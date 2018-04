Vydělávejte si utrácením. Přehled bonusů na kreditních kartách

Především ovšem zvažte, zda benefit, který získáte tím, že si kreditní kartu pořídíte a budete ji hojně využívat, pro vás bude natolik výhodný, že převýší případné zápory.

Pořízení kreditní karty i první rok jejího využívání je většinou zdarma. Ovšem za další roky už musíte platit měsíční či roční poplatek. Pohybuje se v řádech stokorun. Budete-li však s kreditní kartou opravdu hodně utrácet, až desítky tisíc korun ročně, budete mít kartu zdarma i po další roky.

Výhodou kreditních karet je tzv. bezúročné období, které trvá minimálně 40 dní. Pokud klient uhradí dluh v tomto období, nepočítá se mu žádný úrok. Nepodaří-li se vám však dlužnou částku uhradit včas, připravte se na úrok dosahující ročně i desítky procent.

S kreditní kartou spořte na důchod nebo plaťte pojištění

Každá s pomocí kreditní karty utracená koruna může mít vliv i na výši příspěvku na penzijní připojištění či platbu za životní nebo neživotní pojištění. Čím víc budete utrácet, tím vyšší váš příspěvek nebo platba bude.

Navyšování příspěvků na penzijní připojištění pomocí nákupů kreditní kartou má ještě jedno plus. Nejen že si zvýšíte měsíční úložku do penzijního fondu, ale také na bonus z takové platby získáte státní podporu. Podmínkou však je, aby váš vlastní pravidelný příspěvek na účet penzijního připojištění byl nižší než 500 korun. Stát poskytuje podporu na úložky od 100 do 500 korun ve výši od 50 do 150 korun. Budete-li tedy sami spořit 500 korun a víc, budete dostávat maximální podporu 150 korun. Pak už bonus z platby kartou na výši státní podpory vliv nemá.

Dnes mají možnost příspěvků na penzijní připojištění či platbu za pojištění klienti pěti finančních společností, které s příslušnými penzijními fondy nebo pojišťovnami spolupracují.

Klient Home Credit a zároveň klient České pojišťovny má na výběr, jak naložit s utrženými prémiovými korunami u Premia karty ČP, které získá za bezhotovostní transakce. Může je použít k platbě za jakékoliv pojištění u České pojišťovny, nebo k navýšení penzijního připojištění u Penzijního fondu ČP.

Bonusy z kreditních karet k příspěvkům na penzijní připojištění a na platby za pojištění Banka

Kreditní karta Partner Bonus Bezúročné období ve dnech/úrok za měsíc Roční poplatek (v Kč) Česká spořitelna

Chytrá karta PF České spořitelny za každých 1 000 korun 10 korun na penz. přip. 40 - 55 /

1,59 % 228 - 1 068* GE Money Bank

ING karta ING PF 1 % z každé bezhotovostní transakce na penz. přip. 50 / 1,98 % 299** UniCredit Bank

Visa AXA Skupina AXA 1 % - 11 %*** z nákupů na penz. přip., nebo životní, či neživotní pojištění 45 / 1,95 % 30 **** UniCredit Bank

Visa Generali Pojišťovna Generali 1 % z každého nákupu 1x ročně na investiční ŽP 45 / 1,95 % 30 **** Raiffeisenbank

Karta UNIQA Pojišťovna UNIQA 0,8 % z každé bezhotovostní platby - na investiční ŽP 45 / 2,07 % 35 **** Home Credit

Premia karta ČP Česká pojišťovna 1 % - 11 %*** z nákupu - platba na jakékoliv pojištění u ČP, nebo penz. přip. u PFČP 51 / 2,19 % 49 ***** Poznámka: * podle zvolených služeb ke kartě; ** zdarma, pokud roční obrat alespoň 36 tisíc korun; *** záleží na partnerovi, u kterého nákup proběhne; **** měsíční poplatek, pokud bude celkový bezhotovostní obrat v předcházejícím měsíci nižší než tři tisíce korun; ***** měsíčně, pokud za předcházejících 12 měsíců obrat méně než 36 tisíc korun

Zdroj: finanční společnosti

Příspěvek na investiční životní pojištění u pojišťovny UNIQA získá držitel kreditní karty Raiffeisenbak.

Se skupinou AXA spolupracuje UniCredit Bank. Držitelé její kreditní karty Visa AXA si mohou zvýšit příspěvek na penzijní připojištění nebo uhradit pojistné produkty u společností skupiny AXA. Klienti UniCredit Bank s uzavřeným investičním životním pojištěním u Pojišťovny Generali mohou utrácením z karty Visa Generali získat mimořádné pojistné.

Peníze tečou zpátky

Zajímavou nabídkou pro držitele kreditních karet je také to, že se jim na účet vrátí část peněz, které prostřednictvím kreditní karty utratili. Tuto možnost nabízí například Citibank u své Citi Shopping karty. Klienti mohou každý měsíc získat zpět až tisíc korun.

Klient Cetelem může za platby kreditní kartou dostat zpět až 150 korun měsíčně, tedy až 1 800 korun ročně.

GE Money Bank má ve své stálé nabídce kreditní kartu bene+. Její majitel také může prostřednictvím nákupů získat zpět na účet až 10 % z hodnoty nákupu. Do konce února je v nabídce banky tzv. Olympijský balíček, jehož součástí je kromě spořicího účtu a konta Genius Active nebo Gold i kreditní karta bene+. Pokud klient během pěti následujících měsíců od zřízení karty utratí měsíčně kartou nejméně 500 korun, získá měsíční bonus 500 korun nazpět.

Jedno až deset procent z hodnoty nákupu získají zpět i držitelé Premia kreditních karet společnosti Home Credit.

Bonusové utrácení

Velmi často využívanými bonusy jsou slevy v partnerských obchodech poskytovatelů kreditních karet. Například slevový program Sphere, který nabízí slevu 5 % - 30 % u více než sedmi tisíc obchodníků v Česku a na Slovensku, mají k dispozici držitelé Chytré karty od České spořitelny nebo kreditních karet Raiffeisenbank.

Klienti UniCredit Bank a držitelé jejích kreditních karet Visa Renome nebo Visa Schlecker mohou za nákupy pomocí těchto karet využít věrnostních programů například v prodejnách Baťa, Reserved, Schlecker apod., kdy za každý nákup získávají body, které mohou proměnit za slevové poukázky.

Se zajímavou nabídkou přišla Poštovní spořitelna. Držitelé jejích platebních i kreditních karet mohou využívat Lékovou kartu Pharmaland, kdy při každém nákupu ve všech lékárnách Pharmaland majitel karty získá automaticky slevu čtyři procenta z celkové hodnoty nákupu.

Body sbírá i klient Komerční banky a T-Mobile a zároveň držitel T-Mobile Bonus karty, které poté může proměnit za výhody či výrobky z T-Mobile Bonus katalogu.

Zaplaťte kreditní kartou, prodloužíme vám záruku

Klienti ČSOB si zase mohou u zboží zaplaceného kreditní kartou prodloužit záruční dobu až o 12 měsíců. Zároveň se na takto zaplacené zboží vztahuje 90denní pojištění nákupu proti odcizení, poškození nebo zničení.

Od loňského prosince si o rok mohou prodloužit záruční dobu i držitelé kreditních karet Cetelem. Podmínkou je, aby nakoupili bílou nebo černou techniku v ceně od dvou do dvaceti tisíc a do 30 dnů od nákupu se zaregistrovali u pojišťovny Cardif Pro Vita.