Vybírat z bankomatu v zahraničí je drahé

Vyrazit do zahraničí jen s kartou bez jakékoliv hotovosti by nebylo rozumné, větší nákupy a platby je však lepší financovat s pomocí karty. Placení kartou u obchodníků je totiž i v zahraniční zdarma. Kromě toho banky používají pro přepočet nákupu v eurech výhodnější devizový kurz.

Půjde-li český turista do tuzemské směnárny, nakoupí eura nebo dolary za kurz „valuta prodej“, a konkrétně zaplatí například v Komerční bance za jedno euro 32,08 koruny, zatímco při platbě kartou v obchodě mu bude účtován kurz „deviza prodej“, což je 31,80 koruny. Dalším plusem je i to, že finanční ústavy si za směnu rovnou na účtu neřeknou o žádný konverzní poplatek, zatímco ve směnárně vždy klient určitou sumu zaplatí.

Ten, kdo bude platit v zahraničí kartou, se však musí připravit na to, že zaúčtování všech transakcí bude trvat déle. Zpoždění může být týden, ale i tři týdny, takže je dobré mít přehled o utrácení.

Pokud bude český turista potřebovat hotovost, nebylo by příliš šetrné zajít si pro ni do bankomatu. Všechny větší tuzemské banky si za výběr z bankomatu v zahraničí naúčtují velký poplatek. Obvykle jde minimálně o 80 korun plus procenta z vybírané částky.

Karta může být na nic

Před cestou do zahraničí by si měl každý zjistit, jaký typ platební karty má. Banky rozlišují mezi elektronickými a embosovanými kartami. Embosovaná karta má na povrchu vytlačené jméno majitele a číslo karty. To znamená, že ji lze použít i tam, kde nemá obchodník elektronický terminál, ale pouze takzvaný imprinter, kterým vlastně okopíruje kartu při placení.

Je však potřeba dát pozor na to, zda je klientova karta tuzemská, či mezinárodní. Drtivá většina platebních karet, které jsou vydávány v tuzemsku, jsou určeny i pro použití v zahraničí. Přesto například některé studentské nebo kreditní karty mají omezenou platnost jen pro Českou republiku.

Kde lze nahlásit ztrátu platební karty Citibank +420 233 062 484 Česká spořitelna +420 267 201 889 ČSOB +420 495 800 111 eBanka +420 800 124 200 GE Capital Bank +420 224 443 636 HVB Bank +420 224 221 017 Komerční banka +420 800 113 755 Poštovní spořitelna +420 495 800 121 Raiffeisenbank +420 272 771 111 Volksbank +420 272 771 111 Živnostenská banka +420 224 232 423

Zdroj: banky

Při ztrátě karty ihned kontaktujte banku

I když je dobré si vzít na dovolenou platební kartu, její majitel musí být připraven na potíže spojené s její ztrátou nebo krádeží. Rozhodně se vyplatí neotálet a rovnou zavolat na kontaktní linku banky pro telefonní karty. Pro zablokování banky požadují buď číslo karty, což může být problém, rodné číslo klienta nebo číslo účtu.

Je také možné obrátit se na pobočky místních bank, které jsou označeny logem ztracené karty. Pokud by klient neuspěl, může ještě zavolat na nonstop linky kartových společností - VISA nebo MasterCard, které se o zablokování postarají a informují i mateřskou banku. Před cestou se tedy určitě vyplatí zjistit si důležitá telefonní čísla a základní údaje, které jsou potřeba k zablokování.

Poplatky za výběr z bankomatu v zahraničí Citibank 100 + 0,5 % z vybírané částky Česká spořitelna 100 + 0,5 % z vybírané částky ČSOB 80 + 0,5 % z vybírané částky eBanka 1,5 % z vybírané částky, minimálně 140 GE Capital Bank 100 + 0,5 % z vybírané částky HVB Bank 100 + 0,5 % z vybírané částky Komerční banka 1 % z vybírané částky, minimálně 100 Poštovní spořitelna 80 + 0,5 % z vybírané částky Raiffeisenbank 1 % z vybírané částky, minimálně 125 Živnobanka 105 + 0,5 % z vybírané částky

Pozn.: ceny jsou uvedeny v korunách