Vyberte si stavební spoření II. díl

Stavebních spořitelen je celkem šest. Produkty ČMSS, Modré pyramidy a Raiffeisen stavební spořitelny jsme probrali v předchozím článku Vyberte si stavební spoření, dnes si představíme stavební spoření ostatních spořitelen. Obecné informace o tom, co jsou tarify a varianty spoření, jak fungují a čím se liší, naleznete ve zmíněném článku.

Wüstenrot stavební spořitelna

Wüstenrot rozlišuje čtyři tarifní varianty: OF, ON, OS a OK (jsou to zkratky názvů tarifních variant optimální finanční, optimální normální, optimální speciální a optimální kreditní). Čím se od sebe liší, je v níže uvedené tabulce. U každé z těchto tarifních variant si klient může zvolit jednu ze dvou kombinací úrokových sazeb:

* 2,1 % vklady a zároveň 4,8 % úvěr

* 1 % vklady a zároveň 3,7 % úvěr

Je zřejmé, že pro spoření je výhodnější první možnost. Pokud klient uvažuje o úvěru, měl by volit nižší sazby. Výhodou této druhé kombinace je navíc možnost nechat si úspory zpětně přeúročit vyšší sazbou 2,1 %, a to od počátku trvání smlouvy k datu změny. Klient však musí nejdříve splnit podmínky pro přidělení cílové částky, což mimo jiné znamená také hodnotící číslo, a to i přesto, že si úvěr brát nebude. Opačná změna sazeb z vyšších na nižší možná není.

Pokud jde o výběr tarifní varianty, je důležitý především v případě překlenovacího úvěru. Zde se využívají především OF a OK s nižšími akontacemi. Při variantě OS dojde nejrychleji k přidělení úvěru ze stavebního spoření, u varianty ON je nejnižší splátka úvěru. Varianta OK s nejnižším vkladem je určena pro dlouhodobé spoření či dlouhodobý překlenovací úvěr. Případná změna tarifní varianty je možná. Pokud jde o vklady, jejich výše je pouze doporučená, spořitelna Wüstenrot je v tomto vůči klientům značně benevolentní.

Wüstenrot - tarifní varianty spoření tarifní varianta akont. (% CČ) splátka USS (% CČ) doporučený vklad (% CČ) doba splácení USS při 3,7 % (roky + měsíce) doba splácení USS při 4,8 % (roky + měsíce) OF 40% 0,7% 0,5% 8 + 6 8 + 11 ON 50% 0,5% 0,5% 10 + 8 11 + 4 OS 50% 0,6% 0,5% 8 + 9 9 + 2 OK 30% 0,7% 0,25 % 10 + 7 11 + 3

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ = cílová částka, USS = úvěr ze stavebního spoření, splátka USS = splátka "řádného" úvěru ze stavebního spoření, akontace = minimální procento naspoření, které je podmínkou pro přidělení cílové částky a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření



Stavební spořitelna České spořitelny

Také Stavební spořitelna ČS ponechává zcela na svých klientech, jakým způsobem chtějí spořit. Vklady mohou být měsíční i roční, vybrat si lze standardní nebo rychlou variantu spoření. Úrokové sazby mají obě dvě varianty stejné, pro poskytnutí „řádného“ úvěru ze stavebního spoření je u obou třeba naspořit 40 % z cílové částky.

Jde tedy o typické rozdělení produktu na dvě varianty spoření lišící se od sebe svou „rychlostí“. Rozdíl mezi nimi je ve výši tzv. úrokového faktoru, tedy koeficientu ve vzorci pro výpočet hodnotícího čísla. U rychlé varianty je koeficient vyšší, proto hodnotící číslo narůstá rychleji a čekací doba na úvěr ze stavebního spoření je kratší. Na oplátku klient musí úvěr také rychleji splatit, což znamená vyšší měsíční splátky, jak je vidět i z následující tabulky.

Stavební spořitelna ČS - varianty spoření varianta spoření akonatce (% CČ) sazba vklad sazba úvěr doporučený vklad (% CČ) splátka USS (% CČ) rychlá 40% 2% 4,75% 0,50% 0,65% standardní 40% 2% 4,75% 0,45% 0,55%

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ = cílová částka, USS = úvěr ze stavebního spoření, akontace = minimální procento naspoření, které je podmínkou pro přidělení cílové částky a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ( „řádného úvěru“).

HYPO stavební spořitelna

HYPO stavební spořitelna nabízí v současné době dva tarify, Nadstandard a Smart. V rámci tarifu Nadstandard rozlišuje dvě varianty: spořicí, která je označena zkratkou NS/EU, a úvěrovou NU/EU.

Tarif Nadstandard

Varianty NS a NU se od sebe liší úrokovými sazbami. Ve spořicí variantě může klient, který si nebude brát úvěr a zároveň splní spořitelnou předepsané podmínky, získat úrokové zvýhodnění. Jeho výše činí 20 % celkově na účet připsaných úroků. Při základní úrokové sazbě 2 % tak lze s tímto úrokovým zvýhodněním dosáhnout úročení vkladů téměř 2,4 % p.a. Úrokové zvýhodnění se poskytuje pouze za prvních sedm let od uzavření smlouvy. Je však třeba zmínit, že pro výplatu tohoto zvýhodnění musí klientovi vzniknout nárok na přidělení úvěru, a to mimo jiné znamená dosáhnout předepsané výše hodnotícího čísla. Což může při spoření minimálních vkladů trvat déle než šest let. Další podmínkou je, že roční vklady účastníka odpovídají nejméně sjednaným vkladům, nesmí tedy být se spořením „pozadu“.

Při uzavírání smlouvy v tarifu Nadstandard si klient může vybrat výši vstupní úhrady, a to 1,2 % nebo 1,8 % z cílové částky.

Pokud si zvolí vyšší poplatek a nebude čerpat úvěr, může v obou variantách NS i NU získat ještě také tzv. dodatečné úrokové zvýhodnění ve výši 1 % z cílové částky. Jelikož podmínkou pro jeho výplatu je dosáhnout ještě vyšší hodnoty hodnotícího čísla než stačí pro přidělení úvěru, lze toto dodatečné úrokové zvýhodnění očekávat při spoření minimálních vkladů asi tak po osmi letech spoření.

Pokud si klient, který za uzavření smlouvy zaplatil vyšší poplatek, úvěr vezme, bude mít nárok na bezplatné zvýšení přidělované částky až na dvojnásobek sjednané cílové částky.

Tarif Smart

U tohoto tarifu je snížená úhrada za uzavření smlouvy, ale chybí zde možnost získat úrokové zvýhodnění i dodatečné úrokové zvýhodnění a také možnost bezplatného zvýšení přidělované částky. Vlastnosti jednotlivých tarifů jsou uvedeny v následující tabulce.

HYPO stavební spořitelna - tarify tarif akont. (% CČ) sazba vklad úrokové zvýhod. dodateč. úrokové zvýhod. sazba úvěr úhrada za uzavř. smlouvy (% CČ) Nadstandard NS/EU 40% 2% 20% přips. úroků lze 4,70% 1,2% nebo 1,8% Nadstandard NU/EU 40% 1% ne lze 3,90% 1,2% nebo 1,8% Smart 40% 2% ne nelze 4,90% 0,90%

Zdroj: stavební spořitelna

Poznámky: CČ = cílová částka, akontace = minimální procento naspoření, které je podmínkou pro přidělení cílové částky a poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ( „řádného úvěru“). Úrokové zvýhodnění u tarifu Nadstandard ve spořicí variantě NS/EU činí 20 % připsaných úroků ročně. Dodatečné úrokové zvýhodnění u tarifu Nadstandard v obou variantách NS/EU i NU/EU činí 1 % z CČ a lze jej získat pouze při vstupní úhradě 1,8 % CČ.

Pro přidělení úvěru ze stavebního spoření je v obou tarifech třeba naspořit alespoň 40 % cílové částky, minimální vklad činí 0,3 % cílové částky a splátka úvěru je stanovena na 1 % úvěrového dluhu. V obou tarifech spořitelna také umožňuje tzv. „přidělení volbou“, kdy klient může úvěr ze stavebního spoření získat i v případě, kdy nedosáhne stanovené výše hodnotícího čísla.

