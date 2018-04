Vyděláme na spojení českých a zahraničních fondů?

Ačkoli se uplynulý týden nesl v takřka poklidném duchu, alespoň co se podílových fondů týče, přesto nám přichystal několik překvapení a novinek. K překvapením bychom mohli zařadit čísla, která hodnotí nárůst majetku ve fondech českých investičních společností, k novinkám jistě patří rozšíření Unie investičních společností o zahraniční fondy. Článek České fondy rostou nejvíc v Evropě již přinesl podrobné informace o tom, jak se vyvíjelo odvětví podílových fondů v minulém roce, proto se více zaměříme na nové informace z UNISu. Unie investičních společností se totiž rozrostla o nové členy, kteří reprezentují rodiny zahraničních fondů. Jak nakupovat fondy a sestavit portfolio? Více můžete nalézt ve specializované příloze ZDE Do UNISu tak (od 4. března, kdy se uskutečnila valná hromada) nově patří 65 zahraničních fondů společností Pioneer Global Investments Limited, Pioneer Investment Management a společnosti Erste Sparinvest. Tyto nové fondy začnou postupně plnit informační povinnost stejně, jako tak činí fondy českých správců. Tím se rozroste množství informací, které budou pravidelně k dispozici např. o prodeje a odkupy v jednotlivých týdnech, složení portfolií podle tříd aktiv, atd. S dalším rozšířením můžeme podle generálního manažera UNISu, Martina Hanzlíka, počítat po květnové valné hromadě. Fondy stále trápí rozdílné zdanění českých a zahraničních fondů. Pro snížení daně argumentují také tím, že odvod do státního rozpočtu činí přibližně 250 mil. Kč, takže se nejedná o nikterak podstatnou část. Na druhou stranu, fondové odvětví generuje v současné době více jak 1,5 mld. Kč dalších příjmů pro ty, co zajišťují pro fondy a investiční společnosti „servis“ - banky, depozitáři, obchodníci s cennými papíry… Potenciál podílových fondů je veliký. Odhady UNISu jsou takové, že se tyto platby mohou během pěti let až ztrojnásobit, tedy až na úroveň 5 mld. Kč. Je proto tedy namístě podpořit rozvoj podílových fondů, s tou kalkulací, že více majetku ve fondech přinese větší daňové odvody, ale zprostředkovaně, právě přes tyto další společnosti. UNIS se také začíná koncentrovat (ve spolupráci s Ministerstvem financí a Komisí po cenné papíry) na vytvoření koncepce či rámce pro fungování podílových fondů, jaké místo by měly fondy na trhu zaujímat, a to ve vztahu k dalším produktům, jako je např. stavební spoření, penzijní připojištění, apod., důležité také bude případné začlenění fondů do důchodové reformy. Zajímají vás informace o podílových fondech? Pak určitě navštivrte naši speciální sekci ZDE