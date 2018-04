Vybíráte velkou hotovost? Pozor!

Pokud jste někdy stáli před problémem, jak zaplatit třeba 150 tisíc korun v hotovosti, protože tuto platbu si na vás vyžádal majitel bytu či automobilu, který jste chtěli koupit. Pak vám nezbývá, než zajít do banky a hotovost vybrat na přepážce, nebo se pokusit vybrat ji z bankomatu platební kartou. Jenže…

Platební kartou i pár desítek tisíc

Větší hotovost lze vybrat i platební kartou. Záleží ovšem na tom, jaké limity pro výběry hotovosti z bankomatu a pro platby u obchodníka jsou na platební kartě nastaveny (s denní nebo týdenní frekvencí). Limit pro výběr hotovosti bývá nižší než pro bezhotovostní platby. U elektronických platebních karet jsou také obvykle nastaveny nižší limity (v řádech desítek tisíc korun) než u karet embosovaných (deseti i statisíce korun, dle typu karty). Pokud máte na účtu dostatek finančních prostředků, nemusí být problém vybrat jednorázově např. až 80 tisíc ve dvoutisícových bankovkách a poplatek za tuto transakci je znatelně nižší než při výběru na přepážce.

Objednávka může být nutná

Nečekejte, že by výběr hotovosti byl příliš jednoduchý, a to například z toho důvodu, že se může jednat o výběr nadlimitní, který je bance nutné nahlásit alespoň den dopředu, aby mohla banka hotovost připravit (což se týká i ostatních měn mimo českou korunu). Tzv. nadlimitní výběr je v drtivé většině bank stanoven na 100 tisíc korun a výše. Jakmile tedy tuto sumu chcete vybrat, je nutné jej na pobočce, kde výběr uskutečníte, nahlásit den dopředu.

Nebude to zdarmo

Poplatek za výběr hotovosti se liší banku od banky a také sumu od sumy. Ve většině případů je poplatek odlišný i pro výběr koruny a jiných měn (např. euro, dolar). Při výběru na přepážce se připravte na poplatek minimálně kolem 20 korun, ale mnoho bank má poplatky za tento výběr na staven na padesát korun a více. Výjimkou není ani velmi působivé sčítání poplatků při výběru do nebo nad stanovený objem hotovosti.

Banka roku 2005: Která banka byla letos zvolena nejlepší bankou roku a které nejvíce důvěřujete?

Např. hned ze tří položek se skládá cena za vybranou hotovost u České spořitelny, jestliže klient vybírá do 15 tisíc nebo nad půl milionu korun. Nejprve je to 15 Kč za výběr dokladem, pak 8 Kč za provedenou hotovostní operaci a navíc dalších 30 Kč, pokud se suma vejde do stanovených limitů. Celkem je to pěkných 53 Kč. Nejdražší bankou při hotovostním výběru je GE Money Bank. Ta klientovi při jakkoli vysoké částce vybírané v hotovosti na přepážce účtuje 50 Kč a ještě 6 Kč za zúčtování hotovostní operace.

Banka Výběr na pobočce v Kč Výběr z vlastního bankomatu v Kč BAWAG Bank 30 5 Citibank 18* 15 Česká spořitelna 23/53** 6 ČSOB 30 5 eBanka 30 Kč + 0,15 % z částky, min. 1000 Kč 6,90 GE Money Bank 56 6 HVB Bank 30 9 Komerční banka 50/30/100 Kč *** 6 Raiifeisenbank 50 5 Volksbank 6 2,50 Živnobanka 20 0 / 5****

Pozn.: * do 2 mil. Kč, ** 30 Kč navíc, pokud je výběr do 15000 Kč nebo nad 500000 Kč, *** do 10 tis./do 100 tis./do 2 mil. Kč, **** u běžného účtu a Osobního menu Economy

Zdroj: banky

Zaplatíte i storno

Poplatek však neplatíte jen v případě výběru. Kdybyste si výběr rozmysleli a odvolali, pak některé banky účtují sankční poplatky. Ty se pohybují většinou od 0,5 do 1 % z nahlášené částky a v některých případech jsou stanovena i minima a maxima. Banka si tak kompenzuje náklady spojené s připravením hotovosti.

Banka Poplatek za neuskutečněný avizovaný výběr BAWAG Bank 0,4 % z částky u cizí měny Citibank 0,5 %, min. 1000 Kč eBanka 1 % z částky, min. 500 Kč GE Money Bank 0,1% min. 500 Kč HVB Bank 1 000 Kč Volksbank 0,1 % min. 500 Kč* Živnobanka 1 % z částky, min. 1000 - max. 10000 Kč

Pozn.: * u výběru nad 250 tisíc Kč

Zdroj: banky

Jestliže se tedy chystáte vybírat z účtu větší obnos. Zavolejte nejprve s dostatečným předstihem do banky a na infolince zjistěte podrobnosti výběru, předejdete tak možným nepříjemnostem (možnému zpoždění výběru hotovosti, nebo překvapení z vysokého poplatku).

Vybírali byste větší obnos z bankomatu kartou nebo raději na přepážce banky? Napište nám své názory.