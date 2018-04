Jenže, je nakupování po síti bezpečné? Nezneužije obchodník klientovy peníze, osobní data a důvěru ve zboží, které viděl jen na monitoru počítače? Přestože lidí nakupujících na internetu podle průzkumů stále přibývá, podobné otázky zaznívají. Internet je mladé, a tudíž zranitelné médium, připouštějí odborníci. Možnost, že ho někdo zneužije, existuje. Pokud však zákazník dodržuje při nákupech hlavní bezpečnostní zásady, sníží rizika na minimum.



1. Vyberte si spolehlivý a výhodný obchod

Ale jak takový poznat? Jak moc bude výhodný pro vaši peněženku, lze zjistit porovnáním vybraného typu zboží v jednotlivých elektronických prodejnách. Seznam prodejen najdete například pomocí některého z internetových vyhledávačů nebo přímo zadáním hledaného typu zboží. Výhodu slevy mohou smazat špatné služby. Například pozdní dodání zboží nebo doručení nesprávného či nekvalitního výrobku.



Nakupovat se proto vyplatí například v prodejnách, které nám doporučili známí či příbuzní, kteří s nimi již mají dobré zkušenosti. Nebo se řídit označením kvality „Nákup bez obav“ od Asociace pro elektronickou komerci. „Certifikovaný obchod je takový, který poskytuje zákazníkům standardní úroveň základních služeb. To znamená, že například dodržuje slíbené dodací lhůty, odpovídá za kvalitu prodávaného zboží, odpovídá za zboží, řeší reklamace, zveřejňuje pravdivé informace atd.,“ vysvětluje na svých webových stránkách asociace. Seznam internetových prodejen, které toto označení používají, hledejte na adrese www.apek.cz.



Neznamená to však, že obchod, který v seznamu nenajdete, musí být nutně nespolehlivý. Při výběru se řiďte mimo jiné i úrovní webových stránek prodejny. Měly by obsahovat plnou adresu, nikoli jen poštovní box, a to včetně telefonního spojení, podrobné vysvětlení, jak nakupovat včetně všech poplatků, které s nákupem souvisí, a reklamační řád. Obchod by měl garantovat ochranu dat zákazníků a odpovídat jim na e-mailové nebo telefonické dotazy. Prodejna by také měla ponechat na rozhodnutí zákazníka, zda se v obchodě zaregistruje a bude tak využívat různých výhod registrovaného uživatele. Například může sbírat body za nákupy, sledovat on-line stav své objednávky, popř. jen poskytne adresu a kontakt pro jediný nákup.



2. Domluvte se na dopravě





Kdy a jak zboží dostanete? To záleží jen na způsobu dopravy, jaký si vyberete, a také lhůtách, ve kterých slibuje obchodník výrobek odeslat. Pozor: nejsou obvykle stejné pro jeden obchod, ale pro konkrétní druh zboží. Zatímco například cédéčko skupiny R.E.M. dostanete z obchodu showpark.cz do tří až pěti dnů, na poslední dvojalbum Nicka Cavea si budete muset počkat až deset dní.Rychlejší, ale obvykle i dražší než obyčejný poštovní balík bývá doručení pomocí kurýrní služby. V některých obchodech se ceny jednotlivých typů dopravy nemusí příliš lišit, případně nedávají zákazníkům vybrat, jiní zase při větších částkách zase tuto položku odpouštějí.Obecně se pohybují lhůty doručení podle typu platby od jednoho do čtrnácti dnů, při platbě na dobírku není třeba čekat, až peníze dorazí na účet obchodníka. Mnohé internetové obchody také umožňují sledovat on-line na svých webových stránkách stav vyřizování objednávky.Stejně jako u každého jiného nákupu dostává zákazník záruční list. A to buď osobně, pokud mu zboží doručí přímo firma, u které ho kupoval či si ji sám vyzvedne v obchodě. Anebo následně poštou, poté, co zásilku doručí pošta nebo kurýr. Podle údajů obchodu bilezbozi.cz nyní někteří výrobci zjednodušují administrativu a záruční listy nevydávají, k reklamaci pak stačí prodejní doklad - faktura.Podle zákona má zákazník možnost zboží do čtrnácti dnů bez udání důvodu vrátit. Ale mělo by být kompletní včetně případné dokumetace a ve stavu, v jakém ho zákazník převzal.Pokud má zboží vadu, může ho kupující reklamovat. A to přímo v internetovém obchodě nebo přímo v servisu daného výrobce (seznam by měl přiložit obchodník ke zboží a zároveň ho na požádání zákazníkovi například telefonicky sdělit).Ještě před koupí se proto vyplatí přečíst reklamační řád, který by měl být součástí stránek každé internetové prodejny.

Jak se dají platit nákupy po internetu Obchod bankovní karta úvěr eBanka převod dobírka GSM úvěrové karty Vltava ano ano ano ano ano T-Mobile Smart karty Shell, ŽB, Aura, Cetelem ENC ano* ano ano ano ano T-Mobile Aura, OK Obchodní dům ne ano ano ano ano vše OK, Aura, Yes, Cetelem TicketPro ano ne ano ne ne ne - Kosmas ano ne ano ano ano T-Mobile - BenCar ne ano ne ano ano ne leasign Zverinec ano ne ano ano - T-Mobile ŽB DesignDesign ano ne ano ne ano vše - AAAMobil ne ne ano ano ano T-Mobile - d-shop ne ne ano ano ano T-Mobile, Eurotel Bilezbozi ano ano ano ano - - Cetelem, HC, OK, Aura, Yes