Platební prostředky kombinujte

S určitým obnosem v cizí měně vyrazí do zahraničí asi každý. Ovšem velmi snadno se může stát, že i skvěle naplánovaná cesta se vymkne vaší kontrole, a to bohužel včetně finančních nákladů. Vyplatí se proto mít vždy v záloze hned několik platebních prostředků. V zahraničí vám může pomoci kromě hotovosti také platební karta.

Kartou raději plaťte

Platební karta samotná, kromě snadného přístupu k hotovosti (ať už výběrem z bankomatu, nebo jejím prostřednictvím u přepážky v bance, tzv. cash advance), dokáže rovněž zprostředkovat i bezhotovostní úhradu za zboží či služby, a to zdarma. Pokud tedy není bezpodmínečně nutné platit druhé straně hotovými penězi, raději plaťte kartou.

PLATEBNÍ KARTA

jak netrpět kvůli limitům?

Poplatky za výběry se výrazně liší

Pokud se v případě použití platebních karet v zahraničí ovšem zaměříme na ne právě málo zpoplatněnou službu – výběr z bankomatu, je třeba vzít v potaz předně typ karty, kterou hodláte využít. Poplatky za výběr kreditní kartou jsou obvykle vyšší než u výběrů kartou debetní (např. ČSOB zpoplatňuje výběr hotovosti kreditní kartou v zahraničí částkou 80 Kč + 1,5 % z vybírané částky, kdežto zahraniční výběr kartou debetní částkou 80 Kč + 0,5 % z vybírané částky).

Nejdražší je přepážka

Je evidentní, že výběry kartou v zahraničí jsou obecně poměrně drahé. Nemáte-li však jinou možnost a hotovost v zahraničí musíte přeci jen vybrat, rozhodně nechoďte do banky. Nejdražší cestou, jak se totiž dostat k vlastním penězům prostřednictvím platební karty, je cash advance. Poplatek za tuto transakci je v průměru o celé jedno procento vyšší než poplatek za výběr v zahraničí z bankomatu (např. Raiffeisenbank inkasuje za výběr hotovosti u přepážky prostřednictvím platební karty 1,25 %, min. 200 korun oproti 1 %, min. 125 korunám za výběr kartou z bankomatu v zahraničí).

Vyšší poplatky u mezinárodních transakcí, včetně výběrů z bankomatů v zahraničí, jsou částečně důsledkem tzv. interchange fee (tj. poplatky, které si přeshraničně hradí banky). Pojďme se nyní podívat, jaké jsou rozdíly v poplatcích za výběr z bankomatu v zahraničí mezi tuzemskými bankami. Jejich přehled obsahuje tabulka níže. Konečná hodnota však závisí na částce, kterou z bankomatu skutečně vyberete.

Tab.: Přehled poplatků za výběr hotovosti debetní kartou z bankomatu v zahraničí

Banka Poplatek - % z vybrané částky Komerční banka 1 %, min. 100 Kč GE Money Bank 0,5% + 100 Kč Raiffeisenbank 1 %, min. 125 Kč eBanka 1,5%, min. 140 Kč BAWAG Bank 2,5%, min. 80 Kč Volksbank 75 Kč + 0,5% 29 Kč * ČSOB 80 Kč + 0,5% 5 Kč ** Poštovní spořitelna 80 Kč + 0,5% 5 Kč ** Citibank 100 Kč + 0,5% Česká spořitelna 100 Kč + 0,5% 25 Kč + 0,5% *** HVB Bank 100 Kč + 0,5% Živnostenská banka 105 Kč + 0,5%

Pozn.

* platební karta Holiday Card, platí pro veškeré výběry v bankomatech v zahraničí

** bankomaty ČSOB v ČR a na Slovensku

*** bankomaty Erste Group - Rakousko, Slovensko, Chorvatsko a Maďarsko



Zdroj: banky



Zahraniční transakce je přepočítávána kurzem asociace VISA či Mastercard z transaction currency do settlement currency VISA - USD, Mastercard - EUR. Z této settlement currency (USD či EUR) je přepočítávána kurzem deviza prodej banky (např. transakce v EUR účet veden v CZK) platným v den zpracování transakce. Pokud je uskutečněná transakce v zahraničí v měně vedeného účtu, pak nedochází ke konverzi.



Nejméně zaplatíte za výběr z bankomatu v zahraničí u Volksbank CZ za předpokladu, že jste držiteli platební karty Holiday Card. Tento výběr vás přijde na pouhých 29 korun. Naopak nejdražší zahraniční výběr z bankomatu nabízí BAWAG Bank, a to 2,5 % z vybírané částky, min. 80 korun.

Nespornou výhodou kombinace platebních prostředků je to, že se navzájem vhodně doplňují a dokáží vytvořit dostatečnou finanční rezervu na našich cestách. Rozhodně je lépe připravit se na všechny možné scénáře, které mohou v zahraničí nastat. Jednou z cest, jak to udělat, je vzít si s sebou právě platební kartu, a tudíž si zajistit možnost jejího bezprostředního užití. Ušetří vám to nejen nervy, ale i spoustu případného dalšího vyřizování a shánění finančních prostředků.Nicméně na výběry kartou v cizině, vzhledem k poplatkům, je stále lépe pohlížet spíše jako na určitou pojistku.