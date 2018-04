Východní Čechy

Podle institutu regionálních informací je průměrná cena staršího bytu 3+1 v Hradci Králové téměř 900 000 korun, zatímco v Pardubicích je podobný byt k mání v průměru za 702 000 korun. Čím to je? Souvisí to s koupěschopností lidí, v Hradci Králové jsou ve srovnatelných profesích až o dvacet procent vyšší mzdy než v Pardubicích. Také životní prostředí je v Hradci lepší, poptávka po pozemcích a domcích do 2 milionů korun je vyšší než nabídka. U rekreačních nemovitostí je zájem o chalupy v Orlických horách a v Krkonoších.

Vliv vstupu do EU: V příhraničních oblastech s Polskem mohou po společném vstupu ceny nemovitostí mírně stoupnout.

Zdroj: Realit časopis, Institut regionálních informací