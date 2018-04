Vyděláte na staré smlouvě o stavebním spoření?

Maximální délka doby spoření není víceméně nijak shora omezena. Zákon ji nijak neupravuje, účastník může pokračovat ve spoření i po pěti letech. Záleží jen na něm, zda se mu vyplatí nechat si úspory dále ležet na účtě, nebo je vybrat. Přesto tu však omezení je, a to v podobě výše cílové částky. Ta totiž nesmí být přespořena, to znamená, že se do ní musí všechny vklady, připsané úroky i státní podpora „vejít“.

Pokud dojde k přespoření, je možné požádat stavební spořitelnu o navýšení cílové částky. Zde však ale záleží pouze na ní, zda tuto změnu provede, nebo ne. Nikde se k tomu totiž nezavazeje. Ve všeobecných obchodních podmínkách tuto možnost pouze připouští a uvádí postup, jak by se takový případ řešil. Každá spořitelna postupuje jinak a záleží také na aktuální situaci na trhu, takže co je ve smlouvě uvedeno jako možnost, může být v praxi řešeno jinak.

Navyšování cílových částek může být problém

Pokud vlastníte starší smlouvu, uzavřenou před několika lety, můžete v obchodních podmínkách nalézt ustanovení, že vám stavební spořitelna v případě přespoření cílovou částku automaticky navýší. S tím si také strhne poplatek, a to ve výši vstupní úhrady z částky, která se rovná rozdílu nové a původní cílové částky (vstupní úhrada je nejčastěji ve výši 1% z cílové částky).

To bylo pro spořitelny výhodné v době, kdy se snažily uzavírat co nejvíce obchodů, stejně jako maximalizovat výše sjednávaných smluv. To samé je jejich cílem samozřejmě i dnes, ovšem ne u starších smluv uzavřených před několika lety, jelikož na nich jsou vklady úročeny vyššími úrokovými sazbami, které jsou z dnešního pohledu pro spořitelny neúnosné. Jde například o tzv. úroková zvýhodnění, která spořitelny připisovaly těm, kdo si nevzali úvěr.

Dříve bylo cílem získat co nejvíce nových klientů a shromáždit z jejich vkladů co nejvyšší sumu a ne sjednávat. Proto spořitelny zvýhodňovaly ty, kdo se úvěru vzdali. Takových klientů však byla a stále je naprostá většina. Dnes je však situace opačná, spořitelny mají na poskytování úvěrů již dostatečné zdroje a naopak jejich úročení jim způsobuje problémy. Proto také v posledních asi dvou letech došlo k postupnému snižování úrokových sazeb, a to jak u vkladů, tak u úvěrů – zde je to samozřejmě pro klienty výhodné. Spořitelny se v současnosti snaží prodávat co nejvíce úvěrů i, zvýhodňují podmínky jejich čerpání a nabízejí nové typy.

S tím vším souvisí i neochota provádět navyšování cílových částek u starších smluv s vyššími úrokovými sazbami. V jednom okamžiku byla u některých spořitelen tato možnost dokonce zcela pozastavena, navýšení mohlo být provedeno pouze při současném čerpání úvěru. V současnosti se tato situace řeší většinou tak, že klient, který si přeje smlouvu navýšit, musí zároveň podepsat souhlas s tím, že se vzdává úrokových zvýhodnění a přechází na aktuální úrokové sazby. Což je výhodné pro zájemce o úvěr.

Co z toho všeho vyplývá?

Vysoký výnos u starších smluv

Pokud si přejete nějakou formou spořit a zhodnocovat výhodně volné finanční prostředky, smlouva o stavebním spoření je pro tento účel velmi vhodné řešení, především byla-li uzavřena před několika lety a je úročena sazbami okolo 3 % až 5 %. Smlouva o stavebním spoření s úročením vkladů 5 % a státní podporou 4 500 korun ročně přináší při ukládání vkladů mezi 1 200 až 1 500 korun měsíčně (záleží na tom, kolikátý rok se spoří a kolik je již na účtu ) výnos nad 14 % p.a.! To je v současné době při srovnání s ostatními způsoby zhodnocování úspor zcela jedinečný výsledek (akcie v této souvislosti není možné srovnávat s bezrizikovým spořením s jistým výnosem).

Výhodnější státní podpora

I v případě, že jste si smlouvu uzavřeli loni a vklady jsou úročeny „jen“ 2 %, se již kvůli samotné státní podpoře vyplatí spořit co nejdelší dobu. Tedy déle než pět let. Zatímco takto můžete ze státního rozpočtu získat až 4 500 korun ročně, u letos a později uzavřených smluv to jsou "pouze" 3 000 korun a navíc minimální doba spoření je ne pět, ale šest let. Podmínkou prodlužování smlouvy je samozřejmě to, že peníze nepotřebujete.

Podmínky stavebního spoření - před a po novele zákona o stavebním spoření smlouvy do 31.12.2003 smlouvy od 1.1.2004 výše ročně uspořené částky pro maximální SP 18 000 Kč 20 000 Kč výše státní podpory - % z ročně uspořené částky 25% 15% maximální výše SP v kalendářním roce 4 500 Kč 3 000 Kč minimální doba spoření - podmínka pro výplatu SP 5 let 6 let možnost žádat o SP na více smlouvách ne ano změna požadavku o SP ano ano, pouze jednou ročně převod "předpořených" vkladů do dalšího roku ano ano, pouze pokud je na smlouvě žádána SP po celou dobu zdanění úroků - fyzické osoby (u práv. osob vždy) ne ano, ale až po novele zákona o daních z příjmů

SP = státní podpora ze stavebního spoření

Nárok na úvěr vznikne dříve

Budete-li si chtít vzít v blízké budoucnosti úvěr, i v tomto případě může být vhodné smlouvu nerušit a na úvěr si počkat. Kdybyste si totiž kvůli němu uzavřeli novou smlouvu, nárok na „řádný“ úvěr ze stavebního spoření by vám vznikl nejdříve za 24 měsíce. To vyplývá ze zákona a platí pro všechny smlouvy stále stejně bez ohledu na datum jejich uzavření. Jak již bylo řečeno, spořitelna vám v případě, že je cílová částka nižší než jakou budete potřebovat, zřejmě umožní její navýšení a zároveň vám sníží i úrokovou sazbu (pravděpodobně však i z vkladů, i když i zde může nastat výjimka). Je proto vhodné informovat se přímo ve vaší spořitelně před tím, než si starší smlouvu ukončíte.

Může však nastat i opačný případ. Pokud vlastníte smlouvu s vysokým úročením vkladů, kde není problém s nedostatečnou cílovou částkou, může být v některých případech výhodnější tuto smlouvu si ponechat, pokračovat na ní ve spoření a pro úvěr si založit smlouvu novou.

Neukončit starší smlouvu může být výhodné

Je-li to tedy možné, starší smlouvu nerušte. Takovéto stavební spoření můžete využívat jako velice výhodně úročený termínovaný vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou. Kromě toho stavební spořitelna zřejmě nebude váhat a na přání vám úspory vyplatí a smlouvu ukončí i dohodou bez čekání. Určitým problémem je zatížení vkladů poplatky za vedení účtu. Nevýhodné by bylo prodlužovat smlouvu, kde by byly celkové výnosy nižší než strhávané poplatky. To by se však mohlo týkat pouze smluv s nízkým zůstatkem na účtu.

