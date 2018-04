Výborní studenti studují u Škody zdarma, na praxi jezdí i do Číny

Škoda Auto Vysoká škola byla založena v roce 2000 jako první firemní soukromá vysoká škola v České republice. "V září 2000 jsme přijali první studenty do bakalářského studia a od roku 2006 jsme začali vyučovat i v navazujícím magisterském studiu. Jsme malou, úzce profilovanou školou s 850 studenty," říká rektor Škoda Auto VŠ Vladimír Hamáček.

Jaké procento z vašich absolventů pracuje přímo ve firmě?

Podle pravidelného průzkumu mezi absolventy jich až tři čtvrtiny nacházejí uplatnění přímo ve Škodě Auto. Další pracují u dodavatelských firem v automobilovém průmyslu, nebo naopak u dealerů. Nijak nepodmiňujeme studium závazkem práce ve Škodě Auto.

Podle jakých kritérií přijímáte studenty? Co musí splnit?

Studenty v současnosti přijímáme bez přijímacích zkoušek. Od letošního roku jsme však zavedli testování nastupujících studentů v prvním ročníku prostřednictvím národních srovnávacích zkoušek, abychom jim poskytli kvalitní zpětnou vazbu, jak jsou připraveni k akademickému studiu ze středních škol.

Máte nějaké úlevy při placení školného? A kolik vůbec stojí rok na Škoda Auto Vysoké škole?

Na bakalářském studiu se školné pohybuje okolo 20 tisíc za semestr, v navazujícím magisterském studiu je to asi o pět tisíc korun víc. Školné je možno platit semestrálně i častěji.

Uchazeči s výbornými studijními výsledky ze střední školy a dobrým umístěním v národních srovnávacích zkouškách (dosáhnou v matematice, němčině nebo angličtině percentilu 80 a více) mohou studovat zcela zdarma. Některé současné zaměstnance Škody Auto podporuje ve studiu finančně i organizačně jejich oddělení. Studenti mají při dosažení výtečného výsledku automaticky nárok na prospěchové stipendium.

Máte mezi studenty i absolventy středního odborného učiliště Škody Auto?

Ano, někteří absolventi pokračují ve studiu u nás. Největší podíl našich studentů však tvoří absolventi gymnázií a obchodních akademií. Ve spolupráci s učilištěm Škody Auto však připravujeme obor zaměřený úžeji na problematiku logistiky, otevře se tak větší možnost právě pro zdatné absolventy SOU.

Které studijní obory nabízíte a jaký je o ně zájem? O co největší?

V současnosti nabízíme tři obory v bakalářském studiu a čtyři obory v navazujícím magisterském studiu, které je zakončeno získáním titulu inženýr. Dva z magisterských oborů je možno studovat zcela v anglickém jazyce.

Bakalářské obory se orientují na podnikovou ekonomiku ve spojení s finančním řízením, obchodem a managementem provozu.

Navazující magisterské se zaměřují na marketing, finance, provoz a právo. Nejpopulárnější mezi studujícími je aktuálně obor obchodně marketingový.

Měl by ještě teď někdo šanci se přihlásit?

Přihlášky přijímáme průběžně do naplnění kapacity. První řádný termín přihlášek již vypršel koncem dubna. Ti, kteří se ještě rozhodují, mají příležitost využít náhradního termínu do 12. srpna.

Kolik procent studia tvoří praxe a kde všude ji studenti absolvují? Mohou si vybírat?

Studenti prezenčního studia v bakalářské formě absolvují povinnou řízenou praxi trvající alespoň jeden semestr, zpravidla jde o pátý semestr studia.

Naši studenti pravidelně vyjíždějí na praxe do Audi v Ingolstadtu, Volkswagenu ve Wolfsburgu, Bentley v anglickém Croewe nebo do čínského závodu VW v Šanghaji. Praktikanty umísťujeme také v bratislavském závodě Volkswagenu nebo v prodejních pobočkách Škody v Irsku, Velké Británii či Německu.

Na jakých pozicích vaši absolventi pracují?

Už dnes máme absolventy na pozicích středního managementu firmy Škoda. Pracují v oblastech předsedy představenstva, výroby a logistiky, lidských zdrojů, nákupu, ekonomie, technického vývoje či prodeje a marketingu.

Máme i úspěšné absolventy a absolventky, kteří jsou zaměstnanci koncernu v Ingolstadtu, Wolfsburgu nebo Šanghaji. Další pokračují v doktorském studiu v ČR i v zahraničí (například na Tchaj-wanu).

Jaké sociální zázemí vaše škola studentům nabízí?

Náš kampus Na Karmeli byl dokončen v centru Mladé Boleslavi teprve před třemi lety. Budova bývalého piaristického kláštera se tak navrátila původnímu smyslu šíření vzdělanosti.

Samozřejmostí je jídelna s širokým výběrem jídel za studentské ceny, bezdrátový internet po celém areálu nebo mediatéky s desítkami počítačů.

Knihovna nabízí víc než 30 tisíc svazků a stále ji doplňujeme. Ubytování se nachází nedaleko školy za velmi příznivé ceny.