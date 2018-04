Vybudoval obří ranč. A nepůjčil si na to ani korunu

Kdy vznikla myšlenka vybudovat vlastní ranč?

Začalo to hned po revoluci. V podstatě třetí den, kdy jsem si zažádal o vrácení pozemků po rodičích. Dalo to velkou práci, ale povedlo se. Tehdy jsem pracoval na Školním statku v Hořovicích jako kovář a podkovář. Hned jak to šlo, začal jsem hospodařit na svém. Všichni mi tehdy říkali, že je to nesmysl, ale já jsem se nevzdal. Mimo jiné i proto, že si to tak přál můj otec.

Pozemky, jež jste dostal zpět, jsou ty, na nichž nyní stojí ranč?

Ne, ty jsem koupil. Tehdy byly k mání velmi levně, protože bývalí majitelé nevěděli, jaká bude doba.

Proč jste se rozhodl zrovna pro koně?

Lásku ke koním jsem zdědil po dědovi. Doma jsme měli plemenné hřebce. Na koních jsem se naučil na školním statku, pak jsem dělal závodně military (soutěž všestrannosti, která se skládá z drezury, terénní překážkové jízdy a parkúru – pozn. redakce). Mým snem bylo mít vlastní farmu nebo ranč a na něm pracovat s koňmi. V cizině jsem viděl, jak se to dělá, a líbilo se mi to.

A koně jste pak přesunul sem?

Ano, ale až později. Nejprve jsme je měli s manželkou doma a jezdil jsem s nimi pracovat na jízdárnu, kterou jsem postavil jako první. Pak vznikly stáje, výběhy a další. Proto jsme koupili tak velký pozemek – 17 hektarů, abychom to tady mohli udělat podle svých představ.

Co všechno tu mají majitelé koní nyní k dispozici?

Jsou tu stáje pro sto koní, dvě jezdecké haly, penzion s restaurací, nové pískové kolbiště podle současných trendů. Má pískový povrch s textilií, který absorbuje velké množství vody, takže se na něm dá s koňmi pracovat za každého počasí. A stavíme druhé. Areál je připravený poskytnout služby skokovým i drezurním jezdcům, pořádat parkúrové závody na vysoké úrovni. Tento víkend se tady například koná 10. kolo Českého skokového poháru.

To, co jste tady vybudoval, si jistě vyžádalo obrovské investice. Jak jste to zvládl finančně?

Bez jediné koruny dluhu. Mám zásadu: Investuji, jen když na to mám. Nikdy za tu dobu, co jsem tady, jsem si od nikoho nepůjčil, ani od banky. Nikdy jsem nebyl nikomu nic dlužen. Stavím a dělám pouze to, na co mám z vlastní kapsy. A když to zrovna nejde, radši počkám, než bych se unáhlil a vzal si nějakou půjčku.

Z čeho získáváte peníze?

Nabízím ustájení koní soukromým majitelům. Dále z pronájmu restaurace, z ubytování, něco málo z tréninku, něco z podkovářství. Důležité jsou pro mě i státní zemědělské dotace. Obhospodařuji 250 hektarů půdy, na kterých pěstuji oves, z něhož mám i slámu, a dělám seno. Jsem soběstačný, nic z toho nekupuji.

Když si tady někdo ustájí koně, kolik zaplatí a jaké služby dostane?

Platí se tady kolem pěti tisíc korun za měsíc za jednoho koně. V základu je krmení senem a ovsem a místování s podestýlkou ze slámy a pilin. Kdo chce, může si připlatit za to, že mu koně odjezdíme, když on sám nemůže. Případně za trénink a další služby navíc. Pak jsou majitelé, kteří mají koně nebo ho koupí a dají mému synovi do jeho sportovní stáje. Syn koně trénuje, jezdí s nimi po závodech, stará se o ně od A do Z. Cena za takový servis je pak trochu jiná.

Václav Opatrný Narodil se v roce 1950. Před revolucí pracoval jako kovář a podkovář na Školním statku v Hořovicích. Léta dělal závodně military, měl řadu sportovních úspěchů. Zvítězil na federálním i českém mistrovství republiky, čtyřikrát vyhrál Zlatou podkovu, úspěšně reprezentoval i v zahraničí. Od roku 1989 buduje ve svém rodném městě jezdecký ranč. Stará se o koně majitelů, obhospodařuje zemědělskou půdu, věnuje se chovu, trénuje především děti. Má dvě dospělé děti, jeho syn Aleš je v současnosti nejlepším parkúrovým jezdcem u nás.

Jací lidé si sem dávají koně?

Různí. Jednak "parkúráci" – mají tu jednoho, dva, ale i pět nebo šest koní. Jezdí na nich, trénují si je, absolvují závody. Poslední dobou si sem našli cestu i jezdci drezury. A pak jsou tu rekreační jezdci – lidé, kteří nechtějí závodit a koně mají jen jako zálibu.

Jak s majiteli vycházíte?

Vztahy máme korektní. Někdy se stane, že se někomu něco nelíbí, ale pokud taková situace nastane, hned se ji snažím vyřešit. Každý má také trochu jiné potřeby. Jeden chce, aby jeho kůň nedostával slámu, jiný chce více sena, někdo zase upřednostňuje granule před ovsem. Každému se snažím vyjít vstříc. I co se týče výměny stávajícího koně nebo koupě nového.

Postarat se denně o sto koní není žádná legrace. Kolik máte zaměstnanců?

Celkem pět. Někteří obstarávají jen podestýlání a krmení, jiní mají na starosti pouze péči o koně a ježdění. A to každý den včetně sobot a nedělí. Jediný den, který je tady volnější, je pondělí. Koně se nejezdí, stojí, mají klid. A s nimi i zaměstnanci. Ale krmit se musí. S chodem ranče mi pomáhá i manželka, která se stará především o finanční záležitosti. Bez ní bych to nezvládl.

Máte dvě dospělé děti – syna a dceru, kteří jdou ve vašich šlépějích.

Ano a jsem tomu hrozně rád. Doufám, že už to nebude dlouho trvat a provoz areálu jim předám.

A co ostatní děti? Je jich tady požehnaně.

Práce s dětmi mě nesmírně baví, je to radost. A poslouchají víc než dospělí.

Jak staré děti trénujete?

Nejmladší je moje čtyřletá vnučka Adélka, ta začala jezdit na malém poníkovi už ve třech letech. Těším se na to, až vyjede na první závody. Pak je tady spousta jiných dětí s poníky. A potom starší, kolem 10, 12 a 15 let, které už trénují na velkých koních.

Jakých sportovních úspěchů jste v poslední době dosáhl?

Posledním úspěchem je vítězství jedenáctiletého Robina Johanovského, který letos vyhrál mistrovství republiky pony. Šestnáctiletá juniorka Ivana Hronová, která se zúčastnila mistrovství pony i velkých koní, byla dvakrát čtvrtá, ale i přesto to byl pěkný úspěch a mám z něj radost.

Všude kolem máte ve velkých výbězích hříbata. Dal jste se i do chovu?

Ano. Posledních pár let jsem se rozhodl pro vlastní odchov. Mám tady deset klisen, které každoročně nechám připustit. Z hříbat vytipujeme pár, která si necháme do sportu, ostatní se prodají.