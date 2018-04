Vyděláte u brokerjetu? Netěšte se předčasně!

Před pár dny se na nás obrátil čtenář, který k investování využívá online aplikaci zmíněné společnosti brokerjet České spořitelny. Panu XY se naskytla možnost zrealizovat na mimoburzovním trhu obchod, při kterém dosáhl zajímavého, skutečně nadprůměrného zisku. Na email a sms mu došla konfirmace, ve které společnost brokerjet obchod potvrdila a následně mu byly na účet připsány finanční prostředky.

Radost bohužel netrvala dlouho. O pár hodin později totiž pan XY zjistil, že z jeho účtu byla částka za obchod vymazána a warrant byl zpět manuálně vrácen do portfolia (navíc s jinými a chybnými nákupními hodnotami). O těchto skutečnostech, jak tvrdí sám klient, ho navíc nikdo ze společnosti neinformoval. To je dosti nestandardní postup. Tento případ bohužel není ojedinělý a to určitě není dobrou vizitkou pro brokerjet.

Podle vyjádření pana Libora Janouška, v omluvě na stížnost klienta byly ceny „naprosto nereálné a na trhu se nemohou nikdy objevit, neboť jsou ve zcela zjevném rozporu se zákonitostmi fungování finančních trhů“. V den realizování zmiňovaného obchodu „navíc nebyly k dispozici žádné warranty za uvedené ceny a žádné warranty za uvedené ceny nebylo možné ve skutečnosti ani koupit, ani prodat.“

Pan Janoušek dále tvrdí, že „automatický obchodní systém brokerjet chybně a v důsledku…omylu připsal na účet peněžní prostředky, resp. investiční nástroje, ačkoliv k realizaci těchto pokynů ve skutečnosti nemohlo dojít a tedy ani nedošlo. Proto jsme v souladu s ustanovením čl. 7.6. Všeobecných obchodních podmínek…provedli odepsání uvedených neexistujících finančních prostředků resp. investičních nástrojů, které byly na Vaše účty vedené brokerjet České spořitelny a.s. omylem připsány“.

V tom samém článku se ale také píše: „O každém takovém případě je společnost brokerjet povinna Zákazníka informovat.“ K tomu ale nedošlo.

Ano, je pravdou, že klient by si měl dát pozor na to, jaký obchod realizuje a jestli je cena, za kterou cenný papír nakupuje a prodává, reálná. V uvedeném případě totiž skutečně šlo o cenu přemrštěnou a jen stěží si lze představit, že jakýkoli cenný papír v průběhu pár dní vydělá desetinásobek.

Na druhé straně ale neprofesionální investor, který nemá nepřetržitý přístup k aktuálním informacím z trhů, může nabýt dojmu, že u warrantu, jako cenného papíru s vysokou volatilitou (který může svému majiteli skutečně přinést v průběhu pár dní nadprůměrné zisky i absolutní ztrátu) by takové posílení mohlo být reálné. Obchod byl navíc realizován na mimoburzovním trhu, kde klient prostřednictvím aplikace brokerjet obchoduje přímo s emitentem warrantu a nabízená cena je platná jen na krátkou omezenou dobu, kdy se investor musí rychle rozhodnout, jestli ji přijme a nemá dostatek času k tomu, aby posoudil její reálnost.

Jde o tvrzení proti tvrzení. Klient se odvolává také na Komisionářskou smlouvu, podle které v případě střetu zájmů musí firma brokerjet dát přednost klientovi před svým zájmem. Společnost ale oponuje, že uvedený obchod neexistuje a klientova připomínka je tím pádem bezpředmětná.



Pravdu tak v konečném důsledku mohou mít obě strany. Na straně nespravedlivě poražených je však v tomto případě klient. Málokdo totiž bude obchodovat přes online aplikaci s vědomím, že musí očekávat chybu systému a při akceptování nabízené ceny s tím také počítat. Kolik je u nás investorů, kteří berou online investování jako výdělečnou činnost a věnují mu většinu svého času?

Ke cti brokerjetu určitě patří, že danou chybu po určitých problémech sám nahlásil na Komisi pro cenné papíry (KCP) s tím, že jde o technickou závadu a na jejím odstranění se pracuje. Podle vyjádření Komise nedošlo k porušení zákona. KCP jako dozorčí orgán, zajišťující především dodržování pravidel daných zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, v tomto případu nemá pravomoci k tomu, aby zasáhla. Nicméně ho sleduje. Klienti, kteří se cítí jednáním společnosti brokerjet poškozeni, mohou své případné škody požadovat napravit soudní cestou. Podle čl. 6 Komisionářské smlouvy se neupravené záležitosti řídí ustanoveními zákona o cenných papírech a obchodním zákoníkem.

Ať už je pravda na jedné, nebo druhé straně, jde o to, aby si klienti společnosti byli vědomi současné situace a v budoucnu si dali pozor na skutečnost, že zrealizování příliš výhodného obchodu prostřednictvím aplikace brokerjet ještě nemusí znamenat nadprůměrné zisky.

Patříte i vy k nešťastníkům, kteří se předčasně radovali a nakonec zjistili, že z pohádkového výnosu nic nebude? Podělte se s námi o své zkušenosti.