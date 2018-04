Vydělejte i přes pokles akciových trhů

Klient již pravidelně investuje do akciových fondů. Díky zvýšení platu chce investovanou částku také navýšit. Nechce již ale využít akciových fondů, které podléhají značným cyklickým vlivům. Jak postupovat v takovém případě a jaké fondy klientovi doporučit?

Lukáš pracuje jako IT specialista. Před několika lety začal pravidelně investovat do podílových fondů, aby si vytvořil finanční rezervu. Rozhodl se, že bude takto zhodnocovat peníze minimálně 10 let a rozložil částku 3 000 Kč měsíčně do 5 různých fondů, aby tak snížil riziko.

Spoléhal na to, že kdyby přece jen potřeboval nějaké peníze z investice vybrat, bude mezi fondy vždy nějaký, který bude vydělávat. V současné době je ale situace taková, že všechny fondy, do kterých Lukáš investuje, jsou v záporných číslech. Protože Lukášovi nedávno zvedli plat, zvažuje, kam pravidelně investovat další 2 000 Kč měsíčně. Uvědomuje si, že období poklesu je pro nákup dobré. Zároveň by však chtěl mít investice směrovány tak, aby mu i v období propadu některé z nich vydělávaly.



Na řadu přicházejí komodity

Provázanost světové ekonomiky má za následek podobné vývoje akciových trhů téměř všude na světě. Pokud tedy akciové trhy padají, tak padají celosvětově. Když rostou, tak se jim daří také prakticky globálně. Konkrétní fondy se pak liší už jen v tom, že některé mají propad větší a některé menší. Proto rozložení investic mezi různé investiční společnosti, fondy a regiony přestává zabírat.



Pokud chceme dosahovat kladného zhodnocení financí i v dobách poklesů akciových trhů, je třeba hledat jiné instrumenty než akcie. A to takové, které takzvaně s akciemi nekorelují. To znamená, že nejsou podmíněny výkonností akcií a nejsou na nich závislé.

Nevyplácí se sázet na jednu konkrétní komoditu a do ní investovat. Nejlépe je vybrat si komoditní fond, který má v portfoliu různé typy komodit a jejich váhu mění podle situace na trhu. Jedna konkrétní komodita v dlouhém horizontu nemá potenciál stejného zhodnocení jako akcie. Celý komoditní trh ale tento potenciál má.

Dluhopisy rozvíjejících se trhů nedosahují tak vysoké výkonnosti jako akcie, ale zdárně se jim blíží. Dlouhodobá výkonnost akcií je v průměru kolem 10 % p.a. U dluhopisů rozvíjejících se trhů můžeme očekávat cca 7 - 8 % p.a. Velkou výhodou dluhopisů oproti akcím je jejich nižší kolísavost. Můžeme mít výnos jen o málo nižší než akcie s podstoupením relativně nižšího rizika. Kladem této investice je i kratší investiční horizont pro dosažení předpokládaného výnosu. Doporučují se cca 3 roky.

Řešení

Z hlediska aktuální situace na trhu, kdy ceny akcií klesly na velmi nízké hodnoty, by se vyplatilo využít této příležitosti a investice do akcií posílit. Lukáš však už do akcií investuje a jde mu o obohacení portfolia instrumenty, které mají v budoucnu potenciál růstu i v dobách, kdy opět dojde k poklesu na akciovém trhu. Proto by měl rozdělit měsíční částku 2 000 Kč mezi výše zmíněné instrumenty - dluhopisy a komodity. Z důvodu zmírnění rizika může částku rozdělit ještě lépe mezi 3 fondy.

1 000 Kč měsíčně budeme investovat do fondu zaměřeného na dluhopisy zemí východní Evropy, dalších 500 Kč měsíčně do fondu, jehož portfolio tvoří dluhopisy rozvíjejících se trhů z celého světa. Jedná se o rostoucí ekonomiku, jako je například v zemích Latinské Ameriky. Oba fondy jsou zajištěné do české koruny. Zbylých 500 Kč zainvestujeme do komoditního fondu, jehož portfolio je tvořeno různými komoditami, jako jsou např. energie, potraviny, zemědělské plodiny, průmyslové a drahé kovy.

Lukášovo portfolio pravidelných investic je nyní více vyváženo. 3 000 Kč měsíčně i nadále investuje do akciových fondů, které mají v dlouhém horizontu potenciál zajímavého výnosu. Další 2 000 Kč investuje do fondů zaměřených na instrumenty, které jsou z větší části méně rizikové. Méně kolísají a i v dobách poklesu akciových trhů mohou růst.

