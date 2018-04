Výběry peněz vám můžou zkazit dovolenou. Podezřelé bankomaty nepoužívejte

Nejčastějšími způsoby, jak zruinovat váš účet je odpozorování PINu a krádež platební karty. Přinášíme několik bezpečnostních rad, které byste měli dodržovat, jak při výběru z bankomatu v České republice, tak i v zahraničí.

1. Kartu nepouštějte z ruky

Platební kartu nikdy nedávejte jako zástavu například v hotelu nebo v půjčovně aut. Když platíte v restauraci kartou, dohlížejte na transakci. Nenechte číšníka odejít k terminálu, případně ho následujte a svou kartu si hlídejte. Ke zneužití vaší karty stačí opsat si její číslo a expiraci, podvodník pak může utratit vaše peníze na internetu.

2. Nesdělujte PIN

Stává se, že lidé v legraci někomu řeknou svůj PIN. Nikdy nevíte, kdo vás může poslouchat. Máte-li špatnou paměť, nenechávejte PIN u své platební karty. Raději si ho napište do mobilu pod nějakou tajnou šifrou. "Číslo PINu své platební karty mám v telefonu. Před ním i za ním mám několik čísel. Nikdo nemůže poznat, jaký je můj PIN," svěřuje se třicetiletá Marta z Prahy.

3. Pečlivě si prohlédněte bankomat, ze kterého chcete vybírat

"Při výběru z bankomatu si nejprve prohlédněte otvor, do kterého vkládáte kartu. Pokud vypadá nestandardně, zvolte raději jiný bankomat. Vybírejte vždy sami, při zadávání PIN kódu do bankomatu si zakryjte druhou rukou klávesnici a řiďte se výhradně pokyny na obrazovce," doporučuje Pavla Hávová z ČSOB.

4. Překontrolujte si vrácenou kartu a účtenku

Karta, kterou vám obsluha v restauraci nebo v hotelu vrátí, nemusí být vaše. Vyměnit kartu za jinou není žádný problém. Když na záměnu přijdete za několik hodin, váš účet už může být o něco hubenější.

5. Nevybírejte v zastrčených bankomatech

Banky se shodují na tom, že byste měli raději používat bankomaty v pobočkách nebo v jejich blízkosti. Kdyby se cokoli stalo, pracovník banky by vám měl pomoci. Výběr je také bezpečnější než v temné uličce.

6. Vybrané peníze si hned uschovejte

Peníze, které vám bankomat vydá, si překontrolujte. Prohlédněte si bankovky a pak je dejte do peněženky. Nevyrážejte do ulic s balíkem peněz v ruce, někdo by vám je mohl vyrvat z ruky.

7. Platební kartu si schovejte

Platební kartu noste odděleně od osobních dokladů a peněz. Pokud zjistíte, že vám kartu někdo ukradl, ihned ji zablokujte. Na cesty si berte tu platební kartu, kde není větší obnos peněz. Mějte tam zhruba na výdaje a něco navíc pro krizové situace.

8. Když nastane problém, kontaktujte banku

"V případě, že klient zjistí na svém účtu transakci, kterou nerealizoval, je nutné, aby neprodleně kontaktoval banku a příslušnou transakci reklamoval. Pracovníci reklamačního oddělení případ přešetří a v případě, že došlo k neoprávněnému použití karty, peníze vrátí na účet klienta," doporučuje Denisa Salátková, tisková mluvčí Poštovní spořitelny.

Telefonní číslo, kam máte zavolat, bývá uvedeno na přístroji. Banku, případně policii kontaktujte i v případě, když vám z bankomatu nevyjedou požadované peníze.