Vydělávají až 70 tisíc měsíčně, předtím žily od výplaty k výplatě

Mají stejné křestní jméno a obdobný příběh. Jitka I. pracovala jako asistentka v masně a měsíčně brala 11 tisíc korun čistého. Volného času při dvou dětech moc neměla. K platu si musela přivydělávat, každá koruna byla v domácnosti dobrá. "Domů jsem se vracela až v devět večer," říká.

I Jitka II. se musela v zaměstnání pořádně ohánět. Jako vedoucí pošty trávila v práci běžně víc než osm a půl hodiny. Ani její plat nebyl příliš vysoký. Při třech dětech, o které se stará sama, to nešlo dohromady. Dala výpověď a pak zjistila, že najít novou práci není vůbec snadné.

Obě ženy se nakonec rozhodly prodávat zboží na živnostenský list. Profesi se věnují naplno, jak ale shodně říkají, nové práci věnují méně času než dřívějšímu zaměstnání. Vydělávají přitom nemalé peníze.

Podomní prodej se jim nezamlouval



"Nejprve jsem jezdila po domácnostech. Brzy jsem ale vyčerpala adresy, na kterých bych mohla zboží předvést. Doporučení do cizích domácností jsem neuměla získat. Otravovat lidi doma, zvonit jim na zvonky a domlouvat si schůzku mě přestalo bavit," říká Jitka I. Od podomního prodeje proto utekla.

Po půl roce dostala nabídku, aby to zkusila znovu. Už nešlo o podomní ale kancelářský prodej zboží. I na ten ovšem potřebovala živnostenský list. Nechala se zlákat a začala být úspěšná. Po třech letech se stala regionální ředitelkou více než dvacetičlenného týmu.

Na přímý prodej zboží z kanceláře kývla i Jitka II. Po dvouměsíčním marném hledání práce jí to přišlo jako dobré řešení. V nové živnostenské profesi to zatím dotáhla na manažerku. "Přístroj, který prodáváme, je pro každého. Pro mladé i staré lidi. Lidé nás kontaktují sami, reagují na inzeráty v časopisech i na internetu. Oslovovat lidi na ulici není v kancelářském prodeji zboží to hlavní."

Co je dobré vědět Klasický podomní prodej nemá v Česku dobrou pověst. Některé firmy, které s ním začínaly, volí nové formy přímého prodeje. Zřizují prodejní kanceláře, v nichž soustřeďují týmy svých obchodních zástupců. Zákazníci si zde mohou zboží vyzkoušet, vyškolený zástupce jim zboží detailně předvede, ale nesmí výrobek vnucovat.

V průměru mají čtyři akce ve třech dnech



V pražské kanceláři, kde obě Jitky působí, je rušno. Na prezentaci přichází osm lidí. Bioptronovou lampu, kterou využívají v ordinacích i někteří lékaři, si mohou vyzkoušet na vlastní kůži. Ředitelka Jitka je při představování výrobku ve svém živlu, působí důvěryhodně.

"Jsme na prezentování čtyři. Máme tři prodejní dny a v nich průměru čtyři akce," přibližuje. "Mám ráda, když se mnou lidé během představení výrobků komunikují, někdy skáčou i do řeči. Nikdy je ale netlačím k rozhodnutí, aby si zboží koupili," dodává manažerka.

Ze zákaznic, které dnes přišly, si nekoupila lampu ani jedna. Zboží není nejlevnější ani po slevě. Někomu se může zdát dokonce předražené. "Nepřijde mi to drahé. Je to lékařský přístroj s prodlouženou zárukou, má certifikát a je patentován," hájí ředitelka cenu zboží.

Prodejní plán jim stanoví vždy firma



Všichni z jejího týmu, ve kterém jsou čtyři manažerky a zhruba 20 reprezentantů prodeje, si vydělají jen tehdy, když dokážou prodat. Prodejní plán jim stanoví firma, pod jejíž hlavičkou působí. Ta jim přispívá i na část nákladů, například na nájem kanceláře či pronájem prezentačních stánků v obchodních centrech.

Pokud tým poleví, firma už je tak nehýčká. Část nákladů musí vzít na sebe regionální ředitelé a jejich manažeři. Příjem, který je založený na provizích, se tím srazí. Vše pak závisí na tom, jak umí ředitel a manažeři motivovat lidi pod sebou. "Pochvala je důležitá, člověk, který je kritizován, nemá příliš chuť pracovat," poznamenává manažerka.

Tým ředitelky Jitky je velmi různorodý. Jsou v něm studenti, ženy na mateřské i důchodci, kteří nevystačí s penzí a mají ještě chuť pracovat. Uplatnění v něm našli také ti, kdo přišli o práci a zjistili, že pro nové zaměstnavatele jsou po padesátce už staří.

Obě Jitky práce zjevně baví. Dokázaly se postavit na vlastní nohy a dopřát svým dětem víc, než si mohly dříve dovolit. "Po zapracování a zkušební lhůtě se dá takto přivydělat 10 tisíc korun měsíčně, kdo se této profesi věnuje zcela naplno, dosáhne na příjmy několikanásobně vyšší."