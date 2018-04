Výborně se živit věštěním můžete i vy, stejně jako tisíce jiných čarodějů

Provozovatelé čar u nás mají na růžích ustláno – v Evropě údajně patříme mezi nejpověrčivější národy, neboť každý druhý z nás se zajímá o horoskopy či předpovědi své budoucnosti.

Věštění lze naučit

Pokud se chcete stát věštcem, můžete například absolvovat Školu věšteckých umění a esoteriky v Brně, kterou v roce 1992 založila Zuzana Antares. Přihlásit se totiž může kdokoliv. Škola každoročně otevírá několik kurzů, které jsou vedené převážně korespondenční formou. A jaké jsou ceny?



Například jeden semestr nauky o numerologii a nauce o číslech stojí 2500 Kč a během něj získáte znalosti o numerologii včetně výkladu čísel, kurs deklaruje i rozvoj a trénink intuice a jasnovidnosti. Paní Antaris stála i v roce 1992 u rozvoje jednoho z prvních center zabývajících se věšteckým poradenstvím - Věštírna Via Regia, která spolupracovala i s rockovým Rádiem Hády či s ČT Brno. Zajímavé je, že poskytuje i podnikatelské poradenství - cena za radu v byznysu činí od 800 do 1200 Kč.



Další vědma Věra Hanáková také vsadila na podnikatele - na Moravě provozuje živnost založenou na věšteckých službách spojených s finančním poradenstvím. Chcete být úspěšní a bohatí až do konce svého života? Hanáková vás to prý naučí na kursu finanční prosperity (roční poplatek okolo 25 000 korun), navíc začínajícím podnikatelům nabízí vytvoření webových stránek, připraví přesný návod na podnikání a naučí podnikatelskému myšlení, aby manažeři mohli dosahovat měsíčních zisků ve výši 100 000 Kč. Hanáková je původní profesí daňová poradkyně, proto má stále k financím a investováním velmi blízko.



Jana Hejduková z Oldříše zase měla problémy se zády - východisko našla v automatické malbě. Podstata této techniky hádání spočívá v napojení na duši a tělo druhého člověka - lidé k ní přicházejí většinou se třemi nejčastějšími otázkami - jestli budou mít dostatek peněz, kvalitní zaměstnání a partnera podle svých představ. Antonína Baudyše si Češi pamatují jako bývalého ministra obrany. Dnes se také úspěšně živí astrologií, kterou provozuje společně se svým synem. Za jedno sezení si účtuje 1500 až 3000 korun.

Vybírejte obezřetně

Pokud si tedy vybíráte „vaši“ vědmu, dejte si pozor, na koho narazíte. Jako každé povolání i tyto „poradkyně“ by měly dodržovat etický kodex. Pokud se zákazník věštkyně nebo věštce zeptá na datum a okolnosti vlastní smrti, neměl by se odpovědi dočkat. Člověk by ze sezení neměl odcházet zdrcený.



Obšírnou představu, jaké služby se v této oblasti poskytují, poskytuje například brněnský Astrovíkend v Centru volného času Lužánky, který se koná zhruba 3x za rok (nejbližší 13.-14 .října). V rámci této akce se můžete poradit s léčiteli, astrology, numerology, psychoterapeuty, grafology a dalšími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou v řešení problémů osobního i zdravotního charakteru.



A to není vše - v doprovodném programu mohou zájemci vyzkoušet například orientální tance nebo si poslechnout umělce hrající na léčivé tibetské mísy, které harmonizují čakry. Léčitelé a odborníci na mystiku se sjíždějí z celé země, většina z nich se tajemnu a esoterice věnuje už desítky let. Nejvíce návštěvníků ovšem táhnou stánky s kartami a horoskopy - jeden výklad zde stojí okolo 300 korun.