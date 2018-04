Vybírat si může nejen firma, ale i budoucí zaměstnanec

Kde hledat práci?



Možností, jak hledat, je více.

1. Obrátit se na úřad práce. Může vám pomoci nejen při hledání místa, ale i jinak poradenstvím, rekvalifikací. O těchto možnostech se obecně málo ví.

2. Vytipovat si některé pro vás zajímavé firmy a přímo je oslovit. Šance tu je, ale většinou není příliš vysoká.

3. Odpovědět na inzerát. Nejčastější a nejběžnější způsob, šance jsou vyšší.

4. Obrátit se na personální agenturu.

5. Získat místo osobním doporučením. Šance jsou vysoké.

6. Získat místo tak, že vás firma přímo osloví a místo vám nabídne - to je ideální.

Hledání a nalezení nového zaměstnání je důležitým životním krokem. Lidé velkou část svého života tráví prací, s kolegy často prožijí více času, než se svými životními partnery. Proto by měli věnovat velkou pozornost tomu, jaké místo si najdou. Situace na trhu práce není pro mnoho lidí jednoduchá, nezaměstnanost je vysoká. Na druhou stranu je stále těžší najít kvalifikované a schopnépracovníky nejen na vysoké, ale i střední pozice, a firmy si stále více uvědomují důležitost kvalitních zaměstnanců pro firmu - a to je do budoucna optimistické.Šance najít dobré místo záleží velmi na tom, jak je odbornost uchazeče hodnocena na trhu práce. Jeho cena se zvyšuje, pokud ovládá cizí jazyk, pokud má odbornou kvalifikaci, která na trhu chybí, šanci ovlivní i věk a pohlaví (přes všechna prohlášení snižují malé děti ženám šanci získat zaměstnání), dále hraje roli samozřejmě vzdělání (vysokoškolské, středoškolské), zkušenosti v řídící pozici, praxe u české nebo zahraniční firmy. Pravděpodobnost nalezení odpovídajícího místa ovlivňují i finanční požadavky, termín možného nástupu, ochota cestovat a další faktory.Než se pustíte do hledání místa, měli byste si odpovědět na několik otázek. 1. Co očekáváte od budoucnosti, jaká práce by vám nejvíce vyhovovala? Vzdělání a pracovní zkušenosti jsou většinou rozhodující. Pokud máte zkušenosti v nějakém oboru a dobře se v něm orientujete, vaše šance na uplatnění v této oblasti jsou značné. Začínat v jiném oboru - bez zkušeností a vzdělání (podle vzoru "chci vyzkoušet něco úplně jiného") je těžší a musíte počítat s tím, že budete začínat od píky a budete se muset vypracovat. 2. Jaký plat je pro vás optimální? Za jaký minimální plat jste ochotni nastoupit a nějaký čas s ním vyjít? Musíte brát v úvahu, jaký plat je na trhu práce ve vašem oboru a pozici běžný - ten, kdo pracoval jako úředník a měl plat 10 tisíc korun měsíčně, může sice chtít plat 50 tisíc, ale jistě sám ví, že to není plat reálný a že je nesmyslné něco takového požadovat. 3. Jste ochotni do zaměstnání dojíždět i do vzdálenějšího místa? Jaká je maximální vzdálenost (čas, strávený dojížděním), kterou akceptujete? Jste při dojíždění ochotni používat vlastní automobil, budete dojíždět autobusem nebo vlakem? Kolik času chcete obětovat a jakou finanční či jinou kompenzaci za to budete požadovat? Počítejte s reakcí vaší rodiny. Pokud třeba stavíte rodinný domek, zvažte, jestli je lepší více vydělávat a stavbu platit, nebo jestli není efektivnější mít více času na to, abyste sami přiložili ruku k dílu. 4. Je pro vás důležité pracovat u zahraniční firmy - nebo preferujete práci u českého zaměstnavatele? Teď, když už víte, co byste chtěli dělat, stačí takovou práci najít!