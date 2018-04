Vydělejte na bohatých a jejich touze po luxusním zboží

Trh s luxusním zbožím v posledních letech zažívá doslova boom a nákup zboží, které slouží k odlišení a demonstraci společenského postavení, je mezi bohatými lidmi stále oblíbenější činností. V poslední době se na tomto segmentu snaží vydělat i ti, kteří k nejbohatším nepatří. Investice do firem, které vyrábějí luxusní zboží, jim ale umožňuje vlastní bohatství alespoň trochu zvýšit.

Investoři, kteří se snaží vydělat na trhu s luxusním zbožím, vycházejí zejména ze zajímavých údajů z posledních let. Objem trhu s luxusním zbožím totiž v posledních letech dosahuje pravidelně dvouciferných růstů a do konce desetiletí by měl přesáhnout 150 mld. USD. Díky silné globální ekonomice rychle roste počet velmi bohatých lidí (vlastnících majetek bez nemovitostí přesahující 1 mil. USD) i jejich majetek (do roku 2011 by měl přesáhnout v souhrnu 51 bilionů USD). Zejména v zemích, jako jsou Indie a Čína, rychle roste počet boháčů, kteří jsou ochotni dávat velké sumy na luxus. Firmy vyrábějící luxusní zboží na tuto situaci reagují a stále více se zaměřují na tyto trhy.

Poptávka po luxusním zboží ale vytrvale roste po celém světě. Lidé, kteří „na to mají“, prakticky nehledí na to, kolik předměty jejich zájmu stojí, a tato velmi nízká citlivost na změnu cen (neelasticita poptávky) u majetných lidí pak umožňuje samotným firmám, které luxusní zboží nabízejí, dosahovat stále vyšších zisků i při relativně nízkých objemech prodeje. Zisková marže takových firem se pak pohybuje v hladinách, o nichž si běžné společnosti mohou nechat zdát.

Výhodou investice do luxusních firem může být rovněž fakt, že společnosti, které vyrábějí luxusní zboží, zastupují prakticky několik sektorů na akciovém trhu. Jde především o oblasti jako móda, různé doplňky, kosmetika a parfumerie, automobily, potravinářský průmysl (zejména lihoviny, šampaňské apod.) nebo elektronika a v poslední době také volný čas (hotely, golf apod.).

S výnosem roste i riziko

Investice do „luxusních“ firem ale nesou také rizika. Úspěšnost těchto společností totiž závisí na chování relativně malé skupiny lidí. Změny nálad v této skupině pak mohou výrazně ovlivnit poptávku po vybraných produktech, i když poptávka po běžných produktech se vůbec nemusí měnit. Rovněž mohou mít na luxusní společnosti nepříznivý vliv ekonomické krize, kdy poptávka po luxusním zboží výrazně klesá. Na druhé straně ale stojí názor, že bohatí budou mít dostatek peněz i v nepříznivých obdobích a jejich poptávka po luxusu nemusí klesat.

Graf růstu trhu s luxusním zbožím v minulých letech a předpověď na nejbližší roky

Zdroj: Bain & Comp, Lehman Brothers, MSNBC

Kam investovat

Nejjednodušším způsobem, jak investovat do akcií, jako například LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy S.A.), Porsche, Tiffany, Christian Dior, Remy Cointreau, Valentino, Davide Campari apod., je nákup akcií na burze. Tuto možnost vám zprostředkují obchodníci s cennými papíry, kteří dnes mají běžně přístup na nejznámější akciové trhy po celém světě. Brokerské firmy vám rovněž umožní nákup strukturovaných produktů (například indexové certifikáty), které umožní diverzifikaci do více titulů v rámci jednoho cenného papíru.

Na výběr je například certifikát S-BOX Luxus & Lifestyle Index, který investuje do 20-ti největších a nejznámějších „luxusních firem“ (složení se čtyřikrát ročně mění na základě situace na trhu). Koncentrované portfolio osmi akciových titulů nabízí certifikát splatný v roce 2014, Luxus-Aktive-Basket-Zertifikat 2 od společnosti WestLB. Jeho portfolio se pravidelně mění dvakrát do roka. Širokou paletu všech druhů certifikátů najdete na stránkách magazínu Zertifikate Journal.

Jednou z možností, jak vydělat na společnostech, které se orientují na výrobu luxusního zboží, jsou podílové fondy. Jejich nabídka je u nás bohužel poněkud omezená a na své si přijdou zejména investoři v cizích měnách.

Vyzkoušejte si investování do komodit

Můžete navíc vyhrát PORSCHE Vyzkoušejte si investování do komodit

Pro korunové investory by mohl být zajímavý pouze fond ČP Invest Globálních značek, který při výběru titulů do portfolia klade důraz na postavení společnosti na trhu a hodnotu značky. Jeho portfolio tvoří výběr stovky akcií, které každoročně vypracovává společnost Interbrand. Fond je určen dynamickým investorům s velmi dlouhým investičním horizontem. Při vstupu zaplatí investor maximální poplatek 0 - 4 %, manažerský poplatek je 2 %.

Fond SGAM Fund Equities Luxury and Lifestyle od Société Générale (u nás dostupný prostřednictvím Komerční banky) je dostupný v USD. Investuje do společností, které nabízejí luxusní zboží a služby z různých oblastí, jako šperky, parfémy, móda, hotely, automobily, alkohol, turistika apod. Investiční společnost vyhledává především firmy, které „patří k nejlepším s ohledem na řízení image své značky a v budoucnu budou patřit k nejhodnotnějším.“ Poplatek za vstup je 4 % z investované částky a poplatek za správu je 2 %.

Druhým fondem dostupným v USD je Parvest Global Brands od BNP Paribas, který kromě typických představitelů luxusního zboží investuje také do akcií z oboru umění a zejména do společností podnikajících v oblasti volného času, jako jsou hotely a cestovní společnosti. Při nákupu podílových listů zaplatí investor poplatek maximálně 5 % a za správu si investiční společnost ročně účtuje 1,5 %.

Prvním fondem dostupným ve společné evropské měně je AAF Durable and Luxury Goods Fund od ABN Amro. Fond investuje v sektorech: automobily a automobilové součástky, oděvy a látky, luxusní zboží, hotely, restaurace, zařízení pro trávení volného času a média. Peníze podílníků směřují zejména do společností v Evropě, Severní Americe a Asii a Pacifiku. Vstupní poplatek je max. 5,25 %, poplatek za správu je 1,5 % ročně.

Druhým fondem, který je možné nakoupit v EUR, je CS Global Prestige od Credit Suisse. Základem portfolia jsou francouzské společnosti z oborů spotřebního zboží, hodinářství, kosmetiky a volného času. Za správu fondu zaplatí investor poplatek 1,92 % ročně, při nákupu maximálně 5 %.