Vyděláte na rozvíjejících se trzích?

Jde zejména o země jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, ale také například o Turecko, Řecko či Izrael. Zdá se téměř samozřejmé, že hospodářský růst se musí nutně projevit též v růstu kursů akcií příslušných zemí. Odtud logicky vyplývá myšlenka využít nadprůměrného hospodářského růstu ve svůj prospěch: investovat do emerging markets a překonat tak výnosy „nudných“ akciových trhů v Evropě

a v Severní Americe, kde dvojciferný hospodářský růst byl zaznamenán naposledy ve 40. letech.

Během 80. a hlavně 90. let se investice do emerging markets staly běžnou záležitostí nejprve pro velké institucionální investory z vyspělých zemí, později, prostřednictvím podílových fondů také pro širokou investující veřejnost. Jedním z řady popularizátorů emerging markets je profesor Bruno Solnik, jehož kniha International Investments se stala doslova povinnou literaturou pro dobře informované investiční manažery. Solnik uvádí: „Důvod pro diverzifikaci investic do akcií emerging markets vyplývá z vysokého růstového potenciálu těchto trhů, která je zároveň doprovázena nízkou korelací výnosů s výnosy akcií na rozvinutých trzích.“

Proč ekonomiky emerging markets rostou rychleji než hospodářství vyspělých zemí? Protože jsou chudší a mají tudíž větší prostor pro růst.

Proč jsou ekonomiky emerging markets chudší? Protože obvykle trpí řadou problémů, například politickou nestabilitou, nejistotou v oblasti měnové politiky, korupcí a organizovaným zločinem, byrokracií a špatnou regulací, špatným fungováním finančních trhů, soudů a policie. Jde vlastně o definiční vztah: ty z emerging markets, které těmito problémy netrpí, již nelze řadit do kategorie emerging markets.

Úspěch emerging markets kriticky závisí na postupném (ale nepříliš zdlouhavém) řešení a odbourávání těchto problémů, protože jedině tak lze dosáhnout skutečně stabilní prosperity.

Pokud uvedené problémy nejsou adekvátně řešeny, mohou se nahromadit a vyústit v krizi, která může zcela „zrušit“ dosavadní nadprůměrné výnosy akciových trhů.

Toto konstatování bylo doprovázeno poměrně sugestivní statistikou výnosů. Profesor Solnik se však nevědomky a zřejmě nechtěně stal šiřitelem mýtu, na který později mnozí investoři doplatili: zejména ti povrchnější, kteří v jeho knize jen tak listovali a nepřečetli si ji pořádně. Solnik totiž dále uvádí, že otázka, zda emerging markets budou pokračovat v růstu, závisí na řadě faktorů institucionálních, ekonomických a politických. Logika je totiž zhruba následující:

Vyšší růstový potenciál emerging markets je tedy dán především možností těžit z odstraňování nedostatků, kterými vyspělé trhy již netrpí. Některé emerging markets jsou v tomto směru úspěšnější, jiné méně. V širokém průměru jsou výnosy emerging markets o něco nižší než výnosy vyspělých trhů, statisticky (s použitím tzv. ttestu) jsou však nerozlišitelné. Je to dáno prostou skutečností, že ne vždy se odstraňování nedostatků skutečně daří, a že občas dokonce dochází ke krizím. Z tohoto důvodu také emerging markets vykazují významně vyšší volatilitu výnosů než akciové trhy vyspělých zemí.

Příklad: Švédsko, Thajsko, Česká republika

Rozdíl mezi chováním akcií vyspělých trhů a emerging markets lze ukázat na konkrétním příkladě Švédska, Thajska a České republiky. Švédsko je vyspělým trhem par excellence. Disponuje dokonalým institucionálním systémem, jeho akciový trh má dlouhou a úspěšnou tradici, současně však jde o ekonomiku s vysokou úrovní zdanění a dlouhodobě (alespoň v období 70. až 90. let) s relativně nízkým průměrným růstem HDP. Švédsko je svým způsobem vlastně velmi nudným trhem, protože postrádá různé aféry, které zpestřují život ve většině rozvíjejících se ekonomik.

Příklad Švédska nebyl vybrán náhodně: v období 70. až 90. let byl akciový index MSCI Sweden nejrychleji rostoucím národním akciovým indexem na světě. Švédská ekonomika přitom v tomto období nerostla nijak závratnou rychlostí v důsledku vysoké daňové zátěže. Švédský příklad názorně ukazuje, že trend růstu akciových kursů vůbec nemusí souviset s růstem potenciálního produktu dané ekonomiky.





Thajsko je naproti tomu dosti typickým příkladem nově industrializované ekonomiky se všemi klady i zápory, které jsou s tím spojeny. V oblasti růstu HDP dosáhlo velkých úspěchů: během let 1960-95 se růst HDP v průměru pohyboval mezi 7 až 8 procenty ročně díky přílivu kapitálu, nízkým daním a vysokému stupni podnikatelské svobody. To se projevilo nejen na příjmech elit (v první polovině 90. let se Thajsko stalo druhým největším dovozcem automobilů značky MercedesBenz hned po Japonsku), ale i na životní úrovni větší části obyvatelstva. Na druhé straně se v ekonomice zakořenil a rozbujel systém založený na osobních kontaktech, známostech, nebo dokonce na přímé korupci. Thajské banky půjčovaly peníze stále v rostoucí míře nikoli na bázi ekonomické výhodnosti, nýbrž na základě osobních kontaktů či politických konexí.

Propojenost politiky a bankovnictví nezůstala jen v rovině komerčního bankovnictví. Týkala se i thajské centrální banky, která v řadě případů přijímala instrukce od vlády spojené s podnikatelskými špičkami. Nezdravé jevy v thajské ekonomice, které se již v polovině 90. let projevovaly ve formě stagnace a posléze poklesu akciového trhu, vypluly naplno na povrch během asijské krize. V létě 1997 se ukázalo, že schodek thajského zahraničního obchodu byl příliš velký a že tudíž nebylo možné udržet pevnou vazbu thajského bahtu na dolar. Záhy poté vyšlo najevo, že úvěrová expanze z první poloviny 90. let nebyla založena na zdravých základech a že komerční banky jsou zatíženy obrovským břemenem špatných úvěrů.

Tato věta zcela přesně vystihuje i situaci české ekonomiky koncem 90. let. Vývoj české a thajské ekonomiky během tohoto desetiletí ostatně nese řadu dalších, často až překvapivých paralel. Také v České republice byla hospodářská recese předem ohlášena poklesem indexu pražské burzy. Vidíme tedy, že český akciový trh funguje coby „ekonomický barometr“ mnohem lépe, než mnozí z nás byli ochotni věřit. Odvolávání nepohodlných úředníků z malicherných či zcela pochybných důvodů se v České republice taktéž praktikuje. Snaha o omezení nezávislosti ČNB koncem 90. let hovoří o tomtéž.

Jaký ze srovnání vyplývá závěr z hlediska akciového investora?

Vývoj švédského akciového trhu v porovnání s thajským akciovým indexem ukazuje, že některé emerging markets mohou dočasně (v tomto případě v letech 1987 až zhruba do konce roku 1995) výrazně překonávat výnosy vyspělých trhů. Tyto dočasné nadprůměrné výnosy jsou však více než vyváženy velmi vysokým rizikem. Dlouhodobě proto bývají úspěšnější „nudné“ vyspělé trhy, které jsou prosté skandálů a senzací. V tomto směru stojí za zmínku, že Švédsko zaujímá v žebříčku indexu vnímání korupce Transparency International (www.transparency.de) jedno z čelných míst mezi nejméně zkorumpovanými ekonomikami na světě. Zdá se, že míra korupce je pro portfoliového investora důležitějším faktorem než fiskální a monetární politika dané země.

Závěr z hlediska makroekonomického: méně rozvinuté země mohou dlouhodobě uspět pouze do té míry, do jaké se jim daří napodobovat standardní praxi fungování vyspělých ekonomik, přičemž vyspělost institucí je v první řadě. Třetí cesty nejsou řešením.





