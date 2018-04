Vyděláte na vkladu v cizí měně?

Pro mnoho lidí jsou termínované vklady jediným osvědčeným zhodnocením uložených peněz, jsou totiž za zákonkráa pojištěny. Důvodem, který hovoří proti nim, je ovšem jejich malá výnosnost.

Konzervativní přístup českých střadatelů určuje jasnou strategii – sázku na jistotu. Z toho důvodu se termínované vklady drží na špici mezi spořícími bankovními produkty a bankám také přinášejí nezanedbatelný zisk. Přitom kupříkladu čistý roční výnos z vkladu 100 000 korun přesáhne s bídou jedno procento.

Termínované vklady v české koruně mají nízké úroky a příliš se nevyplatí na nich zhodnocovat úspory. Uložení peněz do lépe úročených cizoměnových vkladů může přinést jak zajímavý zisk, tak i ztrátu. Pohyb kurzů měn totiž není snadné odhadnout. Důvodem k založení účtu v cizí měně je skutečnost, že řada z nich je úročen lépe než korunové účty. Vyšší úroky vkladatel sice získá, ale může také jednoznačně prodělat na kurzovém rozdílu. Ztrátu mu způsobí opačný pohyb směnného kurzu, než jaký by potřeboval.

Úrokové sazby u termínovaných vkladů v českých korunách jsou tak nízko, že se nevyplatí na nich velké finanční prostředky ukládat (míra inflace se v posledních měsích pohybuje okolo 1,7 % a krátkodobé vklady jsou úročeny okolo 1 - 2 % p.a.). Výjimkou je situace, kdy má vkladatel k dispozici krátkodobě hotovost, jejíž využití plánuje v krátkém časovém horizontu. Na termínované vklady si však lidé zvykli natolik, že je využívají i přes nízké výnosy pro vklady dlouhodobějšího charakteru. O to více pak mohou lákat vklady v cizích měnách, které slibují podstatně vyšší výnosy.

Pokud dnes uložíte v ČSOB na termínovaný vklad částku 100 tisíc korun na jeden měsíc, je vám tato částka zhodnocena úrokovou sazbou 0,70 % p.a. Když stejnou částku uložíte opět v ČSOB, ale ve slovenských korunách, vzroste zhodnocení na 1,99 % p.a. Při neměnnosti kurzu tak vkladatel získá na úrocích 2,5krát více. Problémem však je ona stabilita kurzu.

Pokud byste vložili své finance do slovenských bank na termínovaný účet (slibují ještě zajímavější výnos) a chtěli svůj výnos opět převést zpět na české koruny, je nutné, abyste vzali v úvahu změnu devizového kursu. Pokud by česká koruna vůči slovenské oslabila, zisk by vzrostl. V opačném případě – posílení kurzu – by se zisk pochopitelně snížil.

Pravděpodobnost ztráty je u cizoměnových vkladů velmi vysoká. Neměli byste se nechat zlákat zajímavými úrokovými sazbami, které naleznete v nabídce bank u některých devizových účtů. Zkoumání historie kursu té či oné cizí měny neposkytne vkladateli potřebné údaje o budoucím vývoji. Je velmi obtížné doporučovat nákupy měn s tím, že na této transakci bude možné vydělat. Výsledek v podobě solidního výnosu nebo stejně vysoké ztráty vám nikdo nepředpoví, natož aby jej zaručil.

Banka Název Měna Doba trvání Citibank Pevný termínovaný vklad CZK. EUR 7D, 14D******, 1M, 2M, 6M, 1R, 2R, 3R, 5R Pružný termínovaný vklad EUR, USD, GBP 7D, 14D*****, 1M, 2M, 6M, 1R, 2R, 3R, 5R Česká spořitelna Vkladový účet CZK 7D, 14D, 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 1R, 2R, 3R, 4R Vkladový účet v cizí měně CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, SEK, SKK, USD 1M, 3M, 6M, 1R, 2R* ČSOB Termínovaný vklad krátkodobý a střednědobý USD, EUR, CHF, GBP, SKK 7D, 14D, 1M, 3M, 6M, 9M, 1R Termínovaný vklad na dobu určitou fixní CZK 7D, 14D, 1M, 3M, 9M, 1R, 2R, 3R eBanka Termínovaný vklad s pevnou úrokovou sazbou CZK 7D, 14D, 1M, 3M, 6M, 9M, 1R, 2R Termínovaný vklad s pohyblivou úrokovou sazbou CZK 7D, 14D, 1M, 3M, 6M, 9M, 1R, 2R Termínovaný vklad v cizí měně s pevnou úrokovou sazbou USD, GBP, CHF, EUR, PLN, SKK, RUB 7D, 14D, 1M, 3M, 6M, 9M, 1R, 2R GE Capital Bank Jednorázový termínovaný vklad CZK 1M, 3M, 6M, 9M, 1R Revolvingový termínovaný vklad CZK 7D, 14D, 21D, 1M Termínovaný vklad v cizí měně EUR, USD 1M, 3M, 6M, 1R HVB Bank Termínovaný vklad CZK, EUR, USD** 1M, 2M, 3M, 6M, 1R, 2R, 3R, 5R Komerční banka Termínovaný účet s pevnou úrokovou sazbou CZK, EUR, USD 7D, 14D, 1M, 3M, 6M, 1R, 2R, 3R, 4R, 5R Raiffeisenbank Termínovaný vklad CZK, USD, EUR, CHF, GBP 7D, 14D***, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 1R, 2R Živnostenská banka Termínovaný vklad CZK, AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK, SKK., USD 7D, 14D, 1M, 2M, 3M, 6M, 9M, 1R, 2R****

* pouze u vkladů EUR,GBP,USD ** pouze na 1,2,3,6,12M *** vklad nad 200 tisíc Kč **** pouze u vkladů v CHF a USD ***** pouze USD ****** CZK Zdroj: Banky

Výběr uložených peněz je v případě termínovaných vkladů na pevnou dobu nebo u revolvingových možný pouze v den, kdy skončí doba, na kterou byl vklad založen. Banky pak nabízejí převod zhodnocených finančních prostředků kamkoli dle dispozic klienta.

Předčasný výběr vkladu je ovšem podmíněn sankcemi. V konečném důsledku je to ztráta většiny úroků, u některých bank i části vložené částky (ČSOB umožní předčasný výběr, ale sankcí je úrok ve výši až 2,5 % z vybírané částky. Tento úrok je odstupňován dle výše vkladu.).

Pokud chcete své finance investovat dlouhodoběji, měli byste se poohlédnout po jiných možnostech. Nejlépe do státem garantovaných a zvýhodněných produktů. Patří k nim: stavební spoření, hypotéční zástavní listy nebo méně rizikové podílové fondy. Termínované vklady mají úrokové sazby dokonce nižší než spořící účty, a tak v konečném hodnocení vychází nejhůře. Termínované vklady mají smysl pro velmi krátkodobé uložení peněz, kdy v porovnání s běžnými účty alespoň o malý kus sníží dopad inflace.

Jste majitelem cizoměnového termínovaného vkladu? Myslíte, že by se vám otevření takového vkladu vyplatilo?