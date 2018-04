Vybírejte si odměny a ušetřete až 6 %

Slevu či nárok na dárky můžete získat téměř při každém běžném nákupu. Raději si však rozmyslete, kterou z výhod doopravdy využijete a zda skutečně ušetříte. Pokud si budete slevy hlídat, mohou jít roční úspory do tisíců. Ale mnohé programy zároveň svádějí k tomu, že nakupujete víc, než potřebujete, a jinde, než jste původně chtěli.

Takzvané věrnostní programy nabízejí obchodníci s kosmetikou, hračkami, sportovními a zahradnickými potřebami či benzinové pumpy. Stačí stát se členem klubu a využívat výhod, případně platit kartou a získané body vyměnit za dárky. Slevové karty rozdávají i finanční instituce.

Také pravidelná útrata u jednoho obchodníka vám může vynést bonusy. Například za čtyři zaplacené kávy vám dají pátou gratis, případně za devět koupených lahví vína ve vinotéce získáte desátou zdarma. Je to jednoduché, za každý nákup sbíráte na kartičku razítka nebo samolepky a po dosažení potřebného počtu se dočkáte odměny.

. kde všude fungují věrnostní programy a kolik s nimi ušetříte Sbíráte razítka za nákupy v oblíbeném obchodě nebo máte kartu na slevy? Čtěte, jaké věrnostní programy nabízejí obchodníci a komu se vyplatí.

Někdy věrnostní programy nestojí za námahu – levněji než se slevou v hračkářství můžete nakoupit třeba přes internetový obchod, slevy u některých benzinek sice vypadají lákavě, bodují každý litr paliva, ale abyste něco dostali, musíte ho koupit skutečně hodně. Například digitální foťák odpovídá útratě 400 000 korun.

Jiné věrnostní programy jsou zase složité – ne každý má povahu na to, aby měl v hlavě, kam pro co musí jít, aby slevu dostal. Pozor také, některé slevové kartičky jsou na jméno, takže je těžko využije jiný zrovna nakupující člen rodiny.

Nehodí se pro každého

Má tedy vůbec smysl registrovat se, vyplňovat dotazníky k získání několikaprocentní slevy či dárků, které třeba ani nepotřebujete? Dnes, kdy skoro neexistuje období bez výprodejových akcí s daleko vyššími slevami? Navíc, když všude platí: slevy se nesčítají. Slevy a dárky "za věrnost“ se budou hodit především těm lidem, kteří nakupují pravidelně ve stejném obchodě.

Věrnostní programy mají svá další ale. U některých obchodníků se uvážete i k pravidelnému odběru dalšího zboží. Například stanete-li se členy Knižního klubu, musíte si z každého katalogu koupit alespoň jednu knihu, ať už ji chcete, nebo ne. I ty nejlevnější knížky vyjdou každý rok na nejméně 645 korun.

Uvědomte si také, že vyplněním registračního formuláře, který je mnohdy nezbytnou součástí k získání věrnostní karty, poskytujete obchodníkovi své osobní údaje, které by se jinak neměl šanci dozvědět. Společnosti si tak mapují chování zákazníků, mají přehled, kdy, kde a jaké zboží kupují, a získávají možnost přesně na ně cílit své reklamní kampaně.

Čím více utratíte, tím víc ušetříte

Abychom si udělali alespoň přibližnou představu, kolik se dá na věrnostních programech ušetřit, pokusili jsme se spočítat, o kolik korun budou nižší roční výdaje čtyřčlenné rodiny, která karet využívá hodně.



Čtyřicetiletí manželé se dvěma dětmi žijí na okraji Prahy v rodinném domku. Mají auto, se kterým jezdí otec denně do práce. Benzin kupuje v neděli stále u Shellu, nasbírané body mu vyřeší hezké dárky pro celou rodinu. Se synem chodí pravidelně na fotbalové zápasy Slavie, roční členství ve fanklubu stojí 300 korun. Za to však mají desetiprocentní slevy nejen na permanentku, ale i na zboží převážně ve sportovních obchodech.



Kde to jde, platí rodiče kartou, mobily mají všichni u T-Mobile, využívají tedy jeho bonusového programu. Pro kosmetiku a drogistické zboží chodí do řetězce DM Drogerie a parfumerií Yves Rocher, kde na ně čekají až 50procentní slevy a dárky.



Jednou ročně letí celá rodina na dovolenou k moři, přibližně třikrát ročně jezdí na hory, s Premia kartou získají v síti ubytovacích zařízeních Orea Hotels desetiprocentní slevu. Vstupné do památek mají také o deset procent nižší díky kartě Eurobeds Klubu českých turistů.

Co koupíli Kolik zaplatili za rok (v Kč) Sleva, dárky benzin 33 600 3 840 bodů (Shell) – cyklistický dres v hodnotě 600 Kč vstupné (hrady, zámky) 3 500 350 Kč, (Klub turistů, zákaznická karta PP) mobil 12 140 500 bodů (T-Mobile Bonus) – dobití v hodnotě 200 Kč platba kartou 97 300 4 865 bodů (Bonus program České spořitelny) – roční předplatné časopisu Premiere v hodnotě 400 Kč fotbal 3 360 336 Kč (Fanklub SK Slavia Praha) kosmetika 7 500 6 kosmetických výrobků (karta Yves Rocher) v hodnotě cca 800 Kč drogerie 3 000 samolepky a 50% sleva na výrobky (DM drogerie Svět výhod) 1 000 Kč oblečení 12 000 poukázka na 360 Kč (Esprit) boty 18 000 28 000 bodů (Baťa klub) poukázka na 350 Kč sportovní zboží (stan, lyže apod.) 30 000 3 000 Kč (AlpinePro) knihy 5 000 250 Kč (Neoluxor, karta bene+) pobyt na horách 20 000 2 000 Kč (Premia karta, Orea Hotels) nářadí, nástroje 6 000 480 Kč (Mountfield) nábytek 20 000 4 000 Kč (Asko, Premia karta) dovolená u moře 60 000 4 800 Kč (zákaznická karta Pražské plynárenské) brýle 1 600 vstupenky do kina (Eiffel optic) 500 Kč CELKEM 333 000 19 426 Kč

Oba rodiče si spoří na penzi u penzijního fondu České pojišťovny, díky výhodám věrnostní karty Premia pořídili o 20 procent levnější nábytek pro děti. Se zákaznickou kartou Pražské plynárenské měli už několikrát o osm procent levnější zájezd k moři i vstupenky do divadla. Za to, že si koupili brýle v Eiffel optic, jim proplatili vstupenky do kina a navíc ještě rodinnou návštěvu zoo.



Oblečení nakupují většinou v síti obchodů Esprit, kde také využívají tříprocentní slevy, sportovní potřeby o deset procent levnější v AlpinePro. Za nákup obuvi zase sbírají body u Bati, na konci roku pak dostanou poukázku, obvykle na 350 korun.



Pro knihy chodí do obchodů Neoluxor, při placení kreditní kartou bene+ od GE Money Bank se jim vždy vrátí pět procent z nákupu zpět na účet. Sekačku, pilu, další nářadí a přístroje na zahradu i do domácnosti kupují u Mountfieldu, jejich vkladní knížka jim zajistí osmiprocentní "výnos" z každého nákupu.



Za rok zaplatí rodina za potraviny, oblečení, boty, dopravu, dovolené, kulturní akce a sportovní vybavení přes 300 tisíc korun. Díky věrnostním kartám ušetří necelých 20 tisíc korun, což je nezanedbatelných téměř šest procent.