl od něj neumořuje, čímž se může prodražit. Splacen je pak jednorázově přiděleným úvěrem ze stavebního spoření a částkou na spořicím účtu. Poté se již pouze splácí řádný úvěr.

Novinky v překlenovacích úvěrech

Zjevnou snahu nabídnout klientům alternativu k hypotečnímu úvěru dokazují dva nové produkty: Hypoúvěr od Modré pyramidy (více o něm naleznete zde) a TOPHYPO od ČMSS. Jde o překlenovací úvěry s nulovou akontací, zajištěny musí být zástavou nemovitosti a minimální výše je stanovena na 300 tisíc korun. Oba se vyznačují dlouhou dobou splatnosti a zvýhodněnou úrokovou sazbou. Na rozdíl od všech ostatních překlenovacích úvěrů však úroková sazba není fixní po celou dobu splácení, ale po šesti letech bude aktualizována podle situace na trhu. Až dosud byly sazby úvěrů od stavebních spořitelen vždy fixní, což byla ve srovnání s hypotékou jedna z jejich výhod.

Nový překlenovací úvěr pod názvem PRVNÍ BYT připravila také stavební spořitelna Wüstenrot, která tím zaregovala na „novomanželskou půjčku“ od Státního fondu rozvoje bydlení. Tento zvýhodněný překlenovací úvěr s nulovou akontací slouží pro její dofinancování. Po předložení všech potřebných podkladů bude vyřízen do 48 hodin bez expresního příplatku.

Aktuální nabídka překlenovacích úvěrů

Pro snazší orientaci v nabídce překlenovacích úvěrů nabízených šesti stavebními spořitelnami jsme pro vás připravili následující přehled. V textu většinou nejsou uvedeny informace o překlenovacích úvěrech s nulovou akontací, kterým bude věnován další komentář.



Českomoravská stavební spořitelna

Překlenovací úvěry rozlišuje na dvě hlavní skupiny podle výše naspořené částky. První skupinu tvoří překlenovací úvěry s naspořením 40 % cílové částky, ty jsou úročeny zvýhodněnou úrokovou sazbou. Druhou skupinu tvoří všechny ostatní překlenovací úvěry s vklady od 10 % do 40 % cílové částky. Výše úrokové sazby je odvozena od aktuální výše hodnotícího čísla v době podání žádosti o překlenovací úvěr.

Překlenovací úvěr Privatizace je určen pro nájemníky obecních, družstevních či podnikových bytů, kteří si jej chtějí odkoupit do osobního vlastnictví.

Českomoravská stavební spořitelna označení minimální akontace (% CČ) úroková sazba MÚ 40% 40% 4,30% - 7,30% MÚ 10% PLUS 10% 4,30% - 7,30% Privatizace 20% nejvýše 6,80 % TOPKREDIT 0% 4,80% nebo 4,30%* TOPHYPO 0% 4,80% nebo 4,30%*

Poznámka: *nižší sazba je určena klientům, kteří mají v době podání žádosti o překlenovací úvěr již něco naspořeno: u TOPKREDITU 40 % CČ a více, u TOPHYPO 35 % CČ a více.

HYPO stavební spořitelna

HYPO stavební spořitelna místo překlenovacích úvěrů nabízí tzv. možnost přidělení úvěru volbou. Klient v tomto případě může získat úvěr ze stavebního spoření i v době, kdy ještě nedosáhl stanovené minimální výše hodnotícího čísla. V ostatních spořitelnách je vždy nutné počkat na řádný úvěr až do doby, kdy hodnotící číslo dosáhne stanovené hodnoty.

HYPO stavební spořitelna označení minimální akontace (% CČ) úroková sazba HYST 40% 3,90 - 6,90 %

Modrá pyramida stavební spořitelna

Modrá pyramida rozlišuje dva základní programy, jeden určený na financování bydlení a druhý na rekonstrukce. V prvním případě jsou úrokové sazby nižší. Konkrétní výše sazby je pak odvozena od výše naspořené akontace a zároveň od typu zajištění úvěru. Klient si sám vybírá, která kombinace mu nejvíce vyhovuje. Čím více je naspořeno a čím kvalitnější zajištění klient poskytne, tím je úroková sazba nižší. Narozdíl od ostatních spořitelen však MP fixuje úrokové sazby pouze na šest let.

Renovační program umožňuje členům bytových družstev, společenství vlastníků a jednotlivým majitelům bytů spořit do fondu oprav a získat úvěr na opravy za zvýhodněnou úrokovou sazbu.

Modrá pyramida stavební spořitelna Hypoúvěr nulový počáteční vklad, sazba 4,70 %, při naspoření nad 35 % cílové částky sazba 4,25 % Renovační program úroková sazba od 5,70 % Standardní překlenovací úvěry: Program BYDLENÍ REKONSTRUKCE Výše naspořené částky (akontace) v % z cílové částky: Typ zajištění: od 0 % do 35 % nad 35% od 0 % do 35% nad 35 % bez zajištění 6,80% 6,50% 7,10% 6,90% ručitel 6,40% 6,10% 7,10% 6,40% nemovitost, bankovní záruka, vklad 5,10% 4,70% 5,90% 5,70%

Raiffeisen stavební spořitelna

Standardním typem překlenovacího úvěru je úvěr Spektrum. Úroková sazba činí 6,7 % a v případě, kdy je hodnotící číslo již vysoké, získá klient zvýhodněnou sazbu 4,9 %.

Překlenovací úvěr Premium je konstruován poněkud jinak než ostatní meziúvěry, a to jako doplněk k již stávající smlouvě. Na ni klient pokračuje ve spoření (například za výhodných podmínek, které byly před novelou zákona) a na záměr, který potřebuje nyní financovat, si sjedná novou smlouvu. Na ni pak požádá o překlenovací úvěr Premium. Výhodou tohoto postupu je, že klient nemusí prokazovat svůj příjem ani nepotřebuje žádné ručitele, protože ručí již naspořenou částkou z první smlouvy. Od 1. března je nabízena také zvýhodněná verze pod názvem Premium PLUS klientům, kteří mají uzavřenou smlouvu o stavebním spoření s předpokládaným přidělením do 15 měsíců od podání žádosti o úvěr.

Raiffeisen stavební spořitelna označení minimální akontace (% CČ) úroková sazba Spektrum 20% 6,70% nebo 4,90% * Premium 0 % - 20 % 5,80% Premium PLUS 0 % - 20 % 2,99% nebo 3,49% ** Horizont 0% 4,90%

Poznámka: *nižší sazba je určena klientům, jejichž smlouva dosahla určené výše ukazatele zhodnocení (> 50); **při vyšší sazbě klient naplatí úhradu za úvěr

Stavební spořitelna České spořitelny

Minimální akontace standardních překlenovacích úvěrů je 10 % cílové částky. Výše úrokové sazby je odvozena od délky doby spoření, která uplynula od data uzavření smlouvy o stavebním spoření.

V rámci speciálního produktu Program obnovy bytového fondu získá klient sazbu o něco nižší, její výše závisí ne na době spoření, ale na výši naspořené částky. Produkt je určen pro bytová družstva a společenství vlastníků na financování oprav společných částí bytového domu.

Stavební spořitelna České spořitelny označení délka doby spoření úroková sazba Standardní překlenovací úvěr nad 3 roky 5,25 % nebo 3,75 %* od 1 do 3 let 6,25% do 1 roku 6,95% Program obnovy bytového fondu minimální akontace (% CČ) úroková sazba akonatce 10 % a více 6,20% akontace 35 % a více 5,20% MAXI TREND min. akontace (% z CČ) + typ úvěru úroková sazba 0 % - střednědobý 4,75% 0 % - dlouhodobý 5,75%

*Poznámka: nižší sazba je určena klientům, kteří jsou nebo byli úvěrování u SS ČS po dobu minimálně 12 měsíců a řádně spláceli

Wüstenrot stavební spořitelna

U standardních překlenovacích úvěrů je minimální výše akontace závislá na tarifu spoření (OF, ON, OS, OK).

Úvěr K10 je určen pro klienty, kteří již spoří u kterékoliv stavební spořitelny déle než jeden rok (vztahuje se to i na smlouvy rodinných příslušníků).

Překlenovací úvěry PARTNER jsou vhodné pro klienty, kteří upřednostňují nízkou měsíční splátku a delší dobu splácení. Nabízí možnost volby ze tří typů úvěrů – bez počátečního vkladu, s 10% nebo 30% akontací.

DOMINANTA je překlenovací úvěr s nulovým počátečním vkladem.

PRVNÍ BYT je zvýhodněný překlenovací úvěr, který slouží k dofinancování úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení – tzv. novomanželské půjčky pro mladé rodiny s dětmi s věkovým omezením 36 let. Podmínkou pro poskytnutí překlenovacího úvěru PRVNÍ BYT je, že žadatel, jeho manžel či nezletilé dítě musí mít smlouvu o stavebním spoření – u jakékoliv stavební spořitelny – alespoň jeden rok.

KONSTANTA je úvěr s konstantní měsíční splátkou, ta je stejná po celou dobu splácení překlenovacího úvěru i následného úvěru ze stavebního spoření.

Wüstenrot stavební spořitelna označení minimální akontace (% CČ) úroková sazba Standardní překlenovací úvěr 40 % tarif OF, 50 % tarify OS, ON 6,00% nebo 3,90%* Standardní překlenovací úvěr 30 % tarif OK 6,00% K10** 10% 4,80% PARTNER 0% 6,90% PARTNER 10 10% 4,80% PARTNER 30 30% 6,00% PRVNÍ BYT 0% 3,90% DOMINANTA 0% 6,90% KONSTANTA 2/7 z cílové částky (28,6 %) 6,00%

Poznámka: *nižší sazba platí v případě, kdy je žádost podána nejdříve 6 měsíců před termínem přidělení cílové částky; **K10 je pro klienty, kteří spoří minimálně rok



Jaké máte praktické zkušenosti s čerpáním překlenovacího úvěru od stavební spořitelny? Myslíte si, že stavební spoření může být při koupi bytu výhodnější než hypotéka? V jakých případech?