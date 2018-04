Vydělat miliony na umění je umění, ale také šance

Mnoho bohatých lidí, jejichž počet v poslední době navíc rapidně roste, stále častěji podléhá módní vlně nakupování uměleckých předmětů ve velkém. Podle toho také vypadají objemy prostředků, za které se prostřednictvím aukcí nebo v galeriích momentálně umění nakupuje. Aukční síně i makléři si mnou ruce a boháči neváhají dávat za umění enormní sumy. Už to nejsou jen známé obrazy starých mistrů, které pozná skoro každý, v módě jsou zejména díla současných a ještě žijících autorů (jsou za ně považovaná díla vzniklá po roce 1950). Právě u nich je totiž potenciál růstu cen nejvyšší. Mnohdy se totiž dají pořídit za relativně malou sumu a když zájem o ně začne růst, prodat je se ziskem by neměl být problém. Problém je jen odhadnout, který autor má šanci se v budoucnu stát hvězdou.

Největší hnací silou umění a jeho přežití jsou fanatičtí sběratelé. Ti samí fanatičtí sběratelé rovněž mohou za to, že umění se stává zajímavou investicí. Oni samotní samozřejmě nenakupují umělecké předměty s cílem dosažení zisku, jsou však schopni za vysněný předmět zaplatit i skutečně astronomické sumy.

ZLATO, NEBO DIAMANTY:

Co je výhodnější? ZLATO, NEBO DIAMANTY:

Dobrou zprávou pro domácí investory a umělce je zpráva, že zájem o umění roste také v České republice. Rozmach v posledním roce zaznamenávají i domácí aukční síně a galerie. V podstatě je to velmi jednoduché. Na to, abyste investovali do umění, není třeba být na slovo vzatý odborník ani fanatik, dokonce nemusíte mít v kapse miliony. Pomoc odborníka lze vyhledat, ale mnohem jednodušší je sledovat vývoj a trendy v umění v odborné literatuře, časopisech a nevyčerpatelným zdrojem informací je samozřejmě internet.

Asi nejvýhodnějším způsobem nabytí jakéhokoli uměleckého předmětu (ať už jde o obrazy, fotografie, plastiky, kresby, grafiky apod.) je nákup na prodejní výstavě nebo v galerii. Většinou se orientují jen na jeden druh umění nebo na určité období, a tak je dobré jich navštívit několik a navštěvovat je pravidelně. Dobrým způsobem jsou také aukce, jejichž počet se i v ČR v poslední době rapidně zvyšuje. Roste také kvalita nabídky a všeobecně jsou dražby považovány za místo, kde je mnohem menší pravděpodobnost, že dostanete padělek. Jednou z možností jsou také internetové aukce. Nemožnost „osahat“ si kupovaný předmět a velká pravděpodobnost, že realita se může od fotografie na internetu lišit, však přinášejí velké riziko, že z výsledku budete zklamáni. Řešením může být možnost, že si daný předmět ještě před konáním samotné aukce budete moci prohlédnout.

Narozdíl od cenných papírů a jiných forem investic má umění výhodu v tom, že pokud se investorovi nepodaří umělecký předmět prodat s vysokým ziskem, zůstane mu něco, co kromě finanční hodnoty plní také estetickou funkci. Umění nejsou jenom obrazy a často se může stát, že investor si pořídí nějaký předmět s cílem ho po čase prodat, ale přiroste mu k srdci tak, že se ho už nevzdá. I proto je důležité se při výběru spoléhat na svou intuici a vkus. Kupovat si něco, co se vám nelíbí a nemáte z toho radost, jen proto, abyste to po několika letech prodali se ziskem, asi nemá pro řádového investora velký smysl.

Nic není dokonalé

Ne každý je však z poslední módy nakupování uměleckých předmětů ve velkém unešený a umění jako investici nevěří. Pro varování o nebezpečnosti podléhání módním vlnám ani není potřeba chodit daleko. Odpůrci bezhlavého investování do umění všeho druhu uvádějí příklad bublin na akciovém trhu, které připravily o peníze mnoho nezkušených nadšenců. V době, kdy je umění v módě (jako je tomu dnes), rostou ceny uměleckých předmětů exponenciálním tempem a padají rekordní sumy (v roce 2006 padla rekordní suma za jeden obraz několikrát, maximum je zatím 140 milionů dolarů za obraz od Jacksona Pollocka).

Podobně, jako tomu bylo několikrát na akciových trzích, i cenová bublina na trhu s obrazy a jiným uměním může velmi rychle splasknout a ceny půjdou dolů (něco podobného se stalo na konci devadesátých let, kdy po velkém boomu v průběhu několika let klesly ceny o polovinu). Na umění mají navíc, na rozdíl od cenných papírů, velký vliv módní trendy, které ovlivňují poptávku po jednotlivých autorech v různých dobách.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ONLINE: STAHUJTE ZDE

Opět vám pomáháme s daněmi

Toto srovnání s největší pravděpodobností nebude platit o dílech starých mistrů, jejichž cena prakticky nemá šanci výrazně klesat. I zde však existuje riziko, možná ještě větší než v předešlém případě. Kromě toho, že je ke koupi takového díla potřebná velká suma peněz a jejich nabídka je hodně omezená (sběratelé ani galerie se jich jen tak lehce nevzdávají), hrozí riziko, že za mnoho peněz si nakonec milovník umění pořídí prakticky bezcenný falzifikát. I když současná technika je na takové úrovni, že prakticky každý falzifikát je možné určitými technickými postupy odhalit, falzifikátoři jsou pořád o krok napřed. K jejich úspěšnosti jim hodně pomáhají také netrpěliví a nezkušení kupci, kteří raději ušetří na odborné analýze.

Pokud se to všechno sečte, může to vypadat, že umění zdaleka není bezrizikovou investicí. Odpůrci uměleckého boomu posledních let dokonce tvrdí, že investice do umění je mnohem rizikovější než investice například do již zmiňovaných akcií. Ať je to už jak chce, opatrnosti, podobně jako i v jiných investičních nástrojích, není nikdy dost.